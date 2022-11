Bettlachs Feuerwehrkadi Patrik Gfeller hört nach 13 Jahren auf

Bettlach Nach 13 Jahren demissioniert Patrik Gfeller als Kommandant der Feuerwehr Bettlach – und zieht Bilanz Im Interview erklärt der 51-jährige Bettlacher, was sich in der langen Zeit verändert hat, wo die Herausforderungen einer modernen Feuerwehr heutzutage liegen und welche Erlebnisse ihn am meisten beeindruckt haben. Oliver Menge 1 Kommentar 24.11.2022, 16.00 Uhr

Kommandant Patrik Gfeller im Feuerwehrmagazin der Feuerwehr Bettlach. Oliver Menge

Patrik Gfeller, Sie gelten als Feuerwehrmann mit Leib und Seele, Haut und Haar. Der Film «Backdraft» (1991) mit Kurt Russel, Robert de Niro und William Baldwin gilt ja als «Mutter» aller Feuerwehrfilme. «No Way Out» (2017) handelt von Feuerwehrleuten, die Waldbrände bekämpfen. Was halten Sie von solchen Filmen?

Grundsätzlich liebe ich diese Filme. Nur zeigen Sie nicht die Realität. Solche Einsätze, wie sie da gezeigt werden, passieren sehr selten und würden in der Intensität gar nicht gemeistert werden können von den gleichen Leuten. Bei uns in der Region wäre als Beispiel der Brand der Rotoflex zu nennen. Der war vom Erscheinungsbild sicherlich filmreif und unsere Aktionen sicherlich auch, aber als Einsatz sehr selten. Was ich aber an den Filmen gut finde: sie zeigen, dass es Leute gibt, die sich ohne zu fragen unter Einsatz ihrer persönlichen Integrität für in Not geratene einsetzen. Die Feuerwehr und auch alle anderen Rettungskräfte geniessen in anderen Ländern einen viel grösseren Stellenwert, innerhalb des Korps und auch gegen aussen.

Szenenbild aus «Backdraft». The Hollywood Reporter

Eine lange Karriere im Dienste der Gemeinde 1992 ist Patrik Gfeller in die Feuerwehr Bettlach eingetreten. 2006 übernahm er die Funktion des Kommandant Stv. Im selben Jahr liess er sich zum Peer Debriefer ausbilden und ist seither im kantonalen Krisenstab eingeteilt. 2008 liess er sich zum Ausbildungsoffizier weiterbilden und instruiert an kantonalen Kursen. 2010 übernahm Gfeller das Kommando der Feuerwehr Bettlach. Mit rund 650 Einsatzstunden ist er einer der erfahrensten Feuerwehrleute der Feuerwehr Bettlach und einer der dienstältesten Feuerwehrkommandanten im Kanton. Der Gemeinderat Bettlach hat die Demission von Hptm Patrik Gfeller per 31. Dezember 2022 zur Kenntnis genommen und Oblt Dominic Studer einstimmig zum neuen Kommandanten gewählt – mit der gleichzeitigen Beförderung zum Hauptmann. Gfeller bleibt der Feuerwehr Bettlach noch ein Jahr als Offizier ohne Charge erhalten, er wird sich im Hintergrund um die eben erst auf ein neues System umgestellte Einsatzplanung kümmern.

Was hat sich im Lauf der Jahre bei der Feuerwehr im Allgemeinen und bei der Dorffeuerwehr im Speziellen verändert?

Alles muss mittlerweile rapportiert und protokolliert werden. Es geht aber nur darum, die Verantwortung abzuschieben. Ein Beispiel: Wenn ein Seil reisst, bin ich als Kommandant letztlich verantwortlich, wenn es nicht getestet wurde. Darum haben wir das auch jährlich gemacht, jeder für sich, eigenverantwortlich. Heute braucht es dafür ausgebildete Prüfer. Die machen exakt die gleiche Prüfung des Seils. Das generiert unnötige Kosten und Mehraufwand und zielt darauf, immer einen Schuldigen zu finden und nicht darauf, dass Eigenverantwortliche im Dienste der Gemeinschaft einen gewissen Schutz geniessen sollten.

«Wir haben als Gesellschaft vergessen zu akzeptieren, dass Unglücke geschehen. Jetzt auf Mann zu spielen innerhalb einer Schutzorganisation, führt lediglich dazu, dass keiner mehr den Job machen will.»

Sich einsetzen für eine in Not geratene Person und dann von dieser noch angezeigt werden, wenn sie einen Kratzer bei der Rettung davonträgt. Das will doch keiner!

