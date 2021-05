Berggasthof Bettlachberg-Pächter kann nicht mehr: «Ich bin selber schuld, ich habe einfach den Nerv der Gäste nicht getroffen» Das Pächterpaar im Berggasthof Bettlachberg hatte eigentlich schon gekündigt. Nun wollen sie aber schon Monate früher aufhören als geplant. Oliver Menge 21.05.2021, 05.00 Uhr

Markus Lerch kann nicht mehr und will schon ab Montag den Berggasthof schliessen. Oliver Menge

«Sie sind der erste Mensch seit einem halben Jahr, der mich das fragt», antwortet Markus Lerch auf die Frage, wie es ihm gehe. «Es geht mir gar nicht gut. Seit ich hier oben bin, hat nichts geklappt.» Kein Schnee im ersten Jahr, dann die erste Welle Corona mit dem Lockdown, ein schlechter Sommer, ein verregneter Herbst und wieder Corona – so fasst der Wirt des Berggasthofs Bettlachberg seine Zeit seit November 2019 zusammen, als er und seine Partnerin die neuen Pächter auf dem Bettleberg wurden. Und jetzt, jetzt sei er einfach nicht mehr in der Lage, das Ganze zu stemmen.

Schon letzten November die Kündigung eingereicht

Eigentlich war ja schon im November letztes Jahr klar, dass Markus Lerch und Partnerin Sandra Stettler den Berggasthof nur bis Ende September dieses Jahres führen wollen. Sie hatten damals schon «die Notbremse gezogen», wie sie damals dieser Zeitung gegenüber sagten. Die wenigen Berggänger und Stammgäste ermöglichten ihnen kein Auskommen und sie beschlossen, bei der Bürgergemeinde, der der Berggasthof gehört, innerhalb der Frist von einem Jahr die Kündigung einzureichen.

Jetzt aber kommt der Schritt schon Monate früher: Auf Facebook wurde bereits vor zwei Tagen angekündigt, dass das Restaurant ab nächsten Montag, dem 24. Mai, vorübergehend geschlossen sei.

«Ich habe bisher nur draufgelegt. Alleine in diesem Jahr fehlen mir 20'000 Franken.» Die Kündigung hätten sie eingereicht mit der Option, dass man nochmals darüber sprechen könnte, falls sich die Situation merklich verbessert, sagt Lerch. Aber nun sei es noch viel schlimmer gekommen und er ertrage es schlicht nicht mehr, sagt der Wirt, der sichtlich um Fassung ringt.

Härtefallentschädigung ist ausstehend

Das erste Gesuch um Härtefallentschädigung letztes Jahr sei abgelehnt worden, weil er damals offenbar noch zu viel verdient habe. Ein weiteres Gesuch sei jetzt noch hängig wie auch die Unterstützung durch die Einwohnergemeinde wegen der Schneeräumung. Seine einzige Serviceangestellte, die nur noch an einzelnen Tagen komme, wie beispielsweise am Muttertag, sei an den anderen Tagen in Kurzarbeit. Der Muttertag sei übrigens recht gut gelaufen, er habe 9000 Franken verdient. Aber aufs Ganze gesehen sei das bloss ein Tropfen auf den heissen Stein.

Die Bürgergemeinde sei ihm letztes Jahr entgegengekommen und habe ihm den jährlichen Pachtzins von 8000 Franken erlassen. Den Mietzins habe er aber immer überwiesen, und in diesem Jahr auch den Anteil Pachtzins. Aber es gebe Kommunikationsschwierigkeiten: Seit März letzten Jahres habe er nichts mehr gehört. Er habe der Bürgergemeinde bereits im letzten November ein Paar vermittelt, das an einer Nachfolge interessiert wäre, sogar inklusive Übernahme der Fahrzeuge. Aber weder er noch dieses Paar seien über irgendwelche Fortschritte informiert worden.

Lerch sieht die Hauptschuld für das Scheitern bei sich selber

«Es ist meine Schuld. Ich habe den Nerv der Leute nicht getroffen.» Lerch meint damit die Art von Küche, die er angeboten hat. Wild, Suure Mocke, währschafte Kost. Saisonale Küche mit lokalen Produkten, hausgemacht, frisch zubereitet und gesund. Rückblickend sagt er, das sei genau das gewesen, auf was die Bürgergemeinde beim Bewerbungsgespräch Wert gelegt habe. Mittlerweile ist er überzeugt: Mit Pouletflügeli und Pommes frites würde es unter Umständen funktionieren mit den Gästen. Denn diese blieben grösstenteils aus. Auch nach dem Lockdown. Bloss einfach die Fritteuse aufheizen am Morgen, das sei eben nicht sein Ding.

Er sei die meiste Zeit alleine und verbringe die Zeit mit dem Warten auf Gäste.

«Das Restaurant ist 61 Stunden pro Woche offen. Die Mise en Place ist rasch erledigt, danach warte ich, bin alleine und kann nicht weg – das schlägt einem mächtig aufs Gemüt»,

sagt Lerch und macht das Fenster auf, um durchzuatmen. «Zum Glück hatte ich einige Hardcore-Stammgäste, die immer kamen. Auch auswärtige Gäste, die immer wiederkehrten. Nur reicht das nicht, ich bin auf alle Leute angewiesen, die auf dem Berg verkehren, und auf die im Tal.»

Lerch spricht damit eine Problematik an, die in der Region nicht einzigartig ist: Da wären die Wanderer, die sich an den Autos stören, die zum Berggasthof fahren, weil sie der Meinung sind, der Berg müsse autofrei sein. Lerch ist aber auch auf den Geschäftsmann mit Krawatte angewiesen, der mit dem Auto hochfährt. Oder auf den Biker, der einkehrt, um etwas zu trinken. Drei Gruppen, bei denen das Konfliktpotenzial gross sei, wie er selber schon erlebt habe, sagt Lerch. «Und bei den Einheimischen kam ich wohl auch nicht gut an», meint der Emmentaler.

Unerreichbar wegen zu viel Schnee

«Im ersten Winter hatten wir keinen Schnee. Im zweiten dafür umso mehr. Zeitweise so viel, dass meine Partnerin am Abend nach der Arbeit nicht mehr hochfahren konnte und im Hotel übernachten musste.» Er habe sich auch um Arbeit bemüht, die er neben dem Gastrobetrieb hätte erledigen können. Beispielsweise die Mithilfe im Forstbetrieb oder ähnlich. Denn er räume ja sowieso die Strasse frei, nicht nur von Steinen, auch von umgestürzten Bäumen. Aber es habe sich nichts ergeben. In der Zwischenzeit habe er auf seine Ersparnisse zurückgreifen müssen und seine Partnerin finanziere ihn auch noch zusätzlich.

«Ich musste mich auf die Suche nach Arbeit machen, eine andere Lösung gab es nicht», sagt Lerch. Nun will er per 1. Juli eine Stelle als Koch im Emmental antreten, unterschrieben habe er schon. «Ich bin jetzt Mitte 50, da ist es schwierig, überhaupt etwas zu finden.» Auf die Frage, wie es denn jetzt auf dem Bettlachberg weitergeht, sagt Lerch: «Ich werde wohl bezahlen müssen. Oder dann ergibt sich doch noch eine Lösung.»