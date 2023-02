Fasnacht: die besten Grennchner Schnitzelbänke

Beizenfasnacht Grenchen Es gibt sie noch, die Schnitzelbänke an der Grenchner Fasnacht An der (wiederbelebten) Beizenfasnacht in Grenchen zirkulieren sie nun wieder, die Schnitzelbänke. Wir haben einige der besten ausgewählt. Andreas Toggweiler 1 Kommentar 17.02.2023, 11.45 Uhr

Die Stadtratten bei ihrem Auftritt im Restaurant Gärtli in Grenchen. Andreas Toggweiler

Diesmal sind sie sogar zu dritt unterwegs, was für Grenchens zeitweise arg bedrohte Spezies der Bänkler schon mal ein beruhigendes Lebenszeichen darstellt. Denn heuer ist auch der Ukulelebär wieder im Umzug. «Wegen der Corona-Lockdown-Babys, welche bespasst werden müssen, sind alle Schnitzelbänke zu Kinderliedern gedichtet», schickt der Ukulelebär voraus. Nun denn, gleich einer von ihm:

Es schneielet

Es schneielet, es beielet ufem Gränchebärg.

Löt doch schnäu der Ratrac ah und machet d Piste zwäg.

Es schneielet, es beielet, es blast e zwarme Wind.

Der Schnee isch leider wider furt bis mir dobe sind.

Der Hans im Schnäggeloch

Die (Lehrerinne und) Lehrer im Schnäggeloch hei alles was si wöi.

Und müesse si ad Tour de Suisse, chasch sicher sy sgit rise Stress.

Die (Lehrerinne und) Lehrer im Schnäggeloch hei alles was si wöi.

Der Ukulelebär ist zurück an der Grenchner Fasnacht. Andreas Toggweiler

Der Ukulelebär (übrigens selber Lehrer) demonstrierte mit diesem Vers auch gleich mit Augenzwinkern, wie die sogenannte inklusive Sprache auch den schönsten Kinderreim zu ruinieren vermag.

Weiter geht's mit den Stadtratte Gränche, sie kriechen schon seit zehn Jahren aus den Löchern und pfeifen dabei alles andere als aus dem Letzten:

Stadthus

im Stadthus ung' cha niemer meh rächt schlofe

und dasch jo scho e chlini Katastrophe

im Dezämber fallt dört d'Heizig us

vor luter früüre ischs jetzt verbi mit Pfuus

jetzt müend die dört e Pulli meh alege

und sich sogar zwüschine chli bewege.

Hirntod

Ir Medizin duets Diskussione drüber gäh

wenn dass am Mönsch d'Organ chasch usenäh

wenns Hirni fünf Minute nüm duet reagiere

denn chasch d'Organ jetzt use operiere

üse Stapi duet akribisch drüber wache

denn bi de Gmeindröt muess me do e Usnahm mache.

Stadtmist

In Soledurn düe si nach Johre jetzt plagiere

me düeg der Stadtmischt ändlech jetzt saniere

d'Experte rächne jetzt de Bürger vor

d'Sanierig duri ungefähr acht Johr

mir schätze hüt dass die Sanierig länger goht

wäg däm Mischt wo dört d'Regierig useloht.

Immer ein sicherer Wert sind auch Hilari-Schnibako, hier Kostproben des Jahrgangs 2023:

Abgesang

Liebi Räuber, liebi Diebe, auerliebschti Gängschter

Tresorknacker, Iischliichdiebe, dür Türe und dür Fänschter

Dä Wärbespruch dä söu erfolgrich dür Europa go

D'Stapo isch beärdiget, dir chöit jetzt wieder cho.

Hilari-Schnibako, hier bei einem Auftritt an der Gosche-Nacht 2018. Hanspeter Bärtschi

Refrain

Löt se doch lo tigge die Uhre.

D'Fasnacht die söu ewigs duure

Mir schänke euch jetz ii,

Vom suure Gränchner Wii

Und cherts nech de dr Ranze – c'est la vii.

Hoher Besuch

Dr Cassis chunnt am 1. Auguscht, dr Bundespräsident

S'erscht Mau wo der Stapi gsehsch, wie dä chlei umerennt

Mir gseh scho, die Entwickligsschüb, wo Gränche plötzlech nähmti

Wenn jede Tag dr Bundespresi mou uf Gränche chämti.

Abbruch-Stimmung

Für s'Spital in Solothurn si d'Bagger jetzt ufgfahre

S'marode Alte das muess wäg, das isch e Fall e klare

Ökonomisch sinnnvoll wär's, links und rächts vor Aare

Hemmigslos und konsequent, die Stadt grad z'Bode fahre.

