Bettlach: Neues Café an der Bielstrasse geplant

Bettlach Martina Giordano will mehr als Muffins verkaufen: Jetzt eröffnet sie ihr Café in Bettlach In einer älteren Gewerbeliegenschaft in Bettlach werden gleich drei Jugendträume verwirklicht. Wo früher die Carrosserie Aebi zu Hause war, gibt es bald Kaffee und Kuchen. Daniela Deck Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Tina's Muffins eröffnet ein Café in Bettlach. Martina Giordano mit Liegenschaftsbesitzer Thomas Fessler. Tom Ulrich

Was haben Muffins und getunte Autos gemeinsam? Ab dem Frühling teilen sie sich an der Bielstrasse 30 in Bettlach das Erdgeschoss des Gewerbeteils. Wo früher die Carrosserie Aebi war, soll es künftig von Dienstag bis Sonntag Kaffee und Kuchen geben.

Ein paar Schritte östlich des neuen Gesundheitszentrums samt neuer Bushaltestelle gleichen Namens will Martina «Tina» Giordano sich an der Hauptstrasse einen lang gehegten Wunsch erfüllen: ein eigenes kleines Café für die Muffins, Cakes und Torten, mit denen sie seit drei Jahren auf dem Grenchner Wochenmarkt einen Stand hat. Der Name: Tina’s Muffins – Café and Bakery.

Es begann in der Hundeschule

Die Geschichte fing damit an, dass die gebürtige Bettlacherin Tina Giordano den Tag der offenen Tür der Hundeschule von Véronique Freudiger besuchte. Freudiger benötigte für ihre Hundeschule eine Wiese, Giordano einen Gastraum und eine Küche für ihr Café.

«Als Tina das Büro der ehemaligen Carrosserie sah mit der kleinen Küche dahinter, sagte sie ‹der Raum ist für mich gemacht›.» Das erzählt Thomas Fessler, der Vater von Hundetrainerin Freudiger. Mit seiner Schreinerei ist er der Nachbar des früheren Carrosseriebetriebs Aebi in der Gewerbezone.

Fessler hat das Gebäude gekauft, in dessen Wohntrakt Edeltraut Aebi weiterhin lebt. Er sagt:

«Im Gewerbetrakt werden nun drei Jugendträume wahr: Véronique bekommt ihre Hundewiese, Tina ihr Café und die ehemalige Garage geht an drei junge Autobastler, die sich zusammengetan haben, um für ihr Schrauberhobby einen Raum zu mieten.»

Bananenkuchen wurde zum Stammrezept

Tina Giordano ist gelernte Verkäuferin. Nach der Lehre in der einstigen Chäsi Bettlach hat Giordano jung ihre Familie gegründet. Nun, da ihre Zwillinge bereits die Oberstufe besuchen, hat sie sich nach einer neuen Herausforderung umgeschaut. Professionell zum Backen gekommen ist sie durch einen Bananenkuchen, wie sie erzählt:

«Alles begann mit einem Kuchen, den die Nonna der Kinder gebacken hat. Sogar meine Tochter, die sonst Bananen verabscheute, konnte gar nicht genug bekommen davon.»

Auf Bitten der Kinder sei schon bald das Rezept aus Süditalien eingetroffen, handschriftlich verfasst.

Tina Giordano ist für Ihre Muffins bekannt, die sie auf dem Markt verkauft. Tom Ulrich / Fotomtina

Auf der Basis dieses Biskuitteigs begann Giordano Muffins zu kreieren, die meisten süss, einige auch salzig. Inzwischen umfasst ihr Repertoire 30 Sorten. Zu den Muffins kamen Cakes und Torten hinzu. Sie begann auf Bestellung zu backen und die Backwaren Bekannten in Grenchen und Bettlach nach Hause zu liefern. Nur neumodische Cupcakes sucht man bei ihr vergeblich. «Da mache ich nicht mit», sagt sie kurz und bündig.

Ideale Lage an der Hauptstrasse

Giordano sagt: «Für mich ist es wichtig, dass das Café im Erdgeschoss liegt und rollstuhlgängig ist. Die Lage direkt an der Hauptstrasse und schräg gegenüber vom neuen Ärztezentrum ist ideal.» Noch sei sie in Verhandlung mit einer Bäckerei wegen Gipfeli. Bekanntlich mögen nicht alle Leute zum Znüni schon Muffins essen.

Die bisherige Infrastruktur der kleinen Büroküche will Giordano durch diejenigen Geräte ersetzen, mit denen sie seit einigen Jahren bereits bäckt. Die Familie werde ihr gelegentlich bei der Betreuung des Cafés unter die Arme greifen, sagt sie. Da sie ihren Stand am Markt und die dortige Stammkundschaft weiterhin behalten will, braucht sie zumindest für den Freitagvormittag eine Stellvertretung.

Was die Getränke angeht, so will sie auf den zehn bis zwölf Sitzplätzen im Gastraum neben Kaffee, Tee und Schokolade auch kalte Getränke servieren. Dazu soll Bier gehören, und zwar Granicum aus Grenchen, wie Giordano betont. Im Sommer soll die Getränkekarte um Frappés erweitert werden.

Vorausgesetzt, alle Bewilligungen treffen pünktlich ein, will Tina Giordano ihr Café am 1. Mai eröffnen.

Öffnungszeiten Tina’s Muffins – Café and Bakery ab Mai: Dienstag bis Freitag: 8–12 / 14–18.30 Uhr, Samstag: 8–16 Uhr, Sonntag (noch in Abklärung): 8–14 Uhr.

Föhrenweg–Bielstrasse–Föhrenweg? Die Adressen in der Gewerbezone um die Schreinerei Fessler sorgen bei Ortsunkundigen immer wieder für Kopfzerbrechen. Obwohl direkt an der Hauptstrasse gelegen, tragen mehrere Liegenschaften Nummern des Föhrenwegs. Doch Föhrenweg 4 und 8 (früher Bielstrasse 28 und 26) sind nicht dort, wo man sie erwarten würde, die Nummer 6 fehlt scheinbar. Stattdessen liegt dort die Bielstrasse 30. Thomas Fessler erklärt: «Mit der Erschliessung Richtung Norden, dem Föhrenweg, hat sich das Verkehrsregime mehrmals geändert. Manchmal durften wir Gewerbler und Anwohner das Areal in Richtung Süden via Bielstrasse verlassen, manchmal nicht. Inzwischen ist es wieder möglich und deshalb wirkt die Nummerierung nicht mehr logisch.»

Und was ist mit dem Föhrenweg 6 passiert? Das ist die falsche Frage, findet Fessler: «Weil die Bielstrasse 30 nicht von der Diebold-Schilling-Strasse via Föhrenweg her erschlossen werden konnte, hat sie ihren Namen stets behalten.» Abgesehen vom Verwirrspiel der Hausnummern weist das Areal noch eine Besonderheit auf – und sogar die gesuchte Nummer 6. Dabei handelt es sich nämlich um den Gewerbebau der Schreinerei: «Dieser steht mitten auf der Grundstücksgrenze von der Schreinerei zur ehemaligen Carrosserie, der Bielstrasse 30», sagt Fessler. Mit dem Kauf dieser Liegenschaft hat das Ehepaar Fessler vorgesorgt, dass dort keine Nutzungskonflikte entstehen können.

