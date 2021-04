Bettlach «Die Herausforderungen bleiben auch in der kommenden Legislatur hoch» Bettlachs Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut äussert sich im Gespräch mit dieser Zeitung zu den erreichten und nicht erreichten Legislaturzielen und den Herausforderungen für die kommende Legislatur. Oliver Menge 14.04.2021, 05.00 Uhr

Hanspeter Bärtschi

Zur politischen Tradition der Gemeinde Bettlach gehört es unter anderem, Legislaturziele zu formulieren, diese regelmässig zu überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Die Legislaturziele 2017‒2021 wurden vom Gemeinderat Ende Februar 2018 deutlich genehmigt. Der Gemeinderat hat seither dreimal eine Überprüfung und Anpassungen vorgenommen. Ein Blick auf die erreichten und verschobenen Ziele per Ende 2020 zeigt, dass die Auswirkungen der Coronapandemie nicht zu übersehen sind.

Das bestätigt auch Bettlachs Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut: «Im Grossen und Ganzen sind wir gut unterwegs, viele Dinge sind angedacht oder weitgehend vorbereitet, aber die Coronapandemie führte auch dazu, dass wir gerade in den jeweils zuständigen Kommissionen im letzten Jahr auf Sitzungen verzichtet haben und darum die Vorhaben hinausgeschoben wurden.»

So zum Beispiel das Projekt einer Dorfzeitung oder die Erweiterung des Angebots eines Mittagstischs. Beides soll aber laut der Gemeindepräsidentin noch in der laufenden Legislatur vorangetrieben werden. Der Gemeinderat werde an einer der nächsten Sitzungen den Grundsatzentscheid betreffend Dorfzeitung fällen.

Auch in Sachen Mittagstisch sei eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden, bestehend aus Leuten, die sich bereits intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Erste Resultate seien nach den Sommerferien zu erwarten, sagt Barbara Leibundgut.

Projekte werden in Angriff genommen

Einen Grundsatzentscheid will man auch in Sachen Grossmatt noch in dieser Legislatur fällen: Was soll mit dem Block geschehen, dessen Eigentümerin die Einwohnergemeinde ist und der schon längst hätte saniert werden sollen?

Die Vakanz in der Bauverwaltung nach dem Abgang des langjährigen Bauverwalters Titus Moser wirkte sich auf die ganze Legislatur aus, sagt Leibundgut. Mehrere Projekte würden erst jetzt in Angriff genommen, wie zum Beispiel Planungsarbeiten für den Friedhof. «Aber doch freuen wir uns über die Ansiedlungen von einigen Firmen: Der Umzug des Weichkäseherstellers BonCas AG von Dotzigen nach Bettlach ist auf gutem Weg, die Brotec AG, Spezialist im Bereich der Schleiftechnik für die Bearbeitung von Hartmetall, Keramik und Stahl, hat ihren neuen Sitz eröffnet, und auch der Bau eines neuen Gewerbezentrums mit Ärztezentrum an der Bielstrasse durch den Unternehmer Beat Leimer ist in trockenen Tüchern.» Auch weitere Bauten in der Industriezone seien im Entstehen.

Mehrere Ziele wurden umgesetzt ‒ andere sind in der nächsten Legislatur immer noch aktuell

«Wir konnten beispielsweise den Spielplatz neben dem Werkhof realisieren und eröffnen. Zwar ohne das geplante Fest, aber immerhin steht er der Bevölkerung nun zur Verfügung.» Das sei einer der grossen Brocken, die realisiert wurden.

Auch bei der Ortsplanungsrevision sei man auf gutem Weg: Der zweite Vorprüfungsbericht des Kantons sei eingetroffen, und die notwendigen Anpassungen können laut Leibundgut nun vorgenommen werden. Dann folgt schon bald die öffentliche Auflage.

Im Zusammenhang mit der Ortsplanungsrevision müssen auch einige Reglemente angepasst werden, sagt Barbara Leibundgut. Bei weiteren Reglementen seien Anpassungen aufgrund von kantonalen Vorgaben notwendig. Aufgaben, welche die Verwaltung auch noch in der nächsten Legislatur beschäftigen werden. «So oder so, die Herausforderungen bleiben auch in der kommenden Legislatur hoch.»

Den Kampf um den Erhalt der Poststelle Bettlach habe man auch noch nicht aufgegeben, sagt Leibundgut. «Wir haben nochmals die Gelegenheit, eine Stellungnahme abzugeben.» Die Poststelle sei wichtig, und man wolle sie möglichst erhalten.

Sanierung des Schulhauses Einschlag macht Sorgen

Viel Kopfzerbrechen bereitet der Gemeindepräsidentin die Sanierung des Schulhauses Einschlag, die medial hohe Wellen geschlagen hat. «Beim Schulhaus ging es bisher nicht wie gewünscht vorwärts», sagt Leibundgut. Grund dafür seien die bereits erwähnten Schwierigkeiten in den Verhandlungen mit dem ausführenden Architekturbüro.