Das neueste Einsatzfahrzeug, ein 10-Tönner, konnte dank der Initiative von Gfeller angeschafft werden. Er ersetzt zwei 7-Tönner, auf die Bettlach eigentlich Anrecht hätte, bietet aber viel mehr Möglichkeiten. Oliver Menge

Findet man heutzutage noch genügend Nachwuchs für die Feuerwehr?

Die Gesellschaft ist schnelllebiger, oberflächlicher und die jungen Leute wollen sich nicht an irgendwelche Vereine, Nebenämter usw. binden. Das macht es für uns an den Aushebungen immer schwieriger, Freiwillige zu finden. Also greifen wir auf Verpflichtungen zurück. Die Erfahrung zeigt, dass dies gut funktioniert und nicht zu mehr Austritten führt als bei Freiwilligen.

Man spricht ja in vielen Bereichen von Professionalisierung. Inwiefern gilt das auch für eine Milizfeuerwehr wie Bettlach? Oder etwas provokant gefragt: Kann eine Truppe von «Amateuren» den heutigen Anforderungen gerecht werden?

Der Ruf nach Professionalisierung kommt genau daher. Alte Hasen wie ich stellen die abnehmende Leistungsbereitschaft der Gesellschaft fest. Der Aufwand, die wenigen motivierten Leute auszubilden, zu formen und zu entwickeln, wird immer grösser. Der Grundgedanke, dass man unter Umständen sein eigenes Leben für jemand Anderen aufs Spiel setzt, ist fast verloren. Bei den Jungen ist weniger arbeiten bei gleichem Lohn, mehr chillen und mehr Freizeit gefragt.

24 h/365 Tage für die Öffentlichkeit bereit zu sein, ist komplett out. Daher versucht man nun, mit wenigen Profis die Situation zu retten.

Also bleibt ja nur der Wechsel zu einer reinen Berufsfeuerwehr?

Ich persönlich halte nichts davon. Das Milizsystem ist meiner Meinung nach das einzige System, welches eine breite Abdeckung generiert zu einem guten Preis. Eine Profiorganisation dagegen kostet ein Mehrfaches und führt zu Lücken in der Abdeckung und Interventionszeit. Aber es ist sicherlich eine Frage der Einsatzdichte. In den Städten Basel, Zürich und Bern rücken die Wehren mehrmals täglich aus, da macht eine Profitruppe Sinn. Aber hier, mit 30 bis 40 Einsätzen im Jahr von meist nur wenigen Minuten Dauer, kann eine Profiwehr nicht gerechtfertigt werden. Fasst man dann Gebiete zusammen, welche eine Profiwehr rechtfertigen, ist der Preis die längere Zugriffszeit, aufgrund der Distanzen.

Inwiefern trägt die heutige Feuerwehr von Bettlach Ihre Handschrift als langjähriger Kommandant?

Das Feedback, welches ich aus Kursen erhalte ist, dass unsere Feuerwehrleute meist gut bis sehr gut an den Kursen performen. Dies zeugt von einer guten Ausbildung innerhalb der Wehr. Ich denke, ich habe eher straff und konsequent geführt. Aber auch mich hat eine gewisse Altersmilde eingeholt. Ich bin aber keiner, der einfach abnickt, wenn Vorgaben kommen. Ich hatte auch immer meinen eigenen Ansichten zu Themen, hinterfragte kritisch. Das fanden meine Gegenüber meist nicht so toll, es führte aber zum nötigen Diskurs, um eine Situation zu verbessern.

Am meisten aber trägt mein Kader meine Handschrift, denke ich. Alles sehr integere Persönlichkeiten mit eigenen Charakteren und Meinungen, aber am Ende des Tages ziehen sie alle am gleichen Strick. So bin ich mir sicher, dass die Feuerwehr Bettlach mit meinem Nachfolger zwar neuen Drive erhält, es aber wahrscheinlich im ähnlichen Stile weiter geht. In der langen Zeit, in der ich Einfluss hatte, wurden schliesslich fast die ganzen Kaderleute herangezogen und ausgebildet.

Welches waren in ihrer Zeit die schlimmsten, heftigsten Ereignisse?

Da gab es einige. Der Brand der Rotoflex in Grenchen war sicher der Spektakulärste. Bei diesem hatten ich und mein Trupp sehr viel Glück, dass wir nicht zu Schaden kamen. Einzig die Tatsache, dass ein Durchgang nicht zu öffnen war, schützte uns vor der direkten Wirkung der grossen Explosion. Und die Löschtrupps, welche geistesgegenwärtig ihre Löscharbeiten zu unserem Schutze umrichteten, meine Truppe nass spritzten. Dem war es zu verdanken, dass wir alle heil rauskamen.

Brand bei Rotoflex und Aubry in Grenchen: Der eben beschriebene Moment am 1. Juli 2005, um 17 Uhr 22, als eine gewaltige Explosion erfolgte, die einen Flammenball zur Folge hatte, der rund 40 Meter in die Höhe schoss. Oliver Menge

Während meiner Zeit als Kommandant war der denkwürdigste Tag der, an dem am Morgen um 4 Uhr am Meisenweg ein Wohnhaus brannte und während diesem Einsatz um ca. 9.30 Uhr eine Explosion in einer Industriebaute erfolgte. Da wurden unsere Mittel doch stark beansprucht und es führte zu einer etwas grösseren Chaosphase, bis wir alle unsere Mittel wieder am richtigen Ort eingesetzt hatten. Ich war froh, dass bei dieser Explosion nicht noch Tote zu beklagen waren, was meine Leute noch mehr belastet hätte. Bei diesem Einsatz wurden doch einige an ihre Leistungsgrenze gebracht. Dann sicher der Brand des Restaurants Bahnhof, bei dem ein Gebäude verloren ging, welches zum Dorf und seinem Charakter gehörte.

Welches waren die schönsten, eindrucksvollsten und unvergesslichsten Momente?

Unter dem Strich bleibt nur das Positive. Es gab viele Ereignisse und Situationen. Lustige, ernste, aber auch sehr traurige Momente. Wenn Kameraden aus dem Leben schieden. Auch wenn es nichts mit dem unmittelbaren Feuerwehrdienst zu tun hatte.

Die Feuerwehr bildet unseren Freundeskreis. Da nimmt man halt an allem teil. Geburten von Kindern, Hochzeiten, Trennungen und auch Todesfälle.

Am schönsten war für mich an meiner letzten Hauptübung, den Respekt, den Rückhalt und die Verbundenheit der Mannschaft zu spüren. Die kleine Ehrenbeförderung durch den Kommandanten, der mich damals ausgehoben hat vor meinen Offizieren und der Mannschaft, hat mich tief bewegt. Auch, dass meine Familie daran teilnehmen durfte, war für mich sehr bewegend. Sie waren es ja, welche wirklich viel auf mich verzichten mussten. Daher gehe ich davon aus, dass ich nicht allzu viel falsch gemacht habe und die Wehr hinter mir steht. Das ist das grösste Lob, das man erhalten kann. Eine Mannschaft, die einen trägt. Ohne das geht es nicht.

Und was hat vielleicht genervt?

Genervt? – Ich mich über mich selber. Wenn ich wieder einen Fettnapf erwischt habe, darin bin ich auch ganz gut. Was die anderen meist belustigte, hat mich dann manchmal doch noch beschäftigt. Illoyalität und das Nicht-Einhalten von Abmachungen haben mich aber immer am meisten auf die Palme gebracht. Aber diese Leute waren dann meist nicht mehr lange in der Feuerwehr.

Sie haben Ihren Nachfolger Dominic Studer ja selber mit ausgebildet und zum neuen Kommandanten bestimmt und werden ihm im kommenden Jahr noch unterstützend im Hintergrund zur Seite stehen. Was möchten Sie ihm mit auf den Weg geben?

Dominic Studer, der neue Kommandant ab 1. Januar 2023. zvg

Fachlich hat er alles, was es braucht. Den Rückhalt in der Familie ebenfalls. Es wird sicher einige Leute geben, welche versuchen werden, Einfluss zu nehmen oder ihre Interessen durchzubringen, was sie bei mir nicht geschafft haben. Er soll sich treu bleiben, seiner Intuition folgen, sich nicht alles auf die Nase binden lassen, sondern selber denken und entscheiden. Ich bin überzeugt, dass er zusammen mit einem hervorragenden Kader die ihm gestellten Aufgaben meistern wird.

Eine kleine Bitte an ihn hätte ich auch noch. Er soll die kleinen Wertschätzungen beibehalten, welche ich eingeführt habe. Den Ritterschlag der Offiziere, die Diplome und Ehrungen inkl. Anekdoten über die Betroffenen. Das fördert den Zusammenhalt und das Vertrauen und hält die uns eigenen Werte der Feuerwehr hoch.

