Verwaiste Bauverwaltung Bettlach gibt zu reden

Bettlach Die verwaiste Stelle des Bauverwalters gab an der Gemeindeversammlung zu reden – eine beabsichtigte Mobilisierung scheiterte aber kläglich Erneut musste die Gemeindeversammlung einen grösseren Betrag für das externe Bauverwaltungsmandat absegnen – am Ende kam das Geschäft durch. Doch zuvor gabs scharfe Kritik: Es kursierte sogar ein Flugblatt im Dorf. Die Hintergründe. Oliver Menge Jetzt kommentieren 16.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dieser Flyer machte in Bettlach die Runde. Zvg

In den Tagen vor der Budgetgemeindeversammlung flatterte ein Zettel in Bettlachs Briefkästen. Darin hiess es: «Erst kürzlich genehmigten wir einen Nachkredit. Jetzt bewilligen wir einen immensen Zusatzkredit. Bald gibt’s in der Gemeinde die zweite Übergangslösung.» Unterzeichnet war das Flugblatt von Otto Kunz, «Mitinitiator IG Bettlach».