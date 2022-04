Theater in Markuskirche thematisiert letzten Lebensabschnitt

Bettlach Die letzten Lebensabschnitte wurden in einem eindrücklichen Theaterstück in der Markuskirche thematisiert und diskutiert Das Forumtheater «Letzte Schritte» nahm in Bettlach Fragen rund ums Altwerden, Altsein und ums Sterben auf und lieferte in einer moderierten Diskussion auch Antworten. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

«Letzte Schritte» in der Markuskirche Bettlach. José R. Martinez

«Und du, du vergisst wohl nie etwas», die Stimme der 79-Jährigen Elsa Elsener (gespielt von Ruth Marx) klingt gereizt. Der Nachbar hat Rauch bemerkt und bei der alten Frau Sturm geläutet. Es waren dann zum Glück nur die vergessenen Guetzli im Ofen, aber die Tochter (Marie-Luise Hauser) meint, ob es nicht Zeit sei, sich anders zu organisieren.

Der Sturz neulich, die Vergesslichkeit… Zudem sei sie überlastet, beruflich eingespannt; und überhaupt, der Bruder am schönen Genfersee lasse sich nur alle paar Monate einmal blicken, während sie selber sich jedes Wochenende um die alte Mutter kümmere. Ob sie so wie der ehemalige Nachbar enden wolle, der im Schlafanzug auf dem Dorfplatz herumspazierte?

Ein Gemeinschaftswerk mit Beteiligung von Bettlach

«Letzte Schritte», so nennt sich das Gemeinschaftsprojekt, das im gut gefüllten Saal der Markuskirche Bettlach aufgeführt wurde. Beteiligt waren das Netzwerk «Reactor» aus Basel, das Alterszentrum Baumgarten, die Einwohnergemeinde, die einen Teil mit den verbliebenen Geldern aus dem «Socius-Programm» finanzierten, Spitex und PalliativeCare Bettlach sowie die beiden Kirchgemeinden. Regie führte Roland Suter.

Zuerst schafft eine Pflegefachkraft (Sabine Schädler) Abhilfe, die Elsa Elsener trotz deren Launen und Mäkeligkeit ganz gut nehmen kann. Alles muss nach Elsas Willen gehen, sie gibt ungern die Kontrolle ab über den Haushalt. Elsa aber, so gibt die Pflegerin der Tochter zu verstehen, rieche streng.

Der Umzug ins Heim ist alles andere als einfach

Später muss Elsa Elsener trotz ihres Widerstandes ins Pflegeheim, ein Schlaganfall zwingt sie dazu. Dort läuft die falsche Musik, sie muss alleine frühstücken, ihre Bluse kommt zerrissen aus der Wäscherei zurück. Sie geht jetzt am Rollator. Der Heimleiter (Martin Hanemann) diskutiert mit der Tochter und der Pflegerin über Alkoholkonsum und Sex im Altersheim.

Sollte man vielleicht sogar professionelle Berührer und Berührerinnen einstellen? Denn die dunkle Einsamkeit lauert in allen Ritzen, das Pflegepersonal arbeitet nach einem Minutentaktfahrplan. Die Mutter möchte zur Tochter ziehen.

Noch ein paar Szenen später sitzt Elsa alleine im Dunkel, ihre Lebensfreude ist versiegt, sie möchte jetzt, mit bald 91 Jahren, sterben. Die Welt ist zu schnell geworden, sie ist einfach müde, vielleicht auch depressiv? So endet das Stück vorläufig.

Moderierte Diskussion lieferte Antworten, aber auch weitere Fragen

Nach der Pause geht es weiter mit einer von Ruth Widmer von «Reactor» moderierten Diskussion. Das Publikum, vor allem ältere Menschen, die meisten Frauen, äussert sich sehr offen. Es werden persönliche Geschichten erzählt, von Frauen, die selber im Pensionsalter sind oder kurz davor, die ihre alten Mütter oder Väter so lange gepflegt hatten, bis sie selber nicht mehr konnten. Es wird erzählt vom Alleinsein und der Angst davor.

Was, wenn das Geld nicht reicht? Was, wenn es im Pflegeheim unpersönlich zu- und hergeht, sich die alten Menschen nicht wohlfühlen? Es gibt aber auch Geschichten von Menschen, die zu Hause vor lauter Einsamkeit depressiv geworden sind, und die dann im Altersheim nochmals aufblühten. «Man kann auch zu Zweit ohne Weiteres einsam sein», meint eine Frau. Demenz ist in vielen Wortmeldungen ein grosses Thema. Die Mutter sei richtig böse geworden vor lauter Alleinsein, wird gesagt.

Ob sie sich vorstellen könnte, zusammen mit der Freundin eine Alterswohngemeinschaft zu machen, fragt die Moderatorin Ruth Widmer, die die Diskussion souverän leitet? «Das habe ich noch nie überlegt, aber da wir beide Emmentaler sind, warum nicht»?

Manchmal braucht es wenig fürs Glück

Was braucht es, um im Heim glücklich zu werden? Manchmal nur die Konfitüre, die man von zu Hause gewöhnt ist? Inputs der Schauspieler bereichern die Diskussion, und auch ein paar Jugendliche aus der Pfarrei äussern sich zum Thema. «Unheilbar alt», so bringt es eine Teilnehmerin auf den Punkt.

Der Abend endet mit einer letzten Szene, in der die Tochter ihre alte, sterbende Mutter unter Tränen umarmt, so wie es der Bruder vom Genfersee immer getan habe. Sie wäre erleichtert, wenn die Mutter sterben könnte, meint sie. Das Selbstbestimmungsrecht sei wichtig. Fazit: ein eindrücklicher Abend, obwohl naturgemäss viele drängende Fragen offen bleiben.

