Finanzplan Bettlach: Hohe Investitionen und steigende Defizite

Bettlach Der Finanzplan 2023-2026 für die Gemeinde Bettlach rechnet mit grossen Defiziten und happigen Investitionen Zwar ist noch keine Rede davon, den Steuerfuss anzuheben. Doch insbesondere die grossen Investitionen in den nächsten Jahren belasten die Einwohnergemeinde Bettlach über die Massen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 01.09.2022, 15.54 Uhr

Der Finanzplan der Gemeinde Bettlach. Oliver Menge

Der Finanzplan 2023–2026 informiert über die Entwicklung der Gemeindefinanzen. Er zeigt, wie sich bei einem bestimmten Investitionsvolumen die Erfolgsrechnung, der Selbstfinanzierungsgrad und die Vermögens- und Kapitallage entwickelt. Für die vorliegende Version, die vom Gemeinderat zu genehmigen war, rechnete man mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 95 Prozent.

Neu dazu kam für das Jahr 2023 eine Teuerungsrate von 2 Prozent, für die folgenden Planjahre je 1 Prozent sowie ein Zinssatz von 2 Prozent für Fremdkapital. Man rechnet mit einem Bevölkerungswachstum von 15 Personen pro Jahr, Bettlach soll 2026 demnach rund 5040 Einwohnerinnen und Einwohner haben.

Steigender Aufwand und gleichbleibender oder sinkender Ertrag

In der Erfolgsrechnung rechnet die Finanzverwaltung mit einem Gesamtaufwand von 26,47 Millionen Franken im laufenden Jahr 2022. Bis ins Jahr 2026 dürfte der Aufwand um 8,1 Prozent auf 28,627 Millionen Franken steigen. Auf der Ertragsseite musste man den erwarteten Steuerertrag nach unten korrigieren sowie weitere Anpassungen vornehmen. Die Finanzverwaltung rechnet mit einem Rückgang des Gesamtertrags von 26,322 Millionen Franken in den Planjahren um 1,5 Prozent auf 25,927 Millionen Franken.

Das führt zu Aufwandüberschüssen von 148'000 im laufenden Jahr und in den Planjahren zwischen 748'000 Franken (2023) und 2,7 Millionen Franken (2026). Dabei ist zu beachten, dass die operativen Ergebnisse in den Jahren 22–25 jeweils noch um 742'000 Franken schlechter ausfallen, da in der dritten Stufe der Erfolgsrechnung die teilweise Auflösung der Neubewertungsreserven enthalten ist. Dadurch nimmt das Eigenkapital in den Planjahren 23–26 von 21,14 Millionen Franken per Ende 2022 auf 12,73 Millionen Franken per Ende 2026 ab.

Das Balkendiagramm zu Aufwand und Ertrag. Oliver Menge

Hohe Investitionen und Fremdverschuldung

Im Budgetjahr 2022 sind Nettoinvestitionen von 2,14 Millionen Franken vorgesehen. In den Planjahren wird mit Investitionen zwischen 4,77 Millionen Franken (2026) und 10,22 Millionen Franken (2024) gerechnet. Grösste Brocken sind das Projekt Gesamtsanierung Schulhaus Einschlag (16,37 Millionen Franken), das Schulhaus Büelen (4,65 Millionen Franken) und der Neubau des Reservoirs Vogt (1,1 Millionen Franken).

Das Fremdkapital steigt bis ins Jahr 2026 auf rund 28,7 Millionen Franken, vorausgesetzt, dass alle im Finanzplan enthaltenen Investitionsprojekte realisiert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt 2022 bei 10 Prozent und beträgt in den Planjahren 23–26 zwischen –2 Prozent und –48 Prozent. Das Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner von 3594 Franken per Ende 2021 wird komplett abgebaut. Ende 2026 wird eine Nettoschuld von 2727 Franken pro Einwohnerin und Einwohner prognostiziert.

Beurteilung des Finanzausschusses

Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut gebrauchte klare Worte bei ihrer Beurteilung. Die hohen prognostizierten Defizite und die ungenügende Selbstfinanzierung erforderten weitergehende Massnahmen. Es sei daher wichtig, einerseits vor der Phase der hohen Investitionen eine Gesamtbeurteilung und jeweils auch eine Projektbeurteilung vorzunehmen. Andererseits müssten Budgeteingaben auf Einsparmöglichkeiten hin geprüft werden.

Der Finanzausschuss erachte die Umsetzung aller Projekte – Gesamtnettoinvestitionen von 30,47 Millionen Franken über die Planjahre – weder aus finanzieller noch aus personeller Sicht als realistisch. Aus diesem Grund verzichtete man darauf, Aufträge zur erneuten Priorisierung oder Überprüfung der Notwendigkeit zu erteilen. Der Gemeinderat solle zuerst im Rahmen der Legislaturziele die geplanten Investitionsprojekte diskutieren und eine finanzielle Gesamtbeurteilung vornehmen.

Der Gemeinderat genehmigte den Finanzplan und die damit verbundenen Aufträge mit 10 zu einer Stimme.

