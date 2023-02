Das Grenchner "Back Caffee" expandiert nach Bettlach

Bäckereien Das Grenchner «Back Caffee» plant die Eröffnung einer Filiale an der Bielstrasse in Bettlach Das Grenchner «Back Caffee» expandiert weiter: In Bettlach an der Bielstrasse 31 wird noch dieses Jahr eine weitere Filiale eröffnet. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 20.02.2023, 17.58 Uhr

Neues Ärztezentrum Bettlach: «Back Caffee» will hier eine Produktion und einen Verkaufsladen mit Restaurant einrichten. Oliver Menge

Die neue Filiale von «Back Caffee» wird im Erdgeschoss des neuen Bettlacher Ärztezentrums an der Bielstrasse errichtet, wie «Back-Caffee»-Patron Jürg Jäggi bestätigt. «Back Caffee» wird dort das Erdgeschoss und Teile des Untergeschosses belegen.

In Bettlach ist ein Kundenbereich mit Kaffee, Terrasse und Verkaufslokal für die «Back-Caffee»-Produkte geplant sowie diverse Produktionsräume, in denen die heute dezentral untergebrachten Produktionsstätten für Menus, Confiserie und Patisserie zusammengezogen werden.

Damit könnten die teilweise engen Platzverhältnisse und Arbeitsabläufe an den Aussenstandorten verbessert werden, erklärt Jäggi. Die Brotbäckerei wird aber weiterhin am Hauptsitz an der Archstrasse bleiben.

Die Eröffnung des neuen Standortes ist für Spätsommer oder Herbst dieses Jahres vorgesehen, erklärt der «Back-Caffee»-Patron weiter. Das genaue Datum hängt mitunter auch von der Liefersituation im Baugewerbe ab, wo Prognosen zurzeit schwierig zu machen sind.

«Back Caffee» ist in den letzten Jahren in schöner Regelmässigkeit gewachsen. Zuletzt wurde ein Kaffee am Marktplatz in Grenchen in den Räumen des ehemaligen Restaurants Station 1 eröffnet. Jürg Jäggi beschäftigt inzwischen 62 Mitarbeitende (48 Vollzeitstellen) an insgesamt sieben Standorten: vier in Grenchen, zwei in Biel und einen in Leuzigen.

Wieder eine Bäckerei in Bettlach

Der Umstand, dass Bettlach keine Bäckerei mehr hat, hat in Jäggis Überlegungen zur Standortwahl auch eine Rolle gespielt, wie jener bestätigt. Der Standort im Ärztezentrum sei verkehrsmässig günstig, habe eine eigene Bushaltestelle und genügend Parkplätze.

Die Arztpraxis sorgt für einige Laufkundschaft und bald auch ein Fabrikladen des gerade neu entstehenden Käseproduzenten nebenan. Allerdings beklagt gerade die Bäckereibranche immer wieder über akuten Personalmangel – ist da dieser Ausbauschritt nicht ein Wagnis?

Der Kundenbereich kommt in die Nordwestecke des Gewerbebaus. zvg

Expansion sei immer eine Herausforderung, sagt Jäggi, doch könne er auf einen zuverlässigen Mitarbeiterstamm zählen; mit Teams, die sich teilweise über Jahre bewährt hätten. «Der neue Standort mit zentraler Produktion und der erwähnten Verkehrsinfrastruktur ist nicht zuletzt auch eine Investition in die Job-Attraktivität», erklärt Jäggi und zeigt sich hinsichtlich Fachkräften zuversichtlich.

