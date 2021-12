Statt eines Grenchner Live-Berufswahltags gab es Online-Referate

Grenchen Wegen Corona gab es nur Online-Referate: Schülerinnen und Schüler erlebten den Berufswahltag aus der Distanz Der Grenchner Gewerbeverband GVG will Lehrbetriebe und Schulabgänger zusammenbringen. Neuntklässlerinnen und Neuntklässler aus Bettlach und Grenchen erhielten Tipps für professionelles Auftreten und ihr Bewerbungsschreiben. Daniela Deck Jetzt kommentieren 13.12.2021, 16.30 Uhr

Wirtschaftstag Schulen Grenchen und Bettlach im Jahr 2018:

Heinz Westreicher, Präsident des Gewerbeverbands Grenchen GVG, gab damals in einem Workshop Tipps, wie ein Telefongespräch für eine Bewerbung oder ein Spontanbesuch vorbereitet werden müssen. Oliver Menge

Die Zukunft wartet nicht. Aus diesem Grund müssen sich die Neuntklässler und Neuntklässlerinnen jetzt auf den Einstieg in die Berufswelt vorbereiten, wie jedes Jahr. Was in den letzten zwei Jahren anders ist als sonst, ist die Zugänglichkeit der Lehrbetriebe. Zwar sind Schnupperlehren möglich, doch im Klassenverband sind Firmenbesuche aktuell kaum machbar.

Das bekam auch der Berufswahltag des Grenchner Gewerbeverbands GVG zu spüren. Er hat zwar stattgefunden, doch in sehr reduzierter Form als halbtägige Fernveranstaltung. Während auf die Firmenbesuche in Gruppen am Nachmittag verzichtet wurde, konnte der Gewerbeverband die Vorträge aus der Schublade ziehen, wie GVG-Präsident Heinz Westreicher sagt: «Wir haben die Referate letztes Jahr gefilmt, in der Hoffnung, den Berufswahltag virtuell durchführen zu können, doch dann war nicht einmal das möglich. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir das Material nun doch noch brauchen konnten.»

Tipps für professionelles Auftreten und Lebenslauf

Bei diesen Inputs ging es um Dinge wie den Wert der Berufslehre für eine erfolgreiche Karriere, das passende Auftreten telefonisch und persönlich, die Zusammenstellung des Bewerbungsdossiers und das Knüpfen und Pflegen von Netzwerken. Die Referate gehalten hätten Vertreter der Berufsbildungszentren und Gewerbler, sagt Westreicher.

Teilgenommen hätten sieben Klassen aus Grenchen und eine aus Bettlach. «Da wir die Jugendlichen nicht versammelt erlebten, haben wir die Lehrkräfte gebeten, uns zu helfen. Sie haben in ihren Klassen nachfragt, wie der Berufswahlhalbtag angekommen ist», sagt der GVG-Präsident. «Das Feedback war durchwegs erfreulich.»

Dennoch will der GVG sich künftig beim Berufswahltag nicht mit einer virtuellen Durchführung begnügen, schon gar nicht mit einer solchen aus der Konserve. Dazu Westreicher:

«Eine Durchführung vor Ort ist besser für alle Beteiligten.»

Vonseiten der Lehrbetriebe haben neben den Grenchnern zwei aus Bettlach teilgenommen. Der Zusammenstellung der Lehrbetriebe auf der GVG-Webseite lässt sich entnehmen, dass 29 Anbieter derzeit mit 35 Lehrstellen um die Lernenden buhlen.

Lehren bei den Banken sind besonders beliebt

Die Lernenden sind begehrt. Das spüren inzwischen auch die Anbieter von kaufmännischen Lehrgängen. Sie hatten vor wenigen Jahren jeweils noch aus einer Reihe von qualifizierten Interessierten wählen können, während sich bei diversen technischen Berufen der Nachwuchsmangel bereits abzeichnete.

Wer aktuell oben aufschwimmt, ist der Bankensektor. Das zeigt sich, wenn man sich bei den Lehrbetrieben in Grenchen umhört. Offenbar haben die Banken die Imageschäden rund um Finanzkrise und Debatten um Managerboni überwunden und treten nun – mit den geburtenschwachen Jahrgängen an der Schwelle zur Arbeitswelt, die sich noch drei oder vier Jahre manifestieren dürften – in Konkurrenz zu handwerklichen Berufen.

Der Berufswahltag des Gewerbeverbands findet seit acht Jahren statt. Zusammen mit der IB-live, der Berufsschau der Industriebetriebe, ermöglicht der GVG-Berufswahltag den Schulabgängern einen umfassenden Einblick in die hiesigen Berufslehren. Letztes Jahr fiel der Berufswahltag aufgrund der Coronapandemie ganz ins Wasser, dieses Jahr wurde er in einer stark abgespeckten Form durchgeführt.

