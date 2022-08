Benzinpreis: werden Grenchner Autofahrer abgezockt?

Benzinpreis Grenchner Autofahrerinnen und Autofahrer bezahlen an ihren Tankstellen deutlich mehr als in Solothurn – das ärgert auch den Stadtpräsidenten Die Preisunterschiede beim Benzin entlang des Jurasüdfusses sind beträchtlich: In Grenchen bezahlt man rund 10 Rappen mehr pro Liter Bleifrei als in Solothurn oder Bellach. Beim Diesel sind es sogar mindestens 14 Rappen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Tankstellenvergleich am Jurasüdfuss zwischen Solothurn und Grenchen am 17. August 2022. Im Bild die Coop-Tankstelle Grenchen. Oliver Menge

Vor einiger Zeit wandte sich der Grenchner Stadtpräsident François Scheidegger per E-Mail an den Kundendienst von Coop und monierte die im Vergleich zu anderen Coop-Tankstellen in Solothurn viel zu hohen Preise in Grenchen. Offensichtlich seien sie mit den anderen Anbietern vor Ort abgesprochen. Diese Praxis widerspreche dem Kartellrecht, schrieb der Jurist.

Stadtpräsident François Scheidegger. Bruno Kissling

Eine Mitarbeiterin vom Coop-Kundendienst versuchte zu erklären und verstrickte sich offenbar hoffnungslos, sprach von «möglichst einheitlichen attraktiven Treibstoffpreisen», die man anstrebe, und «Kundinnen und Kunden sollten auch in diesem Wettbewerbsumfeld vom bestmöglichen Preis profitieren».

Nicht der Kunde, sondern Coop profitiere, so die Replik von Scheidegger. Der Markt spiele offenbar in Grenchen zu wenig, was Coop schamlos ausnutze. Er erachte diese Preispolitik der Ungleichbehandlung gegenüber der Coop-Kundschaft als «beschämend».

Ein Bild aus früheren Tagen: 2014 kostete der Liter Bleifrei 95 noch 1.72 Franken an der Coop-Tankstelle an der Solothurnstrasse in Grenchen. Oliver Menge

Eine andere Kundendienstmitarbeiterin von Coop versuchte zu erklären: «Die Preise setzen sich aus dem Beschaffungspreis und der Wettbewerbsposition der Tankstelle vor Ort zusammen», hiess es. Daher könne es schweizweit zu unterschiedlichen Treibstoffpreisen kommen.

Das besänftigte Scheidegger nicht, sondern liess ihn zur Hochform auflaufen: «Danke für Ihr E-Mail und die in Watte gepackten Aussagen, die keine meiner Fragen schlüssig beantwortet. Der Preisunterschied ist mit nichts zu rechtfertigen und reine Abzockerei! Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass Coop in der aktuellen Situation bei dieser Preistreiberei der lokalen Anbieter mitmacht!», warf der Stadtpräsident Coop vor.

Auf dem falschen Fuss erwischt ...

Jetzt hatte er die Marketing-Fachfrau des Coop-Mineralöl-Kundendienstes aber auf dem falschen Fuss erwischt. «Wir bedauern, dass unser Feedback keine Antwort auf Ihre Fragen darstellt.» Wie bereits erläutert, sei der Vertrieb im Inland, nebst den variablen Beschaffungs- und Frachtkosten sowie staatlichen Abgaben, «einer der massgeblichen Kostenblöcke, den Treibstoffpreis betreffend».

Dieser Kostenblock beinhalte die Differenz zwischen dem Preis an der Tankstelle und der Summe aus Beschaffung und Abgaben. Darin seien sämtliche dem Mineralölunternehmen beim Vertrieb von Benzin in der Schweiz entstehenden Aufwendungen enthalten. Diese umfassten beispielsweise Kosten für Lagerung, Transport, Logistik, Marketing, Amortisation von Tankstellen usw.

Dass der Wettbewerb unter den Firmen spiele, belegten die, von Scheidegger erwähnten, regional teilweise recht unterschiedlichen Tankstellenpreise. Diese illustrierten zudem, dass Kosten und insbesondere Gewinnerwartungen nicht einfach auf die Automobilisten überwälzt werden können, sondern nur in dem Masse, wie es die örtliche Wettbewerbssituation zulasse.

Soweit der Kundendienst der Coop Mineralöl AG, der aus Sicht von Scheidegger die Situation in Solothurn und Grenchen schlicht ignoriert.

Bei der Coop-Tankstelle schräg vis-à-vis der Zentralbibliothek Solothurn kostet ein Liter Bleifrei 10 Rappen weniger, als bei der Coop-Tankstelle in Grenchen. Diesel ist sogar 13 Rappen billiger. Oliver Menge

Fakt ist, dass Coop seit längerem beim Preisdumping in der Region Solothurn mitmacht, auch um Kunden in die Shops zu locken. Bereits 2020, als das Benzin noch bedeutend billiger war als heute, wichen die Preise für die Sorte Bleifrei 95 auf den zwei, drei Kilometern zwischen Bellach und der Zentralbibliothek Solothurn happig von denjenigen an den Zapfstellen der übrigen Region ab – bis zu 20 Rappen und mehr.

