Bettlach: Neues Ärztezentrum ist in Betrieb

Bettlach Das Ärztezentrum Bettlach ist im neuen Zuhause angekommen Das neue Ärztezentrum an der Bielstrasse in Bettlach hat seinen Betrieb aufgenommen. Im Sommer wird eine weitere Ärztin dazustossen. Trotz modernster Infrastruktur will man eine Dorfpraxis bleiben.

Mit neuer Busstation direkt vor dem Haus: das neue Gesundheitszentrum an der Bielstrasse in Bettlach. at.

Ein kurzer Abstecher nach Afrika gefällig? Das ist in Bettlach möglich – wenigstens im übertragenen Sinn. Die beiden Bettlacher Ärzte Jean-Pierre Summ und Patrick Fluri sind mit ihrer Gruppenpraxis kurz vor Weihnachten ins neue Gesundheitszentrum an der Bielstrasse umgezogen.

Im Wartezimmer der neuen, schön eingerichteten Praxis kann man ein Aquarium mit bunten Süsswasserbarschen aus dem Malawisee bewundern und die Behandlungszimmer sind nach Orten dieser bei uns wenig bekannten afrikanischen Region benannt.

«Wir sind zu Hause angekommen, das Praxisteam und unsere Patienten fühlen sich im neuen Gebäude wohl», sagt Patrick Fluri, der das Aquarium als sein Hobby bezeichnet. In der früheren Praxis an der Dorfstrasse habe der Platz für eine umfassende Modernisierung der Praxis gefehlt.

Dossiers werden digital geführt

Die neue Infrastruktur sieht beeindruckend aus. Nicht nur Dossiers werden digital geführt, Meetings und Besprechungen sind nun ebenso übers Internet möglich wie das Betrachten eines MRI-Bildes, das zum Beispiel im Bürgerspital gemacht wurde. Zudem gibt es in der Praxis eine neue, klimatisierte und voll automatisierte Apotheke mit allen gebräuchlichen Medikamenten.

Alles begann 1988, als Jean-Pierre Summ an der Dorfstrasse 41 in Bettlach die Gruppenpraxis einrichtete. Ohne Unterbruch bietet seither das Ärztezentrum Bettlach eine umfassende medizinische Betreuung an. Zusätzlich zu Summ, der nebenbei als Amtsarzt für die Gerichtsmedizin auch ungewöhnliche Todesursachen untersucht, arbeitet hier seit 2011 Patrick Fluri, der nebenbei als Sportmediziner das Eishockeyteam des EHC Biel betreut.

Dominik Gnaiger ergänzt das Ärztezentrum mit seinem Spezialgebiet, der psychosomatischen und psychosozialen Medizin. Für den Fachbereich Psychotherapie ist Psychologin Anita Frei zuständig. Acht medizinische Praxisassistentinnen komplettieren das Praxisteam.

Im Sommer kommt Ärztin Corinne Suter dazu

Im Sommer wird mit Corinne Suter eine weitere Ärztin dazustossen. Zusätzliche Räume sind auf demselben Stockwerk des Gesundheitszentrums bereits vorbereitet. «Hier haben wir Platz für eine Erweiterung des Angebotes», sagt Fluri dazu. «So verfügen wir über eine komplette Infrastruktur, die wir irgendwann auch unseren Nachfolgern übergeben können.» Aber man wolle nicht zu stark wachsen, sondern den Charakter einer Dorfpraxis behalten.

Das Gebäude von nördlich der T5 gesehen. at.

Die Philosophie habe sich in all den Jahren nicht geändert, und die werde man auch so beibehalten, ergänzt Jean-Pierre Summ, der sich eigentlich schon längst in den Ruhestand zurückziehen könnte. «Die Praxis ist jetzt mein Hobby», erklärt der Gründer des Bettlacher Ärztezentrums, warum er weiterhin arbeitet. «Und wir sind froh, dass wir ihn haben», ergänzt Patrick Fluri.