Können Arbeitgeber ihre Lehrstellen besetzen? Vier Betriebe aus der Region geben Auskunft:

Stadt Grenchen

Zwei Lehrstellen im kaufmännischen Bereich sind per Sommer 2022 bei der Stadtverwaltung zu besetzen. Davon ist eine noch frei. «Wir bieten ein attraktives Umfeld für Lernende, da sie in verschiedene Bereiche Einblick bekommen», sagt Esther Müller. Sie leitet die Personalabteilung der Stadt. Die Tätigkeit bei der öffentlichen Hand sei aufgrund der unterschiedlichen Abteilungen abwechslungsreicher als etwa auf der Bank. Dennoch habe man es in den letzten Jahren mehrfach erlebt, dass Bewerbende in der engeren Auswahl dem Finanzsektor den Vorzug gegeben hätten. Was sich gemäss Müller deutlich bemerkbar macht, sei der schulische Unterstützungsbedarf der Lernenden. Das müsse man als Ausbildungsbetrieb heutzutage auf sich nehmen, um die Jugendlichen bei der Stange zu halten, bei denen Motivation und Persönlichkeit stimmen. Falls die Lernenden aus Grenchen stammen, sei das optimal, doch keine Voraussetzung. (dd)

Reist Storen

Ein Inserat zur Werbung von angehenden Storenmonteuren, das ohne Echo blieb: Das hat die Firma Reist erlebt. «Dabei bewegen wir uns einem Wachstumsmarkt. Mit dem Klimawandel werden Systeme zur Beschattung immer wichtiger», sagt Geschäftsführer Roland Reist. Einen bis zwei Lernende möchte der Familienbetrieb im nächsten Sommer an Bord nehmen. «Wird vor lauter Corona die Berufswahl vertagt? Oder ist der Beruf der Storenmonteurin bei den Berufsberatungen nach rund 20 Jahren noch immer nicht auf dem Radar?», fragt Reist. «Ich selbst habe noch Metallbauschlosser gelernt und bin durch Weiterbildung zur Storenmontage gekommen. Mit dem massgeschneiderten Berufseinstieg bieten sich heute viel bessere Chancen.» Der Gewerbler ist überzeugt: «Die Jungen werden heute in der Schule Richtung Studium gepusht. Damit sägen wir auf dem Werkplatz Schweiz an dem Ast, auf dem wir sitzen.» (dd)

Autohaus Vogelsang

«Wir finden letztlich immer Lernende, doch die Suche wird mühsamer», sagt Matthias Vogelsang. Anfragen für Schnupperlehren gebe es viele, doch manche Jugendliche zeigten wenig Neigung, anzupacken und sich die Hände schmutzig zu machen. Vogelsang hat die Erfahrung gemacht, dass es einfacher sei, fürs Lackieren Lernende zu finden als in der Mechanik oder Spenglerei, und das, obwohl die Idee des Knochenjobs in diesen Sparten überholt sei. Lernende, die fachlich top sind, sich problemlos ins Team einfügen und zudem schulisch mithalten können, seien heutzutage rar. Abstriche müssten gelegentlich bei der Schule gemacht werden. Hoffnung gibt ihm die Tatsache, dass Frauen die Autobranche für sich entdecken. «Gemischtgeschlechtliche Teams arbeiten besser und von der Motivation unserer Mitarbeiterinnen kann sich mancher Mann eine Scheibe abschneiden.» (dd)

Schwab Eisenwaren

«Vor dem Januar brauchen wir uns nicht nach Lernenden umzutun», sagt Alain Schwab. Dabei hat das Geschäft im Detailhandel eine zwei- und eine dreijährige Lehrstelle zu besetzen. «Wenn die Schulabgänger bei begehrten Branchen wie Sportartikel und Schmuck abgeblitzt sind, finden sie jeweils den Weg zu uns.» Der Ladeninhaber lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Der Grund: «Wir erleben es immer wieder, wie die Lernenden bei uns aufleben. Sie entdecken welche Vorteile der freie Samstag bietet, und dann packt sie die Faszination für unsere Produkte.» Die Standbeine Industrie, Handwerk und Privatkunden würden Abwechslung bieten, von den rund 400 Lieferanten ganz zu schweigen. Letzteren sei zu verdanken, dass das Geschäft durch die Engpässe auf dem Weltmarkt nur wenig behindert wurde. «Wenn Lernende erleben, dass sie gewisse Fertigungsschritte sogar selbst ausführen können, sind sie begeistert», so Schwab. (dd)

