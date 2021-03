Bettlach Noch dieses Jahr soll das neue Gesundheitszentrum fertig werden An der Bielstrasse in Bettlach baut der Unternehmer Beat Leimer ein Gewerbezentrum für das Gesundheitswesen. Ankermieter wird das «Ärztezentrum Bettlach». Andreas Toggweiler 20.03.2021, 05.00 Uhr

So wird das Gesundheitszentrum aussehen. zvg

Leimer spricht von einem «Mehrgenerationenprojekt», welches die ärztliche Versorgung von Bettlach und auch darüber hinaus über Jahrzehnte sichern soll. Denn die Politik reagiere meistens zu spät, wenn es darum gehe, Hausärzte anzusiedeln oder bestehende Praxen zu unterstützen, und damit die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung langfristig sicherzustellen.

«Eigentlich bin ich ja pensioniert, aber ich bin motiviert, in dieser Hinsicht noch einen Meilenstein zu setzen»,

erklärt Leimer, der in Bettlach bereits drei Gewerbebauten (Kakadu, Bischmattstrasse 7 und Bielstrasse 52) realisiert hat. Alle Gebäude seien voll vermietet, betont er.

Fertigstellung bis Dezember

Jetzt soll bis im kommenden Dezember ein weiterer viergeschossiger Bau dazu kommen, der vor allem als Cluster für Gesundheitsdienstleistungen und Medizinaltechnik gedacht ist. Dafür investiert Leimer für den Grundausbau rund 8 Millionen Franken.

Unternehmer Beat Leimer. zvg

Die Bauarbeiten am Gebäude an der Bielstrasse zwischen Bettlach und Grenchen (oberhalb der Firma Brotec) sind bereits einige Zeit im Gang. Um den Baugrund zu sichern, waren umfangreiche Pfählungsarbeiten nötig. Seit einigen Wochen wachsen auch die Betonträger für die Geschosse in die Höhe. «Jetzt wird es dann schnell gehen, denn die Gebäudehülle wie auch das Dach werden aus vorgefertigten Holzelementen mit integrierter Isolation erstellt», erklärt Leimer. Aussen kommt eine hinterlüftete Metallfassade.

Energetisch optimiert

Diese energietechnisch optimale Bauweise, kombiniert mit moderner Haustechnik, werde zu einer Halbierung der Heizkosten gegenüber herkömmlichen Gebäuden führen, meint Leimer. Geheizt und gekühlt wird mit Erdsonde und Kältemaschinen. «Im Sommer heizen wir durch die Kühlung das Erdreich auf und entnehmen die Wärme im Winter.»

Die Planung des Gebäudes hat 2017 begonnen. Bei Gesprächen mit dem Ärztezentrum Bettlach (Gruppenpraxis) habe man festgestellt, dass von dieser Seite ein Interesse an modernen Praxisräumlichkeiten bestand.

Die Praxis wird einen Grossteil des ersten Stockes belegen und es gibt Reserven für weitere Ausbauschritte. Insgesamt gebe es im Gebäude Platz für bis zu fünf Arztpraxen. Dabei stelle man sich einen Mix von Hausärzten und Spezialisten vor.

Im Parterre sind auch Gewerberäume vorgesehen, wo sich gemäss Leimer Betriebe und Dienstleister im Umfeld des Gesundheitswesens ansiedeln sollen. Denkbar sind beispielsweise Montagen und Verkauf von Medtech-Produkten. Spezielle Warentore sollen die Logistik erleichtern.

Drohnenlandeplatz auf dem Dach

Die ganze Infrastruktur des Gebäudes werde auf das medizinische Umfeld ausgerichtet sein, betont Leimer: Das reicht vom Notfall-Parkplatz für die Arztpraxis zu einem als Bettenlift nutzbaren Aufzug bis zur Datenautobahn quer durch das Gebäude. Sogar ein Drohnenlandeplatz auf dem Dach des Gebäudes wird gebaut.

«Das ist die Zukunft der Medikamentenlieferung», meint Leimer. «Es war mein Ehrgeiz, auch als Privater eine Top-Infrastruktur für medizinische Dienstleistungen zu errichten.» Denn der Trend zu Gruppenpraxen sei unverkennbar und auch nachvollziehbar: «Auch ein Hausarzt hat ein Anrecht auf Freizeit und ein Familienleben.»

Die Bauarbeiten am Gesundheitszentrum sind im Gang. Andreas Toggweiler

Grosses Handicap sei, dass Gruppenpraxen viel Raum brauchen und deshalb die Investitionen für einzelne Ärzte nicht zu stemmen seien.

«Dies ist ein Problem, das heutzutage viele verkennen und das ich mit diesem Gesundheitszentrum anpacken will»,

erklärt Leimer. Auch wenn er dafür einen stolzen Preis bezahle. Insbesondere der Landpreis von 248 Fr. pro Quadratmeter (netto), den die Gemeinde für Industriebauland mit einem so problematischen Untergrund verlangt habe, sei eigentlich «nicht als Beitrag zu einer Wirtschaftsförderung zu verstehen», nennt Leimer den aus seiner Sicht einzigen Wermutstropfen des Projekts.

Neue Busstation wird geprüft

Positiv hebt er hingegen hervor, dass seitens der Gemeinde bereits Anstrengungen unternommen werden, dass das Gesundheitszentrum an den öffentlichen Verkehr angeschlossen wird. Konkret wird die Neuführung einer bestehenden Buslinie geprüft.

Im Ärztezentrum Bettlach, das ursprünglich aus einer Gruppenpraxis mit drei Medizinern bestand, sind nun noch Patrick Fluri und Jean-Pierre Summ tätig, wobei letzterer in absehbarer Zeit in Pension gehen wird. Patrick Fluri betont, dass der Wechsel in das neue Gesundheitszentrum für ihn vor allem aufgrund der besseren Infrastruktur bedeutsam sei. «Der heutige Standort besteht seit 30 Jahren und die Rahmenbedingungen für eine zeitgemässe Praxis sind nicht mehr optimal», erklärt er. «Das neue Bürgerspital sieht auch anders aus als das alte.»

Es sei sicher auch einfacher, mit einer modernen Infrastruktur später neue Partner für die Gruppenpraxis zu finden, sowie Spezialärzte, die eine neue Praxis eröffnen möchten, ergänzt er. Eine Ausweitung der Tätigkeit des Ärztezentrums Bettlach sei allerdings nicht geplant.