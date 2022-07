Blitzeinschlag in Grenchner Badi: 70-jährige Esche gespalten

Unwetter Blitz spaltet rund 80-jährige Esche mitten im gut besuchten Grenchner Gartenbad Viele Kinder und Jugendliche sowie ganze Schulklassen waren am Montagnachmittag in der Badi. Dank der Eingebung und guten Reaktion der Badmeister konnte eine Tragödie verhindert werden. Oliver Menge Jetzt kommentieren 05.07.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine zwischen 70- und 80-jährige Esche im Gartenbad Grenchen wurde vom Blitz getroffen und gespalten. Oliver Menge

Am Montagnachmittag kurz vor 15 Uhr überquerte ein heftiges Gewitter Grenchen. Zwischen 14.30 und 15.10 Uhr registrierte man bei Kachelmann-Wetter ein paar hundert Blitze im gesamten Bezirk Lebern und angrenzenden Jura, mit einer Massierung im Raum Grenchen. Ein beträchtlicher Teil dieser Blitze waren sogenannte Erdblitze, die irgendwo eingeschlagen haben.

Das Gewitter war begleitet von Regen, der sich innerhalb von kurzer Zeit zu Starkregen entwickelte – während etwa fünf Minuten schüttete es wie aus Kübeln.

Schulklassen besuchten am Montag die Badi

Grosse Seitenäste der Esche wurden beim Blitzeinschlag abgesprengt. Oliver Menge

Etliche Schulklassen verbrachten den Nachmittag in der Grenchner Badi. Als sich die Gewitterfront näherte, hätten die beiden diensthabenden Badmeister Erich Eder und Rosmarie Menegola die Kinder und Jugendlichen angewiesen, umgehend das Schwimmbecken zu verlassen, berichtet Chefbadmeister Paul Markus Joss. «Wir machen das immer, wenn ein Gewitter droht, und müssen uns öfters einiges anhören von Leuten, die den Ernst der Lage nicht begreifen», ergänzt Joss.

Die Kinder hätten dann unter den grossen Bäumen Schutz vor dem Regen gesucht, aber die Badmeister hätten sie von da weggewiesen. «Ich weiss nicht, ob sie einfach einer Eingebung folgten. Denn wenig später schlug der Blitz tatsächlich ein.»

Eine zwischen 70 und 80 Jahre alte Esche mitten in der Badi, schätzungsweise 20–25 Meter hoch, wurde bis etwa zwei Meter über dem Boden komplett gespalten. Auf der einen Seite wurden zudem grosse Seitenäste abgesprengt, wie auch die Rinde am Stamm zu einem grossen Teil weggesprengt wurde.

Der Spalt, der sich bis weit nach unten zieht, ist deutlich zu sehen. Oliver Menge

Den Baum werde man nicht retten können, habe ihm Patrick Nyffenegger, der Chef von Stadtgrün Grenchen, gesagt, der sich den Schaden schon am Morgen früh angesehen hat. Insbesondere, weil so viel Rinde abgesprengt wurde. Das überlebe der Baum nicht. Der Heimatschutz wird auch informiert, denn das gesamte Gartenbad inklusive Baumbestand steht unter Heimatschutz und eigentlich darf kein Baum gefällt werden.

«Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn die beiden Badmeister nicht reagiert und die Kinder unter den Bäumen hervorgeholt hätten», sagt ein erleichterter Chefbadmeister Joss.

Das hätte in einer Tragödie enden können

Womit er gar nicht unrecht hat: Immer wieder kann man lesen, dass beispielsweise Kühe unter Bäumen Schutz vor Gewittern suchen und bei einem Blitzschlag dann allesamt getötet werden. Letztes Mal letzten Herbst in Bowil, wo 19 Kühe auf einen Blitzschlag das Leben verloren. Oder in Magglingen, wo bei einem Einschlag in einen Baum vor ein paar Jahren zehn Kühe starben, die darunter standen.

Die Rinde des Baums wurde mehrheitlich weggesprengt. Oliver Menge

Eines wird klar durch diesen Blitzeinschlag in der Grenchner Badi: Auch wenn mehrere Bäume relativ nahe beieinanderstehen, ist es nicht ratsam, bei einem Gewitter darunter Schutz zu suchen. Das könnte unter Umständen fatal enden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen