Bald stehen zwei Uhren in der Grenchner Badi - warum?

Spezialanfertigung Die Badi Grenchen hat nun auch eine Breitling Uhr – was geschieht mit der «Eterna»? Wird Grenchen bald zwei Uhren auf der Liegewiese in der Badi haben? Eine neue und eine historische, deren Reparatur von der Denkmalpflege angeordnet wurde. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Monteure Reto Gasser und Beat Schizzi montieren die neue Grenchner Badi-Uhr. Andreas Toggweiler

Da die alte Eterna-Uhr in der Grenchner Badi nach diversen Reparaturen endgültig defekt war, wurde nach einer neuen Uhr gesucht. Das Problem ist nur: Darf die historische Uhr einfach durch eine modernere ersetzt werden? Denn die Grenchner Badi steht unter Denkmalschutz. Eine knifflige Sache.

Dazu kommt: Eterna existiert zwar noch. Die Marke hat allerdings ihre besten Zeiten gesehen, wenn nicht noch ein Wunder geschieht. Seit über 10 Jahren in chinesischer Hand, kam es zu Streit mit Lieferanten und Konkursklagen. Jedenfalls sind positive Schlagzeilen schon länger Geschichte.

Breitling versus Eterna

Als somit die betagte Eterna-Uhr auf der Liegewiese unweit der Wasserrutschbahn nach mehreren Reparaturen endgültig ihren Geist aufgab, kam es Grenchen gelegen, dass mit Breitling eine lokale Uhrenmarke, die zurzeit ganz im Gegensatz zu Eterna auf Überflieger-Kurs ist, einen Ersatz anbot. Natürlich mit Breitling-Logo.

Eine Reparatur der alten Eterna-Badiuhr wird zurzeit geprüft. Archivbild (Ausschnitt): Oliver Menge

Die Wartungsfirma der alten Eterna-Uhr hatte angegeben, dass es keine Ersatzteile mehr gibt für die Uhr. Aber da hatte man nicht mit der kantonalen Denkmalpflege gerechnet. Diese forderte, dass weiterhin eine Eterna-Uhr in der Grenchner Badi den Takt angibt. Dass Breitling da wohl kaum mitmachen würde, wenn sie zwar eine Uhr sponsert, aber der Name der Konkurrenz auf dem Zifferblatt steht, ist nachvollziehbar.

Nun steht seit ein paar Tagen aber doch eine Breitling-Uhr auf der Liegewiese, unweit des verlassenen Pfostens der Eterna-Uhr. Im Moment befindet sich die alte Uhr in einem Uhrenatelier in Solothurn, wo geprüft wird, ob eine Reparatur dennoch machbar ist. Darauf hat man sich nämlich jetzt mit der kantonalen Denkmalpflege geeinigt, die dafür bei einer Reparatur mitzahlen würde.

Doch auch die neue Breitling Uhr ist ein Unikat und hat wie ihre Vorgängerin drei Zifferblätter, die in einem Dreieck angeordnet, von allen Seiten einsehbar sind.

Moderne Technologie, zeitlos verpackt

Die Spezialanfertigung wurde letzte Woche von Monteuren der Firma Inducta aus Gwatt montiert. Hinter dem klassischen Zifferblatt steckt modernste Technologie. Die Uhr hat wie «ihr Vorbild» drei Uhrwerke und drei Zifferblätter. Das Zeitsignal wird von einem GPS-Empfänger an die elektrischen Uhren weitergegeben.

«Die Uhr stellt sich bei einem Stromausfall selber wieder auf die richtige Zeit ein», erklärt Reto Gasser, Monteur und Projektleiter der Firma, die auf Grossuhren spezialisiert ist. Er hat schon allerhand Uhren in aller Welt montiert, so unlängst eine Blumenuhr von 12 Metern Durchmesser für eine Moschee in Dubai. Theoretisch seien Uhren bis 25 Meter machbar.

Die Gestaltung der Badiuhr erfolgte in Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege. Andreas Toggweiler

Da ist die Grenchner Uhr ein Winzling dagegen. Dennoch wiegt sie rund 60 Kilogramm. Bei der Montage lief sie nicht auf Anhieb, denn die Stromleitung war noch nicht angeschlossen. «Sonst hätten Sie gesehen, dass sie zuerst ein Stück rückwärts läuft. Denn die Zeiger nehmen jeweils immer den kürzesten Weg zur korrekten Zeit», erklärt Gasser. Eine rückwärts laufende Badi-Uhr wird somit erst wieder bei einer Zeitumstellung sichtbar, oder bei einem Stromausfall - vielleicht.

Wenn die Uhr rückwärts läuft

Als die Uhr angeschlossen war, hat Gasser allerdings den Augenblick, in der sich die Uhr richtet, auf Video festgehalten. So sieht man darauf die Uhr, wo der Sekundenzeiger vorwärts läuft, während sich der Minutenzeiger von 12 Uhr rückwärts auf die korrekte Zeit verschiebt.

Wenn der Zeiger rückwärts läuft ... zvg

Technisch funktioniert die Uhr so, dass sich der Sekundenzeiger kontinuierlich bewegt, der Minuten- und der Stundenzeiger jeweils jede Minute einen Schritt vorwärts bewegt wird. Einen Stopp bei 12 Uhr wie bei der Bahnhofsuhr gibts nicht.

Die Stunde Null: Monteur Reto Gasser schaltet die Uhr ein. Andreas Toggweiler

Wollte man übrigens spitzfindig sein, ist das Breitling-Logo ebenfalls nicht Vintage. Denn als die Badi gebaut wurde, war Breitling noch gar nicht in Grenchen und hatte auch noch die Flügel im Logo. «Wir stossen hier schon etwas an Grenzen», kommentiert Grenchens Stadtpräsident François Scheidegger. «Denn die Badi ist kein Museum, sondern eine Freizeiteinrichtung für die breite Bevölkerung. Die Rutschbahn ist ja auch viel später dazugekommen.»

Schutz versus Weiterentwicklung

Wenn die Gestaltung nach Kundenbedürfnissen aus denkmalpflegerischen Gründen verunmöglicht werde, dann müsse man sich allenfalls überlegen, ob die Badi aus dem Schutz zu entlassen sei. Da kann Grenchen froh sein, konnte die Rutschbahn noch gebaut werden. Dies erfolgte 2008, noch vor der Unterschutzstellung der Badi.

Anderseits war man wohl auch froh, als die Denkmalpflege einen Beitrag an die Sanierung der historischen Betontribüne leistete. Das Gartenbad Grenchen wurde 1956 vom berühmten Badi-Architekten Beda Hefti erbaut, aber erst 2016 unter kantonalen Denkmalschutz gestellt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen