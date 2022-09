Gemeinderat Bettlach verabschiedet Legislaturziele

Bettlach Der Gemeinderat verabschiedet die Legislaturziele und beschliesst die Weiterführung des Aggloprogramms Der Bettlacher Gemeinderat war an seiner letzten Sitzung «ein Herz und eine Seele»: Alle traktandierten Geschäfte wurden einstimmig gutgeheissen. Und doch waren die Geschäfte bedeutsam. Oliver Menge Jetzt kommentieren 28.09.2022, 17.00 Uhr

Die Legislaturziele für Bettlach 2021–2025 wurden in vier Kapitel unterteilt. Oliver Menge

Für manche Gemeinden am Jurasüdfuss war die Erarbeitung der Legislaturziele kein Zuckerschlecken. So flogen beispielsweise in Selzach einzelne Legislaturziele aus der Planung, weil man die geeigneten Massnahmen nicht benennen konnte, die für die Erreichung notwendig gewesen wären (wir berichteten).

Bettlach hatte im Grunde dasselbe Problem, als der Gemeinderat anlässlich eines Workshops im Mai die verschiedenen Eingaben zu den Legislaturzielen diskutierte. Aber statt die Ausformulierungen im Gemeinderat vorzunehmen, kümmerten sich Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut und Gemeindeschreiber Gregor Mrhar darum und stellten die festgelegten Ziele und Massnahmen in einem Dokument zusammen.

Dieses wurde von den Gemeinderatsmitgliedern an einer überparteilichen Fraktionssitzung bereinigt, einige Ziele und Massnahmen aufgrund der finanziellen Aussichten der Gemeinde angepasst und die Indikatoren zur Beurteilung der Fortschritte festgelegt.

In vier Kapiteln finden sich nun die thematisch geordneten Legislaturziele auf übersichtliche und ansprechende Art gegliedert, sowie die entsprechenden Massnahmen und Indikatoren. Die Legislaturziele dienen der Auftragserteilung an Kommissionen und Verwaltungsabteilungen.

Bettlach, Flugaufnahme aus dem Jahr 2022. Peter Brotschi

Familie, Arbeitswelt und Wirtschaftsstandort

In Kapitel 1, «Lebenswertes Bettlach», werden Ziele zur Familienfreundlichkeit, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf – Stichwort Kinderbetreuung – zur Bildung, zu Angeboten und Informationen für die ältere Bevölkerung, zur Jugendförderung formuliert, aber auch zur Infrastruktur, den gemeindeeigenen Liegenschaften, zur Erschliessung – Stichwort Verkehr, 30er-Zonen, Parkierungskonzept – und zur Qualitätssicherung seiner Natur- und Kulturlandschaften.

Noch etwas konkreter ist Kapitel 2: attraktiver Wirtschaftsstandort. Bettlachs Legislaturziel lautet hier: Bettlach ist eine attraktive Partnerin für Unternehmen; Massnahmen sind die Arbeitszonenbewirtschaftung, die Kontaktpflege mit ansässigen Unternehmen und die Ansiedlung von Gewerbe im Bereich Lebensmittel – hier spricht man unter anderem vom neuen Standort des Weichkäseherstellers Boncas.

Boncas ist schon bald in Bettlach zu Hause. zvg

Der Schritt hin zur Digitalisierung – auch bei den politischen Gremien

Bettlach am Puls der Zeit – das dritte Kapitel befasst sich spezifisch mit dem Schritt zur Digitalisierung. So will man die Website der Gemeinde erneuern, künftig für Sitzungen aufs Papier verzichten und mit elektronischen Unterlagen arbeiten, die kantonalen Vorgaben zeitgerecht umsetzen, wie die Einführung des internen Kontrollsystems.

In dieses Kapitel gehören auch die Aggloprogramme der vierten und fünften Generation, mit denen sich der Rat an seiner Sitzung noch separat befasste. Die Ortsplanungsrevision, die in Bettlach schon weit vorangeschritten ist und für die der Rat im vorangegangenen Traktandum einen Zusatzkredit von 75'000 Fr. sowie einen Nachtragskredit von 31'000 Fr. bewilligte, ist ebenfalls als Legislaturziel formuliert.

