Spatenstich Neuer Firmensitz Weichkäsehersteller BonCas Bettlach

Bettlach Spatenstich für das neue Betriebsgebäude des Weichkäsehersteller bonCas AG Endlich hat es geklappt: Nach zwei erfolglosen Versuchen ist der Umzug von Dotzigen nach Bettlach in trockenen Tüchern. Letzte Woche erfolgte der Spatenstich für den Neubau an der Bielstrasse. Oliver Menge Jetzt kommentieren 01.11.2021, 05.00 Uhr

Die Familie Moser in der Mitte, rechts Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut und Mitarbeitende der BonCas AG, links Vertreter der Bau- und Planungsfirmen. Oliver Menge

Die BonCas AG ist ein ISO-zertifizierter Weichkäsehersteller mit Sitz in Dotzigen im Berner Seeland und einer der renommiertesten Käseproduzenten der Schweiz. Die Weichkäse von Ueli und Patricia Moser wurden regelmässig ausgezeichnet. Schon vor Jahren wollte man den Firmensitz nach Bettlach verlegen. Nach drei Anläufen hat es nun endlich geklappt. Nun fand der Spatenstich endlich statt.



Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut sagte, sie sei sehr erfreut darüber, dass es nun doch noch geklappt habe. Denn schliesslich waren die ersten Verhandlungen noch mit ihrem Vorgänger Hans Kübli geführt worden und sie sei froh, hätten Mosers so viel Geduld aufgebracht. Sie hiess die Familie Moser, Inhaber der BonCas AG, die Mitarbeitenden und die mit Bau und Planung beauftragten Firmenvertreter herzlich in Bettlach willkommen.



Von der neuen Bushaltestelle profitiert auch die BonCas

Weiter informierte Leibundgut die Anwesenden darüber, dass für das gleich nebenan angesiedelte Ärztezentrum neu eine Bushaltestelle geschaffen werde, von der auch die Mitarbeitenden der BonCas profitieren könnten. Zudem ermögliche das auch den Einwohnerinnen und Einwohnern bis nach Lommiswil hinauf, direkt zum geplanten Käsefachgeschäft zu fahren und hier einzukaufen.

Geplant ist an der Bielstrasse in Bettlach ein U-förmiges Gebäude von rund 40 Metern Breite. Der vordere Teil zur Strasse hin, das Ökonomiegebäude, beinhaltet im Erdgeschoss auch ein Käse Fachgeschäft, das nicht nur den eigenen Weichkäse sondern auch andere Käsespezialitäten und Hartkäse im Angebot führt. Im oberen Stock des zweistöckigen Gebäudes sind Büros geplant.

Im mittleren Teil befindet sich die Spedition und Warenannahme, aber auch die Veredelung, die Zwischenkühlung und das Käselager sowie angrenzend an das südliche Gebäude die grossen Milchtanks. Der südliche Gebäudeteil ist zweistöckig und verfügt über ein Untergeschoss mit dem Lager fürs Verpackungsmaterial. In diesem Gebäude sind die Garderoben und die Kantine zu finden, die Haustechnik, die Produktion und Milchaufbereitung sowie die Reiferäume für den Käse. Die Lieferanten sind dieselben wie in Dotzigen: BonCas verarbeitet Milch von regionalen Produzenten aus dem Seeland und dem Jura.

Die BonCas wird nach Bettlach umziehen, sobald der Neubau fertig ist. Wie Ueli Moser betont, werden die Mitarbeitenden in Schlüsselpositionen den Umzug in den Kanton Solothurn mitmachen, das habe er bereits mit den Leuten abgeklärt - Dotzigen ist auch nicht so weit von Bettlach entfernt.

Weiter sei auch ein Ausbau geplant, nur am neuen Standort sei ein solcher überhaupt möglich, im Gegensatz zum alten Firmensitz. Momentan arbeiten rund 30 Mitarbeitende in der Produktion, beim Rüsten und der Primärverpackung. Ein Ausbau der Belegschaft sei durchaus denkbar, so Moser, je nachdem, wie die Geschäfte laufen.

In Dotzigen soll das alte Gebäude nach dem Umzug abgebrochen werden. Moser hat vor, das Grundstück mitten in der Wohnzone zu verkaufen. «Wahrscheinlich wird man darauf Wohnbauten realisieren», sagt Moser.



Geplant ist, den Neubau bis Ende 2022, spätestens Anfang 2023 zu beziehen. «Es wäre schön, wenn wir den Laden noch vor Weihnachten eröffnen könnten», sagt Ueli Moser.

Jetzt ist der Spatenstich erfolgt. Oliver Menge

Die Geschichte zieht sich über Jahre hin

Seit 1999 produziert man in Dotzigen diverse Weichkäse und vertreibt sie im In- und Ausland. Auf einem unmittelbar benachbarten Grundstück habe man einen Neubau realisieren wollen, erklärte Patricia Moser im Sommer 2016 dieser Zeitung, aber das Vorhaben sei an diversen Einsprachen gescheitert. «Inzwischen ist das Grundstück verkauft worden und es wurden Mehrfamilienhäuser gebaut, zum Teil mit Eigentumswohnungen, zum Teil mit Mietwohnungen. Manche der Häuser sind nur gerade 7 Meter von der BonCas entfernt. Wir wussten schnell einmal, dass wir hier weg müssen, das verträgt sich nicht», so Moser fünf Jahre später.

Die Käserei liegt mit ihrem grossen Produktionsbetrieb etwas ungünstig mitten im Dorf. «Wir haben uns bereits vor Jahren nach einem neuen Standort in Grenchen oder Bettlach umgeschaut», sagt Ueli Moser, Inhaber der BonCas AG auf Anfrage. Bereits vor 10 Jahren im 2011 wurden erste Gespräche über das Grundstück geführt, auf dem nun der Spatenstich erfolgte. 2016 wurde man handelseinig - zur grossen Freude der Einwohnergemeinde: Diesen renommierten Nahrungsmittelhersteller in Bettlach willkommen zu heissen, war für Bettlach eine tolle Sache. Die Gemeinde erschloss bald darauf das Grundstück und freute sich auf den Umzug, aber daraus wurde nichts. «Es hat mit dem damaligen Investor nicht geklappt», erklärt Ueli Moser.

Aber man habe an der Idee festgehalten und sei nun überaus glücklich, dass es mit zwei neuen Investoren zustande gekommen sei, sagt Moser.

«Der damalige Investor hätte den Neubau realisiert und wir wären als Mieter eingezogen. Aber was und wie gebaut wird, das hätte er bestimmt.» Die jetzigen Investoren würden nicht auf einer Beteiligung bestehen, sondern wollten einfach ihre Investition innert nützlicher Frist wieder zurückerhalten, erklärt Moser.