Doch laut Barbara Leibundgut ist man jetzt daran, eine Lösung zu finden. Das Schulhaus, das in den Jahren 1972–74 erstellt wurde und in dem aktuell rund 110 Schülerinnen und Schüler lernen sowie etwa 20 Lehrpersonen lehren, soll für rund zehn Millionen Franken totalsaniert und erweitert werden. Der Gemeinderat hatte 2015 einen entsprechenden Kredit mit einer Etappierung über zehn Jahre bewilligt.

Finanzhaushalt im Griff

Bettlach steht ‒ verglichen mit anderen Gemeinden ‒ finanziell einigermassen gut da. Dies nicht zuletzt, weil man in der Vergangenheit stets darum bemüht gewesen sei, die Hausaufgaben ordentlich zu machen, sagt die Gemeindepräsidentin. «Wir haben uns immer Mühe gegeben, den Finanzhaushalt im Griff zu behalten.» Das sei bisher auch weitgehend gelungen, nicht zuletzt durch eine strikte Ausgabendisziplin. Sie sei aber auch davon überzeugt, dass es gerade wegen der Sanierung des «Einschlags» eine längerfristigere Finanzplanung brauche.

Eine grosse Herausforderung schliesslich werde die Einführung von IKS. Das Interne Kontrollsystem, bei dem Abläufe dokumentiert werden müssen, sei wahrscheinlich für die Verwaltung eine sehr grosse Kiste, sagt Leibundgut.

Coronamüdigkeit macht sich breit

Das letzte Jahr und auch das laufende Jahr sei geprägt durch die Auswirkungen der Coronapandemie. Besonders geschmerzt habe sie die Absage oder Verschiebung diverser Anlässe, sagt Barbara Leibundgut. So wurde zum Beispiel das Bettle-Fescht auf 2022 verschoben, die Gwärbi Bettlach findet sogar erst 2024 wieder statt.

Aber auch gesellschaftlich seien die Konsequenzen spürbar im Dorf: «Wir hatten im Alterszentrum Baumgarten zwar eine relativ stabile Situation mit vergleichsweise wenigen Covid-19-Fällen. Aber jetzt merkt man schon, dass die Leute langsam müde sind.» Altersveranstaltungen und Angebote der Kirche, wie Mittagsclub, Ausflüge, Altersnachmittage, bei denen sich Alleinstehende treffen konnten, durften nicht mehr durchgeführt werden. «Ich mache mir grosse Sorgen, dass gerade diese Leute mehr und mehr vereinsamen.»

Auch die Jungen leiden

Aber nicht nur die ältere Generation bereite ihr Sorge: Im Gegensatz zu den Schulen, in denen es weitgehend gut abgelaufen sei, habe sie von Jugendlichen Kenntnis, die psychisch langsam aber sicher am Anschlag seien. Im Alltag, in der Lehre oder bei der Arbeit, «funktionierten» sie, blieben dann aber zu Hause aus Angst, sie könnten jemanden anstecken. «Mir hat ein junges Mädchen gesagt, sie könnte es sich nie verzeihen, wenn sie ihr Grosi anstecken würde und dieses unter Umständen sogar an Covid-19 sterbe. Also gehe sie gar nicht mehr nach draussen.»

Sorge bereiten ihr auch die Vereine im Dorf. Das Vereinsleben kam infolge der Coronapandemie quasi komplett zum Erliegen. «Es hat sich eine Trägheit breitgemacht: Mitglieder von Sportvereinen, die sich nicht mehr treffen konnten, sind unter Umständen auf andere Sportarten ausgewichen, die noch möglich waren.» Sie hoffe darauf, dass die Motivation, sich wieder aktiv am Vereinsleben zu beteiligen, wiederkehre, sobald das möglich sei.



Barbara Leibundgut möchte Gemeindepräsidentin bleiben. Es sieht bis jetzt auch danach aus, als ob ihr niemand das Präsidium streitig machen will. Demzufolge dürfte sie nach den Gemeinderatswahlen am 25. April still gewählt werden. Der Wahlkampf der Parteien für den Gemeinderat hingegen ist in vollem Gang ‒ soweit das Corona zulässt. Ausser Plakat- und Standaktionen sowie einer Gipfeli-Verteilaktion am Bahnhof sei man sehr eingeschränkt, sagt die FDP-Politikerin, die Anfang März mit einem Glanzresultat in den Kantonsrat gewählt wurde.

Die Gemeindepräsidentin zeigt sich aber zuversichtlich für die Zukunft der Bettlacher Politlandschaft: «Es freut mich ausserordentlich, dass insbesondere von jüngeren Bettlacherinnen und Bettlachern viel Engagement zu spüren ist. Sei es, dass sie sich für den Gemeinderat aufstellen lassen oder auch in Kommissionen Einsitz nehmen wollen.»