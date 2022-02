Bettlach: Gemeinderat beschliesst provisorische Erschliessung

Bettlach Gemeinde sputet sich bei der Erschliessung des geplanten Gewerbe-Neubaus Der Gemeinderat von Bettlach hat an seiner letzten Sitzung die provisorische Erschliessung eines geplanten Gewerbebaus beschlossen. Andreas Toggweiler 01.02.2022, 11.30 Uhr

So soll das geplante Gewerbegebäude auf der Parzelle 1662 erschlossen werden. Oben: Diebold-Schilling-Strasse ; unten rechts die Bielstrasse. zvg

Auf einer Parzelle mit 3611 Quadratmetern nördlich der Bielstrasse will Landeigentümer Aquila Glanzmann einen Gewerbebau «für einen ortsansässigen in der Medizinaltechnik tätigen Forschungsbetrieb» erstellen. Es eilt, und der Gemeinderat hat deshalb an seiner letzten Sitzung eine provisorische Erschliessung der Parzelle über den Tannlimattweg beschlossen. Später soll dann das Gebiet von der Bielstrasse her erschlossen werden. Deren Sanierung ist aber erst im Jahr 2028 vorgesehen.