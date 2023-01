Silvesterlauf Bettlach im Gedenken an Christian König

Bettlach Dieser Silvesterlauf war ganz dem überraschend verstorbenen OK-Präsidenten gewidmet Das Team war sich bald einig: Der Silvesterlauf Bettlach soll weitergehen, aber kein Grossanlass werden. Damit hofft man, ganz im Sinne des überraschend verstorbenen Organisators Christian König zu handeln. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 01.01.2023, 17.19 Uhr

Die schnellsten Männer: Andi Bucher (Mitte, Sieger), Christoph Sommer (2. Rang, links) und Michael Forster (3. Rang). zvg/Grenchner Tagblatt

«Nachdem unser Vater, Chrigu König, die letzten elf Jahre stets den ‹Startschuss› zu diesem einzigartigen Lauf am Jahresende gegeben hat, freut es uns drei Söhne, dass wir Euch dieses Jahr nach dem unerwarteten Tod unseres Vaters am 3. November 2022 an seiner Stelle begrüssen dürfen», teilte Christian König (jun.) aus Oberdorf letzte Woche mit.