Selzach: Reinraumwäscherei der Bardusch AG nimmt Betrieb auf

Bardusch AG Nun auch in Selzach: Hier nimmt die grösste Reinraumwäscherei der Schweiz ihren Betrieb auf Die Bardusch AG ist neu am Jurasüdfuss vertreten. Die auf alle Arten von industriellem Waschen spezialisierte Firma kommt mit der Sparte Reinraumwäsche damit in die Nähe ihrer Kunden. Oliver Menge Jetzt kommentieren 22.11.2022, 16.00 Uhr

Bardusch AG Niederlassung Selzach. Im Bild: Das Industriegebäude, die Beschriftung fehlt noch. Oliver Menge

Bardusch AG ist die Schweizer Tochtergesellschaft eines deutschen Familienunternehmens mit einer 150-jährigen Tradition, das in fünfter Generation geführt wird. Bereits Ururgrossmutter Caroline habe in Ettlingen Unteroffiziershemden gewaschen, sagt Andreas Holzer, Verwaltungsrats­präsident der Bardusch AG Schweiz.

Mittlerweile ist die Gruppe in sechs Ländern tätig, vorwiegend in Deutschland und der Schweiz. Alleine für die sieben Schweizer Niederlassungen wurden in den letzten Jahren rund 50 Millionen Franken investiert, erklärt Holzer. Der Hauptsitz von Bardusch Schweiz ist in Basel.

In Selzach hat sich die Firma in ein bereits bestehendes Industriegebäude eingemietet und rund 3 Millionen Franken für den Ausbau investiert. Entstanden ist die grösste Reinraumwäscherei der Schweiz. Kernstück des Ausbaus war der Bau eines grossen Reinraums mitten in der Fabrikhalle mit einer aufwendigen Filter- und Luftaufbereitungsanlage. Bardusch verlegt den bisherigen Standort in Uetendorf bei Thun nach Selzach und vergrössert gleichzeitig die Kapazität deutlich.

Der Reinraum, der unter Überdruck steht mit den Arbeitsstrassen und den zwei Zonen, sichtbar am Plexivorhang an der Decke. Oliver Menge

Ist der Ausbau einmal fertig, werden hier rund 30 Mitarbeitende tätig sein. Zum Teil sind das Leute, die bereits in Uetendorf für Bardusch tätig waren und jetzt in der Zertifizierungs- und Validierungsphase bereits in Selzach arbeiten. Viele neue Mitarbeitende wurden jedoch im Raum Solothurn - Jurasüdfuss rekrutiert. Die Idee, den bisherigen Standort nach Selzach zu verlegen, kam etwa vor zwei Jahren auf.

Was ist das, eine Reinraumwäscherei?

Firmen aus der Medtechbranche, der Uhrenindustrie oder der Elektronikbranche haben in der Regel Bereiche, wo Reinheit der Arbeitskleidung oberstes Gebot ist. Hier kommen spezielle Overalls und Überschuhe, Kopfhauben und Gesichtsmasken zum Zug. Zum einen sind das Einwegkleider, aber immer häufiger auch Arbeitskleider aus speziellen Kunststoffmaterialien, mit mehr Tragekomfort, die mehrfach verwendet werden können.

Diese Kleider werden bei Bardusch in der Reinraumwäscherei gewaschen, getrocknet und verpackt. Das geschieht alles unter Reinraumatmosphäre.

Ein Teil der Belüftungs- und Filteranlage lässt erahnen, wie komplex das Ganze ist. Oliver Menge

André Schmitter, Betriebsleiter am Standort Selzach erläutert: «Die Nachfrage nach Reinraum-Mehrwegprodukten nimmt weiter zu. Bei Produkten und Prozessen, die Reinraum-Bedingungen voraussetzen, müssen alle Mitarbeitenden, die in den sensiblen Bereichen tätig sind, entsprechende Kleidung tragen. Sie darf einerseits selbst keine Partikel abgeben und muss andererseits auch die Partikel, die der Mensch abgibt, zurückhalten. Kurz gesagt: Die Produkte werden vor den Mitarbeitenden geschützt.»

Betriebsleiter André Schmitter führt durch den Betrieb. Oliver Menge

Die Bereiche innerhalb der Firma sind aufgeteilt: Auf der einen Seite wird die Schmutzwäsche vorbereitet, dann in die Waschmaschinen gegeben. Die Wäsche wird auf der anderen Seite im Reinraum aus der Maschine genommen, im Tumbler getrocknet und anschliessend verpackt. Je nach erforderlichem Reinheitsgrad werden sie sogar noch im Beutel desinfiziert und verlassen dann den Reinraum erneut durch eine Schleuse in die Spedition, wo ebenfalls reine Verhältnisse herrschen.

