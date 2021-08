Bettlach: Mehr Geld für die Planung des Schulhaus-Umbaus

Bettlach Neustart bei der Planung des Schulhaus-Umbaus Einschlag Nach der Trennung vom bisherigen Architekturbüro hat der Gemeinderat Bettlach den Planungskredit aufgestockt. Jetzt wird ein neuer Gesamtplaner gesucht. Andreas Toggweiler 25.08.2021, 15.06 Uhr

Schulanlage Einschlag Bettlach. Hanspeter Bärtschi

Bekanntlich kam es zu Unstimmigkeiten zwischen der Gemeinde als Bauherrin und dem Büro, das den Um- und Ausbau des Schulhauses Einschlag in Bettlach plante. Nachdem man sich vertraglich über eine Trennung geeinigt hatte und der Gemeinderat den «Scheidungsvertrag» in vertraulicher Verhandlung abgesegnet hat, konnte man am Dienstag zum Neustart aufbrechen. Allerdings muss dafür der Planungskredit wieder aufgestockt werden, wie Gabriela Mathys, Präsidentin der Spezialbaukommission Schulhaus Einschlag, vor dem Rat erläuterte.