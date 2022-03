Der Böögg brennt: Auch in Bettlach ist jetzt die Fasnacht aus

Bettlach Der Böögg wurde ein Raub der Flammen: Kurz war sie, diese Fasnacht, aber schön Die Bettlacher Fasnächtler nahmen mit dem Bööggverbrennen Abschied von den närrischen Tagen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 02.03.2022, 20.53 Uhr

Das Bööggverbrennen in Bettlach 2022. Andreas Toggweiler

In Bettlach ist am Aschermittwoch mit dem Bööggverbrennen die Fasnacht beendet worden. Man traf sich diesmal beim Schützenhaus, um zu den Klängen der Krachwanzen Abschied zu nehmen vom Böögg, einer Fasnachtsskulptur in Form eines (Schweizer?) Kreuzes, welche wie immer von den Böögianern konstruiert wurde.