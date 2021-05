Bettlach Barbara Leibundgut als Gemeindepräsidentin für vier weitere Jahre gewählt. Am Montag um 17 Uhr war Meldeschluss für die Wahl des Gemeindepräsidiums. Die in Bettlach amtierende Gemeindepräsidentin war die einzige Kandidatin, die sich dahin gemeldet hatte. Oliver Menge 03.05.2021, 17.27 Uhr

Die wiedergewählte Gemeindepräsidentin Bettlachs, Barbara Leibundgut Zvg

In Bettlach sind bis am Montag 17 Uhr keine weiteren Kandidaturen für das Gemeindepräsidium eingegangen. Damit wurde die amtierende Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut in stiller Wahl für die Legislatur 2021-2025 bestätigt. Ein Urnengang entfällt, sie gilt als still gewählt.