Mitarbeitende müssen Schutzkleidung tragen, um die Reinheit zu gewährleisten. Oliver Menge

Die wichtigsten Arbeitsschritte Konkret werden die gebrauchten Kleider in Boxen angeliefert und in einem ersten Sortierverfahren auf Kugelschreiber oder sonstiges Material in den Taschen untersucht. Gleichzeitig werden die Kleider auch gerichtet, nach innen verdrehte Arme beispielsweise nach aussen gedreht. Dann wird jedes Kleidungsstück eingescannt – alle Kleider sind mit einem Chip und Barcode versehen – und registriert. So wird ersichtlich, wie viele Waschgänge das Kleidungsstück bereits überstanden hat. Nach ungefähr 60-80 Waschgängen – und logischerweise bei sichtbaren Schäden – muss das Kleidungsstück ersetzt werden. Dann geht die Charge, also die Wäsche des Kunden, in die Waschtrommel, wo sie in etwas über 40 Grad warmem Wasser mit speziellen Waschmitteln gewaschen wird. Nach dem Trocknungsprozess werden die fertigen Kleidungsstücke verpackt und je nach Reinheitswunsch des Kunden , noch sterilisiert und anschliessend zur Spedition geschleust, wo sie verpackt und zur Abholung für die Kunden bereitgestellt werden.

«Unser neuer Betrieb in Selzach ist mit modernster Infrastruktur ausgestattet und erfüllt die hohen Normanforderungen und Vorschriften für die Raumklassen 5 und 6. Dazu gehört auch eine lückenlose Rückverfolgbarkeit und vollständige Dokumentation aller Chargen», sagt Schmitter. Das heisst, von jedem Kleidungsstück kann jederzeit festgestellt werden, wie oft es schon welche Aufbereitungsvorgänge «erlebt» hat und wann es ersetzt werden muss.

Eine Mitarbeiterin scannt jedes Kleidungsstück, das so digital erfasst wird. Oliver Menge

Die Arbeitskleider werden grösstenteils geleast

Für eine Firma, die so gereinigte Arbeitskleider benötigt, macht es wenig Sinn, die Kleider selber anzuschaffen. Viele der Kunden leasen deshalb die Kleidung direkt bei Bardusch, die in Rheinfelden über ein grosses Lager und eine eigene Näherei verfügt. Zur Reinraum-Kleidung von Bardusch zählen Overalls, Kopfhauben, Mundschutz, Überschuhe, Zwischenbekleidung, Mäntel, Mopps, Reinigungstücher und Brillen.

Die Kleidung ist abriebfest, damit sie nicht selbst zur ungewollten Quelle von Partikeln wird. So genannte «Sandwichfasern», bestehend aus mit Karbon durchsetzten Polyesterfasern, bilden das hochdichte Gewebematerial. Eine leitfähige Karbon-Zwischenlage verhindert, dass sich die Kleidung elektrostatisch auflädt, dadurch Partikel bindet und sie bei der Arbeit ungewollt wieder abgibt.

Im Bild von links: André Schmitter, Betriebsleiter Standort Selzach, Andreas Holzer, VR-Präsident, Heidi Zaugg, Vorsitzende Geschäftsleitung, Hansruedi Brunner, Leiter Marketing und Verkauf und GL-Mitglied. Oliver Menge

Der Einsatz von Mehrweg-Kleidung beziehungsweise -Produkten im Leasing-Verfahren sei aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht sinnvoll, erklärt Heidi Zaugg, Vorsitzende der Geschäftsleitung. Die Kosten sind für die Unternehmen und Einrichtungen planbar, es wird kein Kapital gebunden und es entsteht kaum Abfall.

Weiterer Ausbau der Firma ist geplant

Auf Nachhaltigkeit werde grossen Wert gelegt – ein weiterer Grund, den Standort der Reinraumwäscherei an einen etwas zentraler gelegenen Ort zu verlegen, der zudem mitten im Cluster von Medizinaltechnik, Elektronik und Uhrenindustrie liegt. «Nahe beim Kunden heisst auch kurze Wege, keine Stauzeiten auf der Autobahn» usw. Ausserdem, so Zaugg, erreiche man von hier aus die Kunden in der Westschweiz wesentlich besser.

Zwar liege der Fokus bei Bardusch auf der Reinraumaufbereitung, aber man will organisch wachsen: Europaweit sind in nächster Zeit sechs neue Wäschereien geplant. In Paris entsteht beispielsweise eine Hotelwäscherei, in Spanien eine Reinraumwäscherei und in Strassbourg im Elsass eine Industriewäscherei.

