Biber verhelfen Lengnau zum Leugenensee

«I gloube, i gange no meh»: Lengnau hat jetzt den «Leugenensee»

Der «Leugenensee» hat sich gebildet Bilder: Margrit Renfer

«Lengnau hat jetzt einen See» erzählen sich Spaziergänger. Südlich der Bürenstrasse baute der Biber einen Damm und staut die Leugene zu einem kleinen See.

«Der Biber staut mit dem gebauten Damm das Wasser und schützt damit den Eingang zu seiner Höhle. So kann er geschützt übernachten,» erklärt der Präsident des Leugenenverbandes Christoph Scholl, Pieterlen. Dabei habe der Biber keinen natürlichen Feind und vermehre sich auch.

Der Biberdamm bildet eine Staustufe.

Für den Verband bedeutet die renaturierte Leugene einen intakten Lebensraum für das Tier und viel zusätzlichen Unterhalt. «Der Biber ist da, ist geschützt, was richtig ist und hat einen hohen Stellenwert. Wir müssen lernen, damit zu leben und können den Damm nicht einfach wegräumen. Alle Massnahmen müssen mit dem Amt für Naturschutz und der Fischereiaufsicht abgesprochen werden», sagt Scholl.

Die Landwirte fürchten um die Drainagen

Derweil ärgern sich Landwirte über den Rückstau von in der Gesamtmelioration extra gebauten Entwässerungsleitungen und die sogar in dieser trockenen Zeit immer noch störende Staunässe in verschiedenen Feldern. Vom Biber unterhöhlte Flurstrassen brechen ein.

Das Bachbett wurde zum See.

Beim Kriegacher Richtung Büren ist der Weg abgebrochen, die Böschung musste verstärkt werden. Mit einer Massnahme konnte der Pegel des Gewässers mit dem kleinen Gefälle von einem Millimeter etwas gesenkt werden.

Die Landwirte können bei Schäden entschädigt werden, doch dies sei auf die Dauer keine Lösung finden Vorstandsmitglieder im Leugenenverband und der Bodenverbesserung. Immerhin ist der angrenzende Industriebetrieb vom Biber noch nicht unterhöhlt worden.

Beim anstehenden Besuch der Regierungsstatthalterin beim Leugenenverband werde das Thema angesprochen versichert der Verbandspräsident. Derweil staunen Spaziergänger weiter über den ungewöhnlichen Wasserbau.

Unverkennbar: Biberspuren.

