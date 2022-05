Bettlach einst und jetzt: Zwei Aufnahmen im Abstand von 73 Jahren

Einst und jetzt Bettlach Nord ist über die Zeit gewachsen Zwischen den zwei Flugaufnahmen des Dorfes Bettlach liegen genau 73 Jahre – der Vergleich zeigt die enorme Bautätigkeit in alle Richtungen. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 12.05.2022, 18.00 Uhr

Unter den Flügeln der Flugzeuge erstreckt sich sowohl 1949 wie 2022 das Dorf Bettlach. Auf dem historischen Bild des Zürcher Flugfotografen Werner Friedli (1910–1996) ist ein noch äusserst ländlich geprägtes Leberberger Dorf unter der Wandfluh und unter dem Bettlachstock zu erkennen. Gut zu sehen ist die Anordnung der Strassen, wie sie geschickt in die Topografie eingebettet wurden.

In der linken unteren Bildhälfte sind es die Jurastrasse und die Grenchenstrasse, die über noch freies Feld Grenchen zusteuern. Von der Jurastrasse entfernt sich die Riedstrasse rechtwinklig und schlängelt sich hinauf bis zum Bauernhof der Familie Stutz. Von dort geht es rechts über den Höhenweg zurück zu den obersten Bettlacher Häusern. Bestens herauszulesen sind auch die Allmendstrasse, die Hofstrasse und die Hasenmattstrasse rechts unter der Bildmitte, die in Richtung Neue Zelg führt.

Darunter zieht sich die Erlimoosstrasse gegen die rechtere untere Bildecke, also in Richtung Haag und Selzach. Aus der Luft ist kaum festzustellen, dass diese Strasse in einem Tälchen liegt zwischen dem Jurahang und dem Büelenhügel. Auf diesem befindet sich 1949 nur ein einziges Haus!

Alte und neue römisch-katholische Kirche

Im Dorfzentrum ist auf dem historischen Bild die in den 1960er-Jahren rückgebaute alte römisch-katholische Kirche von Bettlach zu sehen, die durch den 1967 bis 1969 erstellten Sichtbetonbau des Basler Architekten Walter Maria Förderer ersetzt wurde. Ebenfalls zu sehen sind das Schulhaus (heute Gemeindehaus) sowie die Uhrenfabrik Atlantic, an deren Stelle sich heutzutage die Wiese im Dorfzentrum befindet.

Als gut zu erkennende Referenzlinie zwischen früher und heute dient der Giglerbach. Mit seinem Bewuchs zieht er sich durch das Bild bis zur linken unteren Ecke beim Coop, mit einem Unterbruch zwischen Werkhof und Zähnteschür.

Es entstanden neue Strassen

Auf dem Foto von 1949 stehen links des Giglerbaches, also Richtung Westen, nur ein paar Häuser entlang der Strassen. Das hat sich auf der aktuellen Aufnahme gründlich verändert. Neue Strassen sind hinzugekommen, wie etwa die Chrüzliacherstrasse und die Markusstrasse. An ihr steht die 1958/59 errichtete reformierte Markuskirche, die aus der Feder von Architekt Charles Kleiber (Moutier) stammt.

73 Jahre liegen zwischen den beiden Aufnahmen, also nicht mal ein durchschnittliches Lebensalter in der Schweiz. Die Bautätigkeit war in Bettlach, wie überall in den eidgenössischen Landen, in dieser Zeit derart gross, dass sie nur als enorm zu bezeichnet werden kann. Die Frage ist, ob ein heute geborenes Kind an seinem 73. Geburtstag – also kurz vor der nächsten Jahrhundertwende – nochmals auf eine derart gewachsene Baufläche blickt. Wohl eher nicht.