Aber auch der Geschichte des Dorfes soll in der Aufstellung Rechnung getragen werden, so plant man eine Neuauflage des Bettle-Buches und sichert das Wissen der älteren Dorfbewohnerinnen und -bewohner.

Letztendlich, weil es ohne gesunde Gemeindefinanzen nur holprig funktioniert, strebt Bettlach im letzten Kapitel als erklärtes Legislaturziel einen ausgeglichenen Finanzhaushalt an. Der Bettlacher Gemeinderat genehmigte den vorliegenden Entwurf der Legislaturziele 2021–2025 einstimmig und ohne lange Diskussion.

Weitere Teilnahme an Aggloprogrammen

Grenchen, Lengnau und Bettlach reichten im Juni 2021 erstmals beim Bund ein Agglomerationsprogramm zur Prüfung ein – es handelte sich bereits um die vierte Generation der Aggloprogramme. Das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Uvek hat die eingereichten Programme fachlich und technisch geprüft.

Das Aggloprogramm Grenchen, eines der gesamtschweizerisch kleinsten Programme, wird zu 35% an Bundesbeiträgen unterstützt, erklärte Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut den Ratsmitgliedern – ein sehr erfreulicher Wert. Das heisst, dass die Massnahmen – schwergewichtig die Neugestaltung des Bahnhofplatzes Grenchen Süd, der auch für die Nachbargemeinden Bettlach und Lengnau von eminenter Bedeutung ist, mit maximal 4,88 Millionen Franken vom Bund getragen werden.

Visualisierung des neuen Bahnhofplatzes Grenchen. zvg

Leibundgut berichtete vom erfolgreich durchgeführten Prüfungsgespräch beim Bundesamt für Raumentwicklung ARE, an dem es wenig Kritik und etliche Aha-Erlebnisse aufseiten der Beamten in Bern gegeben habe, nachdem Fragen zur Region beantwortet wurden.

In der Gesamtwürdigung wurde die gute Qualität des Programms und der erkennbare rote Faden gewürdigt. Aber es gab auch etwas Kritik, so sprachen die Prüfenden von einer limitierten Wirkung, weil in gewissen Punkten die konzeptionellen Grundlagen noch erarbeitet werden müssen.

Auf Bettlach bezogen wurde beispielsweise bemängelt, dass der Umgang mit der geforderten Verdichtung bei der Raumentwicklung vage sei.

Bettlach sollte vermehrt profitieren können

Die Gemeinde musste aber schon jetzt einen Grundsatzentscheid fällen, ob man bei einem Aggloprogramm der fünften Generation mitmachen will. Die Gemeindepräsidentin appellierte an die Ratskolleginnen und -kollegen, dass viel Initialarbeit geleistet worden sei und es schade wäre, würde man jetzt abbrechen. Alle Fraktionen äusserten sich positiv zu einer Weiterführung, betonten aber unisono, dass «etwas mehr und konkreteres» für Bettlach dabei herauskommen müsste, dass die Massnahmen für Bettlach auch spürbar werden.

Leibundgut erwähnte auch, dass der Verteilschlüssel der Kosten Bevölkerungsabhängig erstellt worden sei. Lengnau und Bettlach hätten je 11% der Kosten getragen, die Stadt Grenchen den Rest. Da aber Grenchen und Lengnau bei den Bevölkerungszahlen überdurchschnittlich zugelegt haben und Bettlach etwa auf demselben Stand geblieben sei, werde man womöglich nochmals über den Kostenschlüssel sprechen müssen.

Susanne Sahli, Wirtschaftsförderin und «Miss Agglo» betonte nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats, auch künftig an Aggloprogrammen teilzunehmen, dass man im nächsten Aggloprogramm die Wirkungsgrade besser aufzeigen wolle und sich auch Themen wie der Verkehrssicherheit oder Umweltthemen annehmen wolle.

Susanne Sahli, Wirtschaftsförderin Grenchen, ist auch für Bettlach tätig. Michel Lüthi

Der Rat genehmigte ausserdem auch die Weiterführung der Zusammenarbeit mit der Stadt Grenchen im Bereich der Wirtschafts- und Standortförderung. Susanne Sahli erstattete dem Gemeinderat einen kurzen Bericht über ihre Tätigkeit in und für Bettlach, die von der Einwohnergemeinde mit 7000 Franken jährlich abgegolten wird.

