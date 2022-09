Behördenehrung «Wir haben uns gegenseitig motiviert»: Bertha Heiri half 24 Jahre lang im Grenchner Wahlbüro mit Ehrenamtliches Engagement ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr und erfordert eine aussergewöhnliche Motivation. Bertha Heiri half von 1993 bis 2017 im Grenchner Wahlbüro mit. Sie erzählt, wie es dazu kam. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Bertha Heiri wurde von der Stadt für ihr langjähriges Engagement im Grenchner Wahlbüro geehrt. Andreas Toggweiler

Oft sind Behördenmitglieder durch ihre Mitarbeit in verschiedenen Gremien bald einmal stadtbekannt. Etwas anders ist es bei Bertha Heiri. Sie hat treu und still im Grenchner Wahlbüro gewirkt und damit einen entscheidenden Beitrag für die Demokratie in Grenchen geleistet. Schlagzeilen hat das nie gemacht.

«Das hätte ich auch nicht gewollt, denn die Arbeit im Wahlbüro ist bekanntlich eine sehr vertrauliche Angelegenheit», meint Bertha Heiri schmunzelnd. Wir trafen sie am Rande der Behördenehrung in Grenchen diese Woche.

Dass sie nie im Rampenlicht stehen wollte, habe auch mit der politischen Arbeit ihres Ehemannes, Theo Heiri, zu tun, ergänzt sie. Der Mitte-Politiker und ehemalige Kantons- und Gemeinderat ist in Grenchen eine wohlbekannte Persönlichkeit und hatte verschiedene weitere Ämter inne (für die er nun ebenfalls geehrt wurde).

Vier Kinder, dazu noch der Beruf

Doch wieso nicht selber mal im Scheinwerferlicht stehen? Auch rein praktische Gründe standen dem entgegen. Die heute 55-Jährige hat mit ihrem Mann vier Kinder grossgezogen und war daneben auch immer berufstätig. «Da lag nicht noch viel weiteres Engagement drin», erklärt die Pflegefachfrau HF mit Weiterbildung in Palliative Care. Sie arbeitet in einem Alterszentrum in Solothurn.

Doch die ehrenamtliche Arbeit im Wahlbüro, die lag drin – und wie: Erstmals wurde sie 1993 als Ersatzmitglied aufgeboten, zuletzt war sie während 16 Jahren Präsidentin des Wahlbüros 2. Das heisst, an Wahl- und Abstimmungswochenenden samstags und sonntags immer im Einsatz.

«Wir waren ein Kernteam aus einer Handvoll Leute und wir haben uns gegenseitig motiviert»,

erklärt Heiri zum Grund, wieso sie so lange dabeigeblieben sei. «Komm, wir machen nochmals vier Jahre», hiess es dann jeweils. Doch 2017 war Schluss. Und jetzt erst kam die Stadt wieder einmal dazu, sich bei ihren «Ehrenamtlichen» zu bedanken (vgl. Kasten).

Die Arbeit im Wahlbüro, die sei über die Jahrzehnte eigentlich ähnlich geblieben, berichtet Bertha Heiri. Nur dass immer mehr Leute brieflich abgestimmt hätten. Das bedeutete, dass man die Wahlbüros, die in den Quartierschulhäusern waren, räumlich zusammenlegte. Heute ist alles im Hôtel de Ville. Auch die letzte Abstimmungsurne, die jeweils noch Sonntagvormittag offen ist.

Gezählt werden darf erst am Sonntag

Die grosse Einlieferung per Post erlaubte zusehends, dass das Material bereits am Samstag sortiert werden konnte. Gezählt wird aber immer erst am Sonntag. Dafür kommt ein Zählautomat für Banknoten zum Einsatz.

Mehr zu tun gibt es logischerweise bei Wahlen. «Da waren wir dann schon mal 20 Leute oder mehr, plus die Profis von der Stadtkanzlei», erinnert sich Heiri. An grössere Pannen oder Vorkommnisse könne sie sich nicht erinnern. Dass mehrmals gezählt werden muss, das komme hingegen gelegentlich vor. «Den Fehler haben wir aber stets gefunden.»

Politisieren war im Wahlbüro tabu

Die Teamarbeit sei immer von gegenseitigem Respekt geprägt gewesen. «Obwohl wir aus unterschiedlichen Parteien delegiert wurden, haben wir im Wahlbüro nie politische Diskussion geführt», erklärt Heiri. Interessant: Immer wieder wurde das Grenchner Wahlbüro vom Forschungsinstitut GfS am Sonntag um die Resultate für die Hochrechnungen gebeten, um nationale Trends zu erspüren: «Es hat sich gezeigt, dass Grenchen offenbar im Schweizer Durchschnitt abstimmt.»

Und die Stimmbeteiligung?

«Eigentlich müsste ich mich ja freuen, wenn diese tief ist, dann haben wir weniger zu tun»,

schmunzelt Heiri. «Doch dem ist natürlich nicht so.» Die demokratischen Rechte seien ein Privileg, das man nicht gering achten dürfe, ist sie überzeugt. Und manche verspielen es auch aus Unachtsamkeit: «Bisweilen hatten wir Dutzende nicht unterzeichnete Stimmrechtsausweise. Das bedeutet, diese Stimme wird nicht gezählt.»

Das Engagement von Bertha Heiri geht übrigens an einer anderen Front weiter. Sie ist Vizepräsidentin der Grenchner Spitex, einem der grössten Grenchner Vereine. Doch das wäre eine andere Geschichte. An den vier zusätzlichen Wochenenden im Jahr, die sie seit 2018 wieder hat, gehen ihr die Ideen nicht aus. Als Hobby nennt sie ihren Gemüsegarten, Pilze sammeln «und Bewegung in der freien Natur».

Grenchen – «Haus für alle» – Plastik von Hanspeter Schumacher. zvg

Personen, die geehrt wurden für 8 bis 16 Amtsjahre oder mehr Mit einem Nachtessen im «Grenchner Hof» und Geschenken (z.B. Wappenscheibe, eine Plastik von Hanspeter Schumacher oder GVG-Gutscheine) ehrte die Stadt Grenchen langjährige Behördenmitglieder. Die Geehrten: Enzo Armellino, Stefan Cotting, Bertha Heiri, Nicole Hirt, Raphael Pilloud,Heinz Müller, Christian Schlup, Daniel Trummer, Lukas Walter, Erich Blösch, Markus Böhi, Myriam Brotschi, Jürg Bumbacher, Walter Sahli, Paul Brotschi, Andrea Heiri, Heiko Schiltsky, Rolf Beyeler, Theo Heiri, Alfred Kilchenmann, Alfred Kehrli, Hubert Bläsi (Details ihrer Tätigkeit für die Stadt vgl. Link vgl. unten). Vize-Stadtpräsident Remo Bill (er sprang für den erkrankten Stadtpräsidenten ein) richtete die Dankesworte der Stadt an die Anwesenden. Es sei heute nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen einen Teil ihrer Lebenszeit in den Dienst der Gemeinschaft stellen, erklärte Bill. «Diese Leistung besitzt einen tiefen Sinn, auch wenn wahrscheinlich kaum messbare Resultate vorhanden sind.»

Vier Frauen und 18 Männer wurden für ihre Behördentätigkeit geehrt. Gruppenbild mit GRK-Mitgliedern und Vize-Stadtpräsident Remo Bill. Andreas Toggweiler

