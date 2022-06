Badi Grenchen Unklarheiten beim Familien-Saisonabo der Badi Grenchen: Ist das nun krasse Diskriminierung oder bloss ein ärgerliches Versäumnis? Einer alleinerziehenden Mutter mit vier Kindern wurde ein Familien-Abonnement fürs Schwimmbad Grenchen verwehrt, weil sie keinen Ehemann oder eingetragenen Partner hat. Die Stadt geht nun über die Bücher. Oliver Menge 1 Kommentar 17.06.2022, 18.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erfrischung in der Badi Grenchen. Oliver Menge

SP-Ersatzgemeinderätin und Kantonsrätin Farah Rumy wurde kürzlich von einer alleinerziehenden Frau kontaktiert, die für sich und ihre vier Kinder ein Familien-Saisonabonnement für die Badi Grenchen lösen wollte. An der Kasse wurde ihr aber gesagt, sie habe kein Anrecht darauf, weil diese Abonnements nicht für Alleinerziehende, sondern nur für Ehepaare oder eingetragene Partnerschaften mit Kindern gelten würden.

Rumy erachtete dies als absolut unzeitgemäss und diskriminierend und wollte umgehend einen Vorstoss in Form einer Motion durch ein ordentliches Mitglied des Gemeinderates einreichen lassen - sie selber darf das als Ersatzgemeinderätin nicht. Damit wollte sie erreichen, dass die entsprechende Verordnung in der nächsten Gemeinderatssitzung besprochen und entsprechend abgeändert wird.

In der vom Gemeinderat im Jahr 2017 einstimmig verabschiedeten Tarifordnung des Grenchner Schwimmbads sind folgende Preise festgesetzt:

Tarife für Saisonabonnements Erwachsene Einwohner Fr. 90.—

Erwachsene auswärtig Fr. 110.—

Kinder (6 bis 16 Jahre) Einwohner Fr. 35.—

Kinder (6 bis 16 Jahre) auswärtig Fr. 50.—

Familien Einwohner (Ehepaar/eingetragene Partnerschaft und Kinder) Fr. 210.—

Familien auswärtig (Ehepaar/eingetragene Partnerschaft und Kinder) Fr. 260.—

Gemeinderat ist nicht zuständig

Als Alex Kaufmann, Parteikollege von Farah Rumy, an der letzten Gemeinderatssitzung die Motion einreichte, wurde aber rasch klar, dass der Gemeinderat damals, als er die Tarifordnung beschloss, auch gleichzeitig die Kompetenz zur Ausgestaltung der Tarife und der entsprechenden Verordnung an die Gemeinderatskommission übertrug. Somit ist auch heute, fünf Jahre später, nicht der Gemeinderat, sondern die GRK zuständig.

Stadtpräsident François Scheidegger beauftragte umgehend Stadtschreiberin Luzia Meister, eine Vorlage auszuarbeiten, um das Problem zu lösen und diese unzeitgemässe und diskriminierende Formulierung zu korrigieren, falls nötig.

Das Schwimmbad Grenchen. Hanspeter Bärtschi

Meister will nun zusammen mit Stadtbaumeister Aquil Briggen, in dessen Kompetenzbereich das Schwimmbad Grenchen gehört, verschiedene Varianten ausarbeiten, welche die GRK nächsten Mittwoch besprechen will. Sowohl er wie der Stadtpräsident sind übers verlängerte Wochenende abwesend, weshalb sie auch noch keine konkreteren Angaben machen könne, sagt Meister.

Die Änderung ist nicht ganz ohne

Wie unschwer zu erkennen ist, kann man nicht einfach nur den entsprechenden Passus in der Verordnung streichen oder mit dem Begriff «alleinerziehend» ergänzen. Denn die Preise stimmen dann schlicht nicht mehr.

Anders ausgedrückt: Die einheimische, alleinerziehende Mutter mit vier Kindern würde bei einem Familien-Abonnement grade mal 20 Franken sparen. Eine alleinerziehende Person mit drei Kindern würde hingegen schon 15 Franken drauflegen, wenn man den Familien-Abopreis in Relation zu den Einzel-Saisonabos setzt.

Es braucht entweder einen neuen Tarif für Alleinerziehende und eine genauere Bezeichnung der Anzahl Kinder, oder man belässt es bei der jetzigen Tarifordnung und hört ab nächster Saison mit den vergünstigten Familienabos auf.

Eines der günstigen und schönsten Schwimmbäder weit und breit

«Wir gehören ohnehin zu den günstigsten Badeanstalten weit und breit und haben fürs Geld sehr viel zu bieten, im schönsten Gartenbad der Region», sagt Luzia Meister auf Anfrage. Es gebe ausserdem kein einziges Bad in der Umgebung, das Familien-Abonnements anbiete, weder in Biel, Solothurn oder Olten. Man habe seinerzeit Wangen an der Aare kopiert, welches die Familienabos 2016 eingeführt habe. «Ein Jahr später haben sie den vergünstigten Tarif auch dort wieder abgeschafft».

So oder so müssen die elektronischen Kassen beim Eingang, an denen die Abos geprüft und der Zugang gewährt wird, neu programmiert werden. Das kostet unter Umständen Tausende von Franken.

Wie viel soll der Sprung ins kühle Nass kosten dürfen? Hanspeter Bärtschi

Nur wenige Alleinerziehende waren betroffen

Dieser Fall mit der alleinerziehenden Mutter sei seines Wissens der erste in fünf Jahren, sagte Stadtpräsident François Scheidegger auf Anfrage. Für ihn ist auch klar, dass man die Sache so schnell als möglich bereinigen müsse. Allerdings haben sich laut Auskunft von Farah Rumy schon zwei weitere Alleinerziehende bei ihr gemeldet, seit die Geschichte in Grenchen die Runde macht.

Stadtbaumeister Aquil Briggen wird Anfang nächster Woche zusammen mit Luzia Meister zuhanden der GRK eine Vorlage ausarbeiten, die man dann so rasch als möglich umsetzt. Denn Tatsache bleibt: In der heutigen Zeit den Begriff der Familie so eng auszulegen, wie das seinerzeit der Gemeinderat getan hat, ist nicht mehr opportun.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen