Sondermünzen Damit Mani Matter so richtig glänzt: Bei Swissmint ist eine Maschine aus Selzach im Einsatz Die Selzacher Firma Platit konnte der Eidgenössischen Münzstätte eine Beschichtungsmaschine liefern. Das neue PVD-Verfahren liefert besonders schöne Resultate. So funktioniert es. Oliver Menge Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Die neue massangefertigte Beschichtungsmaschine der Firma Platit Selzach, so wie sie heute bei Swissmint steht. zvg

Bei Swissmint, der eidgenössischen Münzstätte, werden nebst normalen Münzen, den 5, 10, 20 und 50 Räpplern, den Ein- und Zweifränklern sowie den Fünflibern, auch eine ganze Reihe von Sondermünzen geprägt. Das sind Silber-, Gold- und Platinmünzen in einer kleinen Auflage, die besonders für Sammler von grossem Interesse und meist rasch ausverkauft sind.

Am 24. November beispielsweise lancierte die eidgenössische Münzstätte Swissmint die neue Sondermünze «Mani Matter». Es handelt sich dabei um die erste Silbermünze von Swissmint mit der neuen Legierung aus Silber mit einem Feingehalt von 999,9. Andere Sondereditionen, wie eine Goldmünze, die an das 10-Franken-Goldvreneli von 1911 erinnert, oder die Sondermünze «Timemachine» aus Gold, die die Schweizer Uhrenindustrie ehrt, waren jeweils innert Wochen ausverkauft.

Die Sondermünze «Mani Matter» wurde am 24. November lanciert. swissmint / zvg

Die normalen Münzen, mit denen man im Laden bezahlt oder die man als Trinkgeld in der Beiz liegen lässt, bestehen aus einer Kupfer-Nickel-Legierung. Damit die Swissmint überhaupt die Münzen herstellen kann, werden die Rondellen bei externen Lieferanten aus Blechen gestanzt und die Randform angebracht. Die Swissmint prägt auf modernsten Maschinen die Rondellen zu Münzen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 750 Stück pro Minute.

Qualität des Stempels ist entscheidend

Anders bei den speziellen Münzen, die in kleinen Serien geprägt werden, wo das Ausgangsmaterial und die Qualität der Prägung eine grosse Rolle spielen. Entscheidend ist hier die Qualität der Stempel, also des Negativs, das auf den Münzrohling gepresst wird. Diese Stempel sind mit einer harten Chromschicht beschichtet, welche die Haltbarkeit der Prägestempel verbessert – im Fachjargon heisst das: «Die Standzeit der Stempel verlängert».

Der Platit-Hauptsitz beim Bahnhof Selzach. zvg

Bisher wurden die Stempel mittels eines galvanischen Verfahrens beschichtet. Bei diesem alten galvanischen Verfahren wurde im Prozess ein Chrom(VI)-Oxid, welches die Gesundheit schädigen kann, freigesetzt. Inzwischen wurden aber Beschichtungsverfahren entwickelt, welche die harten Metalle in einem physischen Verfahren in einer Vakuumkammer auf das Werkstück «dampfen», dem sogenannten Physical-Vapour-Deposition-Verfahren (PVD-Verfahren).

Swissmint hat sich kürzlich entschlossen, das bisherige, galvanische Verfahren durch die neue PVD-Technologie zu ersetzen und hat bei Platit in Selzach eine entsprechende Maschine geordert (siehe separate Box).

Da der Bund alle Aufträge über 50'000 Franken öffentlich machen muss, kennt man auch den Preis, den die Eidgenössische Finanzdirektion dafür bezahlt hat: knapp unter einer Million Franken.

Die Firma Platit in Selzach Die Firma Platit mit Hauptsitz in Selzach ist Teil der auf Beschichtungen aller Art spezialisierten BCI-Blösch-Gruppe und führender Hersteller von Hightech-PVD- und PECVD-Beschichtungsanlagen für Werkzeuge und Bauteile. Sie befindet sich in Familienbesitz. Weltweit hat Platit über 650 Beschichtungssysteme installiert und pflegt eine enge Partnerschaft mit den Kunden, zu denen ausser der Schweizer Münzstätte Swissmint auch noch nationale Münzprägewerke anderer Länder gehören, die auf den Schweizer Maschinenhersteller aufmerksam wurden. Platit beschäftigt rund 140 Mitarbeitende, sowohl am Hauptsitz in Selzach als auch an den Produktionsstandorten in Tschechien und Vaulruz (FR).

Die Vorteile des neuen Verfahrens sind vielfältig, verglichen mit der bisherigen Beschichtungstechnologie des Verchromens: kein hexavalentes Chrom, das freigesetzt wird, keine Chemikalien, keine Dämpfe, kein Risiko für die Gesundheit, keine giftigen Abfälle, keine Verschmutzung und kein Lärm.

Wie Platit-Europe-CEO Martin Tempus sagt, wurde eine erste Maschine für die französische Münzstätte Monnaie De Paris entwickelt, und als die Anfrage von Swissmint eingetroffen sei, habe man sofort eine Lösung präsentieren können.

Inzwischen sei die S-MPuls-Anlage – so die offizielle Bezeichnung –, die in Bern steht, auch ein Referenz-Objekt für ihre Firma und weitere Münzstätten im Ausland hätten Interesse bekundet. Swissmint beschichtet Prägestempel für Umlaufgeld, Medaillen, Sonderprägungen, Goldmünzen, Silbermünzen und Sammelmünzen in der neuen Maschine.

Sondermünzen aus Silber von Swissmint, deren Oberfläche fluoresziert und die für 75 Franken / Stück zu haben sind. Swissmint/Zvg

Die neue Maschine stellt die Münzstätte vor neue Herausforderungen

«Die Vorteile des neuen PVD-Verfahrens gegenüber dem alten galvanischen Verfahren überwiegen mehrheitlich, jedoch stellen diese die Swissmint vor grosse Herausforderungen», schreibt die Swissmint in ihren News. Mit der neuen Beschichtung sei man in der Lage, mehr Details auf den Münzen abzubilden, da die neue Schicht nur noch 2 Mikrometer (µm) anstelle von 6 µm Dicke aufweist. Mit anderen Worten: Jede noch so kleinste Unsauberkeit und jeder Fehler auf dem Stempel wird mitgeprägt.

«Genau diese Detailtreue macht es uns zurzeit fast unmöglich, eine perfekte Glanzfläche auf den Münzen mit der Qualität polierte Platte darzustellen. Kleinste Unebenheiten, welche früher überdeckt wurden, werden heute sichtbar. Dies bedingt, dass wir die vorgelagerten Prozesse auf die neue Beschichtungstechnologie abstimmen müssen.»

In dieser von Swissmint zur Verfügung gestellten mikroskopischen Aufnahmen sind die Unterschiede der Beschichtungen von Lasergravuren deutlich sichtbar. Swissmint/Zvg

Zur Erklärung: Bei «polierte Platte» handelt es sich um ein Herstellungsverfahren, das qualitativ besonders hochwertige Münzen hervorbringt – es handelt sich um die höchste Prägequalität. Die Qualität «polierte Platte» aus der Schweiz ist weltweit bekannt. Die Geldstücke werden aus polierten Münzrohlingen mit speziell polierten Prägestempeln mehrfach geprägt.

