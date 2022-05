Läufer aus Bettlach Über vier Jahrzehnte hat Peter «Speedy» Schwiete seine Ausdauer unter Beweis gestellt – und will dies auch weiterhin tun Peter Schwiete aus Bettlach, von seinen Vereinskolleginnen und -kollegen «Speedy» genannt – absolvierte alle 40 Grand Prix von Bern. Als Pensionierter gehört er zu den «Golden Runners». Peter Brotschi Jetzt kommentieren 19.05.2022, 12.00 Uhr

Peter Schwiete aus Bettlach hat den Grand Prix Bern zum 40. Mal absolviert. Hier mit seiner Frau und Vereinskollegen von den Free Runners Grenchen. zvg

Nein, die letztjährige Zeit konnte er am Grand Prix von Bern nicht ganz erreichen. Aber zufrieden ist Peter Schwiete mit seiner Leistung dennoch: 40 Jahre lang hat er ununterbrochen die rund 16 km lange Strecke in der Bundesstadt unter die Füsse genommen und sie in diesem Jahr mit einer Schlusszeit von 1 Stunde 32 Minuten und 47 Sekunden beendet.

Der 68-jährige Bettlacher Laufsportler gehört zu den «Golden Runners», einer mittlerweile noch 21 Teilnehmer umfassenden Gruppe, die alle 40 Austragungen des Grand Prix von Bern auf der langen Strecke absolviert haben.

Schon bei der ersten Austragung im Jahr 1982 sei er von der Stimmung längs der Strecke fasziniert gewesen, erzählt Peter Schwiete:

«Es gibt mir Hühnerhaut, wenn die Menschen im Rhythmus der Musik klatschen und die Läuferinnen und Läufer anfeuern.»

Nachdem er ein paar Mal teilgenommen habe, sei es für ihn klar gewesen, dass er die «10 schönsten Meilen der Welt» – so die Eigenreklame des Grand Prix Bern – möglichst immer machen möchte.

Persönliche Statistiken sind wichtig für Sportler

Wer als Leistungssportler unterwegs ist, mag in aller Regel auch persönliche Statistiken. Peter Schwiete macht da keine Ausnahme. Besonders reizvoll ist dies, wenn man über vier Jahrzehnte auf den gleichen Wettkampf blicken kann.

Die insgesamt 400 Landmeilen (1 Meile = 1,609 km) legte Schwiete in einer Gesamtzeit von 44 Stunden und 47 Minuten zurück. Dies ergibt pro Wettkampf eine Durchschnittszeit von 1 Stunde 6 Minuten und 41 Sekunden. Damit liegt er an dritter Stelle aller «Golden Runners». 13-mal schaffte der Bettlacher die Strecke unter einer Stunde.

Peter Schwiete unterwegs in der Stadt Bern. zvg

Mitglied der Grenchner Free Runners

Beim Gespräch sitzt Peter Schwiete im Leibchen der Free Runners gegenüber. Der Grenchner Verein ist seine sportliche Heimat, der er seit dem Jahr 2000 die Treue hält. Als Pensionierter könnte er auch tagsüber trainieren. Dennoch lässt er es sich nicht nehmen, jeweils am Dienstagabend um halb sieben zusammen mit den Vereinskolleginnen und -kollegen in der Umgebung von Grenchen zu laufen.

«Bei meinem sportlichen Tun ist mir der gesellschaftliche Aspekt auch wichtig»,

gibt er zu verstehen. Diese eine Trainingseinheit reicht ihm aber nicht aus. Rund 30 bis 40 Kilometer ist er pro Woche in den Laufschuhen unterwegs, hinzu kommen noch häufig Trips mit dem Elektrobike.

Zurück zum diesjährigen Berner Grand Prix: «Ich habe gefühlsmässig noch nie so gelitten an diesem Wettkampf», gibt er unumwunden zu. «Die erste Hälfte war ich voll im Zeitplan. Danach machte sich die grosse Hitze auch bei mir bemerkbar.» Erstmals habe er an einem Grand Prix marschieren müssen: «Bei jedem Verpflegungsposten habe ich mir mehr Zeit genommen und bin auch ein paar Schritte gegangen, um mich zu erholen.»

Peter Schwiete schätzt sich aber glücklich, dass er alle 40 Grand Prix von Bern absolviert hat. Es hätte auch anders kommen können. Nach einer Bandscheibenoperation im September 2020 kam ein zweiter Eingriff im März 2021 hinzu. Da wäre eine Teilnahme am normalen Datum im Mai 2021 nicht möglich gewesen. Durch die coronabedingte Verschiebung des Grand Prix 2021 auf den Oktober konnte Schwiete hingegen an den Start gehen.

Für ihn ist es denn alles andere als selbstverständlich, dass er über vier Jahrzehnte hinweg immer exakt am Wettkampfdatum gesund und fit genug gewesen ist. «Das erfüllt mich mit Dankbarkeit.»

Der nächste Grand Prix ist bereits in der Agenda eingetragen

«Ja, ich mache weiter», gibt der stets gute gelaunte Ausdauersportler auf die entsprechende Frage zu verstehen. Gross gewachsen und schlank ist seine Physionomie auch wie gemacht für den Laufsport. Solange es ihm körperlich möglich ist, wird Peter Schwiete auf der 10-Meilen-Strecke mit von der Partie sein.

Ferien oder sonst eine Abmachung gibt es an diesem Datum nicht: «Das weiss meine Frau Susanne», schmunzelt er. In der Agenda ist der nächste Grand Prix von Bern bereits vermerkt: Es ist der 13. Mai 2023.

