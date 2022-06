baldige Nationale Regelung Die Petitionäre werden vorerst vertröstet: Gemeinderat Bettlach ringt um Erweiterung der Tempo-30-Zone Mit der Errichtung weiterer Tempo-30-Zonen soll zugewartet werden, bis die nationalen Rahmenbedingungen klar sind. Vorerst soll kein Geld für Planungen ausgegeben werden. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 22.06.2022, 11.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Erweiterung der Tempo-30-Zone muss noch warten. zvg

Der Gemeinderat Bettlach tat sich an seiner letzten Sitzung etwas schwer mit dem weiteren Vorgehen in Sachen Erweiterung der Tempo-30-Zonen auf dem Gemeindegebiet. Er hat am Dienstag beschlossen, eine Vorlage der Bau- und Infrastrukturkommission (BIK) an den Absender zurückzuweisen und abzuwarten, bis die nationalen Rahmenbedingungen klarer sind.