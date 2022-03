Bettlach: Museum Frank Buchser zieht um

Bettlach Kultur im Gesundheitszentrum Bettlach: Das Frank Buchser Museum bekommt ein neues Zuhause Im neu erstellten Gesundheitszentrum in Bettlach gibt es ab dem kommenden Sommer eine Kulturetage. Dort zieht nämlich das Museum Frank Buchser ein. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 28.03.2022, 16.00 Uhr

Die Stele des neuen Gesundheitszentrums Bettlach ist schon mit dem Logo des Museums angeschrieben. Es wird aber erst im Sommer eröffnet. Hans Peter Schläfli

Der Bettlacher Immobilienunternehmer Beat Leimer hat mit 80 Bildern die wahrscheinlich grösste private Sammlung von Bildern des Feldbrunner Malers Frank Buchser.

Leimer zeigt die Bilder auch und hat in den ehemaligen Büros auf seinem Privatgrundstück 2014 am Höhenweg 29 das «Museum Frank Buchser» eröffnet, in dem er (vor der Pandemie) jährlich rund 25 Führungen durchführte, wie er auf Anfrage erläutert. «Die Leute kommen aus der ganzen Schweiz.»

Begeisterung auf den ersten Blick

Er sei im Jahr 1990, anlässlich der Jubiläumsausstellung zum 100. Todesjahr des Malers, zum Frank-Buchser-Fan geworden, erklärt Beat Leimer. «Das Meisterwerk ‹Markt von Tanger› machte im Kunstmuseum Solothurn einen derart grossen Eindruck auf mich, dass mich dieser Maler und sein Werk nicht mehr losliess.»

Kurator Beat Leimer anlässlich der Museumseröffnung 2014. Hans Ulrich Muelchi

Neun Jahre später habe er das erste Bild erstehen können. Für seine Leidenschaft reist er mitunter um die halbe Welt. Denn viele Frank-Buchser-Werke in Privatbesitz gibt es nicht mehr. Die grössten öffentlichen Museumssammlungen sind in Solothurn und Basel – wobei dort die meisten Bilder und Zeichnungen in den Magazinen ruhen – im Unterschied zu Leimers Museum, wo die Werke permanent zu sehen sind.

Nächtliches Suchen im Internet, tagelange Verhandlungen waren üblich. Für eines der heute sehr begehrten Bilder mit Afroamerikanern reiste Leimer bis nach North Carolina. «Ich habe Zehntausende von Kilometern gemacht für diese Bilder», erklärte der Sammler anlässlich der Eröffnung des Museums 2014. Leimer bekam 2015 für sein Engagement den Kulturpreis von Bettlach.

Der Maler und Weltreisende Frank Buchser. zvg

Das Interesse am Museum sei in den letzten Wochen wieder deutlich erwacht, berichtet Leimer weiter. In der bisherigen Liegenschaft sei aber der Platz für Besuchergruppen beschränkt und das Gebäude ist nicht rollstuhlgängig. Auch die Anzahl der Bilder ist Jahr für Jahr gewachsen.

Eröffnung im Juli oder August

Im obersten Stock des neuen Bettlacher Ärztezentrums – das Leimers Immobilienfirma gebaut hat – wird nun das Museum Frank Buchser bis im Sommer einziehen. An der Stele des Gewerbebaus prangt zwar schon das Logo des Museums, doch sei man noch nicht soweit, erklärt Leimer. «Bis wir umgezogen und eingerichtet sind, wird es voraussichtlich Juli oder August», erklärt der Bettlacher Kunstsammler. Im Moment sind die Ausbauarbeiten im Gang.

Am neuen Ort gibt es mehr Platz – 330 Quadratmeter, gegenüber 150 Quadratmetern am alten Ort. Zudem sei alles mit dem Lift erschlossen und behindertengerecht gebaut (inklusive WC), freut sich Leimer. So können künftig Führungen für Gruppen mit bis zu 20 Personen stattfinden. Sogar der Zugang zu einer Terrasse für Apéros und Ähnliches wird es geben.

Buchser-Bilder aus Beat Leimers Sammlung. Museum Frank Buchser

Weltbürger mit Begabung

Frank Buchser wurde 1828 in Feldbrunnen geboren und ist 1890 auch dort gestorben. Er nahm Zeichenunterricht beim Berner Künstler Heinrich von Arx, dem Schüler Martin Distelis. Buchser diente in der päpstlichen Schweizergarde, was ihm ermöglichte, in Rom Malerei zu studieren. 1848 schloss er sich kurz den Truppen Garibaldis an. Von 1849 bis 1850 studierte er in Paris, 1850 bis 1852 in Antwerpen bei Gustave Wappers.

Seine nachfolgenden Reisen führten in die weite Welt, darunter USA und Kanada, aber auch Nordafrika und Griechenland. Und immer wieder bereiste er Spanien, wo er als Maler und Zeichner Beachtung fand. Auch war er mehrmals in England, wo er 1862 als Kommissär der Abteilung schweizerischer Kunst an der Weltausstellung in London tätig wurde. Ende 1866 und Anfang 1867 erregte er in Amerika mit seinen sozialkritischen Gemälden von Schwarzen und Indianern in den USA einiges Aufsehen.

Seine letzten Lebensjahre verbrachte Buchser vorwiegend im heimischen Feldbrunnen, wo er ab 1884 Cuno Amiet unterrichtete. Bei seinen regelmässigen Aufenthalten in der Schweiz verfolgte Buchser neben künstlerischen auch politische Interessen. Ab 1864 amtierte er beispielsweise kurzzeitig als Ammann von Feldbrunnen. 1865 gründete er zusammen mit Rudolf Koller und Ernst Stückelberg eine Künstlervereinigung, die spätere Gesellschaft schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten (GSMBA).

«Er war nicht nur Künstler, er hat sich auch für seinesgleichen eingesetzt», betont Beat Leimer. So habe Buchsers Engagement den Bundesrat überzeugt, Werke von Schweizer Künstlern anzuschaffen. «So gesehen war er auch ein wichtiger Initiator der Kunstförderung der öffentlichen Hand in der Schweiz.»