Der Grund: Der damals neu eröffnete Tankstellenshop vis-à-vis der Zentralbibliothek sollte am Markt positioniert werden. So lag der Preis schon vor zwei Jahren 17 bis 20 Rappen unter dem der Coop-Tankstelle in Grenchen. Die Tankstellen – einige auch mit Shops – zwischen den beiden Coop-Tankstellen in Bellach und Solothurn an der Bielstrasse zogen wohl oder übel nach.

Die günstigste Tankstelle der ganzen Region: Avia bei Pneu Bögli in Zuchwil – allerdings ist Bögli schon längst kein Geheimtipp mehr. Oliver Menge

Coop schreibt: Solothurn ist Tiefpreisgebiet

Aktuell sei Solothurn ein Tiefpreisgebiet und die Preise in Grenchen seien im Normbereich, schreibt Coop auf Anfrage. Solche Tiefpreisgebiete, in denen verstärkter Wettbewerb herrsche, gebe es in der Schweiz. Diese änderten sich immer wieder.

«Ein Tiefpreisgebiet kann entstehen, wenn ein Wettbewerber mit einer unattraktiven Anlage oder an einer schlechten Lage mit einem Lockvogelangebot Kunden anziehen will, damit Kunden bei der Tankstelle überhaupt tanken», schreibt Coop. Dies könne in einem Gebiet eine Abwärtsspirale der Preise auslösen. Es sei jedoch nicht möglich und sinnvoll, die Preise durch solche Tiefpreisgebiete in der ganzen Region, dem ganzen Kanton oder der ganzen Schweiz zu senken.

Je weiter westlich, desto teurer Eine aktuelle Umschau zeigte folgende Preise für Mittwoch, 17. August: Am günstigsten tankte man bei Pneu Bögli Zuchwil, der einzigen Tankstelle, bei der ein Liter Bleifrei unter 2 Franken kostet, Fr. 1.99, Diesel: Fr. 2.15. In Solothurn und Bellach liegen die beiden Coop-Tankstellen gleichauf: Fr. 2.04 für Bleifrei 95, Fr. 2.18 für Diesel. Denselben Preis bezahlt man auch bei Shell Solothurn zwischen den beiden Coop-Tankstellen. Weiter westlich geht’s stetig rauf mit dem Preis: Während die Avia-Tankstelle in Bellach nur beim Diesel 2 Rappen teurer ist, bezahlt man in Selzach bei Miniprix doch schon 6 Rappen mehr für Bleifrei und 8 Rappen mehr für einen Liter Diesel als in Solothurn. Die Migrol-Tankstelle in Bettlach hat sich offenbar an die Grenchner Verhältnisse angepasst: Fr. 2.14 pro Liter Bleifrei, Fr. 2.31 für einen Liter Diesel. Den Preis haben auch die Coop-Tankstelle und die gegenüberliegende Socar-Tankstelle. Avia ist noch 1,9 Rappen bzw. 0,9 Rappen teurer und bei Rudi Rüssel, respektive der Garage von Büren in der Stadt kostet ein Liter Bleifrei 2.11 Fr. und der Diesel Fr. 2.28.

Nirgends ist das Benzin so teuer wie bei uns Ländervergleich Der TCS macht jeden Monat einen Preisvergleich, in dem der Durchschnittspreis für Benzin Bleifrei 95, Bleifrei 98 und Diesel erhoben wird. In der Schweiz betrug der Durchschnittspreis für einen Liter Bleifrei 95 am 4. August 2022 Fr. 2.14, derjenige für einen Liter Diesel Fr. 2.33. Nur gerade in Dänemark bezahlt man für Bleifrei etwas mehr – Fr. 2.26 – dafür ist Diesel einen Rappen günstiger: Fr. 2.32. In Norwegen kostet ein Liter Bleifrei Fr. 2.21, ein Liter Diesel Fr. 2.17. Zu den teureren Ländern gehören ausserdem Grossbritannien, die Niederlande und Schweden (beim Diesel). Alle anderen Länder, insbesondere unsere Nachbarn, liegen zum Teil deutlich unter dem Niveau der Schweiz: Frankreich (Fr. 1.79/Fr. 1.80), Deutschland (Fr. 1.72/Fr. 1.85), Italien (Fr. 1.85/Fr. 1.82), Österreich (Fr. 1.80/Fr. 1.82).

Am billigsten ist das Benzin momentan in Polen (Fr. 1.48/ Fr. 1.53) und Slowenien (Fr. 1.48/Fr. 1.61)

