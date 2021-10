Diese Pferde dienen noch immer in der Schweizer Armee

Bettlach Holzrücken im Wald wie anno dazumal: In Bettlach unterstützt Pferdekraft die Forstarbeit Trainsoldatinnen und -soldaten waren diese Woche beim Forstbetrieb Leberberg mit ihren Pferden und Maultieren in einer Einsatzübung. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Bevor die Pferde anziehen, wird das Geschirr kontrolliert, damit sie sich nicht verletzen.. Bilder: Peter Brotschi

Rufe hallen durch den Wald, Gewieher ist zu hören, dazwischen kurze Funksprüche: Im Wald oberhalb der Neuen Zelg in Bettlach ist mit dem Holzrücken per Pferd und Maultier eine schon fast vergessene Forstarbeit zu sehen. Alles wird wie in der vormaschinellen Zeit von Hand gemacht, selbst das Hochstemmen der Stämme auf das Holzpolter.

Aufmerksam verfolgt Leutnant Alessio Stadelmann, wie ein Soldat das Pferd am Halfter die Rückegasse hinunterführt. Hinter dem Freiberger schleift der Stamm einer Fichte über den nassen Boden. Präzise dirigiert der Führer das Pferd neben das Polter, wo weitere Soldaten das Holz losketten und mit Hebewerkzeugen und grosser Kraftanstrengung auf die anderen Stämme emporhieven.

Alter Baumbestand

Auch Mélila Saucy beobachtet die Szenerie. Die Forstingenieurin hat die Verbindung hergestellt zwischen dem Forstbetrieb Leberberg und der Train-Rekrutenschule 46-2/21 des Lehrverbandes Logistik in der Kaserne Sand in Schönbühl. Vor einigen Wochen wurden die Nadelbäume im Bettlacher Wald geschlagen. Es handelt sich oberhalb der Neuen Zelg um einen alten Bestand hauptsächlich mit Fichten, der langsam in einen Dauerwald überführt wird.

Im Trainzug von Leutnant Stadelmann sind vier Unteroffiziere und 28 Soldaten im Einsatz, darunter sieben Frauen. 13 Freiberger Pferde und vier Maultiere stehen für die Rückearbeit zur Verfügung. Es ist die Zeit der Verlegung und des Einsatzes in der Rekrutenschule. Vergangene Woche war der Trainzug am Oeschinesee oberhalb Kandersteg mit einem Transportauftrag unterwegs, diese Woche ist das Holzrücken an der Reihe.

Lt. Alessio Stadelmann befehligt den Trainzug. Peter Brotschi

«Für die Soldatinnen und Soldaten ist diese Einsatzübung hier in Bettlach sehr motivierend, da eine sinnvolle Arbeit verrichtet wird»,

hält Alessio Stadelmann fest. Einer der Kernaufträge des Trains in der Armee ist der subsidiäre Einsatz im Rahmen von Naturkatastrophen. Eine wichtige Arbeit ist zudem der Materialtransport in unwegsamem Gelände für militärische Verbände.

Mehrheitlich stammen die Soldatinnen und Soldaten aus der Landwirtschaft, aber beim Train kommen durchaus auch Berufe vor, die nichts mit der Haltung von Tieren zu tun haben.

Rund zwei Stunden sind die Pferde im Einsatz, dann folgt die Ablösung. Mit geübten Händen legen die Soldatinnen und Soldaten das Kummet, das Zuggeschirr sowie den Zaum an, dann geht es zur Schlepparbeit. Die abgelösten Pferde können sich dem Heu widmen, das vor ihnen auf den Waldboden gestreut wird sowie dem Wasser aus dem Kübel. Die «Rossbollen» werden sorgfältig zusammengenommen und in einem Loch vergraben.

Sorgfältig wird dem Pferd das Zuggeschirr angelegt. Peter Brotschi Ein Pferd wird zum Einsatzort geführt.

Peter Brotschi Viel Kraft: Für das Anbinden der Zugkette muss der Stamm emporgehoben werden. Peter Brotschi Die Pferde werden rückwärts zum Holz bugsiert, das sie gleich ziehen werden. Das Zuggeschirr wird am Stamm befestigt.

Peter Brotschi Kontrolle, ob alles richtig sitzt, damit die Tiere nicht verletzt werden.

Peter Brotschi Dann geht's los: Der Baumstamm wird zum Holzpolter gezogen

Peter Brotschi Die Stämme werden von Hand auf das Holzpolter gehievt. Peter Brotschi Der «Freiluftstall» im Bettlacher Wald: Nach zwei Stunden Einsatz werden die Tiere abgelöst und dürfen sich ausruhen. Peter Brotschi Bei den Trainsoldatinnen und -soldaten sind auch Berufe vertreten, die nichts mit Tieren zu tun haben. Peter Brotschi

Die Herausforderung beim Holzrücken sei es, sagt Alessio Stadelmann, dass bei aller Kraftanstrengung des Pferdes seitens des Führers eine möglichst grosse Ruhe bewahrt werde. Zudem müsse man aufpassen, denn es sei eine «nicht ganz ungefährliche Arbeit». Am Abend verschiebt der ganze Zug samt den Pferden wieder zurück in die Kaserne Sand, wo sich die Tiere im gewohnten Stall besser erholen als auswärts.

Schonend für den Waldboden

Für Forstingenieurin Mélila Saucy ist es das erste Mal, dass sie das Holzrücken mit Pferden mit eigenen Augen sieht. Vor allem bei schwierigen Verhältnissen, wo man den Waldboden nicht zu fest belasten sollte, sei dies eine sehr sinnvolle Transportart. «Ich finde es schade, dass dies heutzutage kaum mehr gemacht wird. Aus meiner Sicht müsste das Holzrücken mit Pferden vermehrt gefördert werden. Ich bin froh, dass wir dies bei uns im Forstbetrieb Leberberg mal erleben dürfen.»