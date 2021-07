Berggasthaus Ein junges Duo wagt den Neubeginn auf dem Bettlachberg Im Berggasthof Bettlachberg haben Céline Danz und Marc Imoberdorf übernommen und freuen sich auf Gäste. Oliver Menge 12.07.2021, 05.33 Uhr

Céline Danz und Marc Imoberdorf, die designierten neuen Pächter des Berggasthofs Bettlachberg Oliver Menge

Im Restaurant Bettlachberg herrscht um 17 Uhr emsiges Treiben. Mehrere Frauen räumen kistenweise Getränke in den Kühler, aus der Küche ist Geklapper von Pfannen und Gerätschaften zu hören. «Haben wir auch Mineral ohne?» «Ja, das müsste irgendwo hinten noch rumstehen», antwortet die junge Frau, die hier das Sagen hat. Die Gaststube ist vorbereitet, die Tische alle gedeckt, mit grünen Servietten dekoriert. Rund um den schönen Kachelofen sind Holzscheite fein säuberlich drapiert, Gläser mit Kerzen stehen rundherum.

Draussen auf der Terrasse sitzen zwei Gäste an einem der wenigen vorbereiteten Tische. Kein Wunder, vor noch nicht einer Stunde hat es wie aus Kübeln geschüttet und man konnte nicht bis ins Tal hinuntersehen. «Hat schon jemand draussen bedient?», fragt die Chefin, die 24-jährige Céline Danz, die zusammen mit ihrem 29-jährigen Freund Marc Imoberdorf schon bald das Bergrestaurant Bettlachberg führen wird. Ihre Schwester, eine der emsigen Frauen – eine andere ist ihre Mutter – eilt nach draussen, um die Bestellung aufzunehmen.

Es ist der erste Abend seit Wochen, an denen das Restaurant geöffnet hat. Für heute Abend wurden die Bürgergemeinde und die Einwohnergemeinde eingeladen, quasi zum vorläufigen Einstand, aber Céline Danz kann noch nicht genau sagen, wie viele Gäste sie erwarten darf. «Die Einladungen sind offenbar etwas kurzfristig raus, einige haben abgesagt, von den anderen wissen wir nicht, ob sie kommen.»

Die Zwischenlösung soll zum guten Ende führen

Nachdem der bisherige Pächter Markus Lerch das Handtuch geworfen hat und das Bergrestaurant Bettlachberg Ende Mai verliess, machte sich die Bürgergemeinde Bettlach auf die Suche nach einer möglichen Nachfolge. Und man wurde fündig. Eine der von ihr angefragten Personen vermittelte der Bürgergemeinde das junge Paar aus der Region.

Das Bergrestaurant läuft bis Ende August noch über Lerch und seine Partnerin. Sie sind gegenüber der Bürgergemeinde vertraglich verpflichtet, die Pacht zu bezahlen. Den Laden schmeissen werden aber Céline Danz und Marc Imoberdorf. Lerch ist bereits ausgezogen und das Inventar wurde an die Nachfolger übergeben. Offenbar hat der frühere Pächter schon im letzten September einen neuen Vertrag unterzeichnet: Er hat zusammen mit seiner Partnerin im Emmental einen grossen Gasthof übernommen, der seit über einem Jahr geschlossen war.

Für das junge Paar steht also fest, dass sie ab September die neuen Pächter auf dem Bettlachberg sein werden. Bis dahin ist das Bergrestaurant jeweils im Juli mittwochs, samstags und sonntags geöffnet, im August sogar täglich ausser Montag und Dienstag (siehe Infobox unten). So wurde das mit der Bürgergemeinde, der Besitzerin des Bergrestaurants vereinbart, die darauf bestanden hat, dass das Restaurant im Sommer geöffnet sein muss.

Verwurzelt in der Region

Céline Danz ist gelernte Servicefachfrau und stammt aus Selzach. Sie arbeitete in namhaften Betrieben in der Region, dem «Pöstli» in Rüttenen – da gab es einst die besten Muscheln weit und breit –, im «Rössli» Selzach, das von ihrem Onkel geführt wird, und bei Hugi Weine in Selzach. Sie absolvierte zusätzlich das KV und arbeitete bei der Gemeinschaftsantenne Weissenstein (GAW). Ihr Partner Marc Imoberdorf ist Kundenmaurer bei der Marti AG in Solothurn, eine Stelle, die er beibehalten wird.

«Wir haben beide ein grosses Netzwerk, gute Freunde aus der Gastronomie und ich stamme aus einer Familie, die viel mit der Gastrobranche zu tun hat – mein Onkel beispielsweise, der das «Rössli» führt. Die stehen alle zu 100 Prozent hinter uns.» Das sei der Rückhalt, auf den sie jederzeit zählen könne, erklärt Céline Danz. So würden ihr jetzt im Sommer Freunde und Familienmitglieder in der Küche oder im Service helfen, wenn Not am Mann sei.

Aufteilung der Aufgaben

Auch für später sind klare Vorstellungen vorhanden: Sie werde sich vorwiegend um die Gastronomie kümmern, ihr Freund werde die Umgebungsarbeiten erledigen, wie Holz hacken, Winterdienst, Unterhaltsarbeiten etc. Befragt zum gastronomischen Angebot, sagt Céline Danz: «Wir wollen eine gutbürgerliche Küche anbieten und uns auf die Wünsche unserer Gäste ausrichten.» Juli und August werde man eine kleinere Karte anbieten und sie dann für September anpassen. «Wir haben Röstivariationen, Wurst/Käsesalat, Käseschnitten und Fondue sowie verschiedene Bratwürste im Angebot. Und ja, es gibt auch Pommes frites», sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Die zwei Monate Juli und August wolle sie auch dazu nutzen, etwas zu spüren, was die Gäste wünschen, um dann ab September die Karte entsprechend anpassen zu können, sagt Céline Danz. Für den Herbst hat sie bereits Pläne für Jagdspezialitäten und steht diesbezüglich in Verhandlungen mit Jägern aus der Region. «Klar werden wir nicht täglich Rehrücken anbieten können, aber, wenn man uns früh genug Bescheid gibt, organisieren wir das selbstverständlich.» Sogar für grosse Gruppen.

Öffnungszeiten Juli: Mittwoch ab 17 Uhr, Samstag ab 13 Uhr, Sonntag ab 9 Uhr geöffnet (nur mit kleiner Karte); August: Mittwoch bis Sonntag ab 9 Uhr geöffnet (ebenfalls nur mit kleiner Karte); September: Mittwoch bis Sonntag ganzer Tag, mit neuer Karte.