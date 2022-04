Hohe Automatisierung beim Grenchner Betrieb Adval Tech

Automatisierung Besuch bei Adval Tech in Grenchen: Wenn selbst Maschinen und Roboter enger zusammenrücken müssen Kunststoffteile für die Medizinaltechnik sind zurzeit in Grenchen das grosse Thema. Die Kapazitäten werden dauernd ausgebaut. Beim Grenchner Werk von Adval Tech läuft die Produktion Tag und Nacht. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 11.04.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Führung durch die Industriefirma Adval Tech anlässlich des Tages der offenen Tür: Betriebsleiter Pascal Berger (links) erkläutert die Plastikteile-Produktion. José R. Martinez

Massenherstellung von Kunststoffteilen ist trotz Millioneninvestitionen Rappenspalterei. Wie es da dem Standort Schweiz, konkret Grenchen, gelingt, im Markt zu bleiben, davon kann das Werk der Firma Adval Tech an der Niklaus-Wengi-Strasse ein Lied singen.

Während zurzeit laufend von verschiedenen Anbietern die Kapazitäten der Kunststoffteile-Herstellung heraufgefahren werden (zurzeit sind in Grenchen zwei solche Fabriken im Bau), wird im Adval Tech Werk an der Riedernstrasse seit 2005 auf die Spritzguss-Produktion gesetzt.

Andere Teile des Adval-Tech-Konzerns, insbesondere der Automotive-Teil, haben unter Corona gelitten haben. Die Pandemie bedeutete demgegenüber für die Plastikteile-Produktion eine Chance für den Standort Grenchen. Insbesondere, weil man sich auf Anwendungen für die Medizintechnik konzentrierte.

Der Besucher spürt dies spätestens, wenn er für den Firmenrundgang Schutzkleidung anziehen muss. Bei der Produktion von Spritzenteilen für Pharmaanbieter muss alles sauber bleiben.

Automatisierte Kunststoffteile-Produktion bei Adval Tech in Grenchen. José R. Martinez

Für den Herstellungsprozess sind massgebliche Normen und Prozeduren der Qualitätssicherung einzuhalten, jeder Schritt, jedes Produktionslot muss dokumentiert sein.

Und im Maschinensaal ist es mittlerweile eng geworden. Die Kunststoffspritzgussmaschinen stehen dicht beieinander. Wo früher ein Dutzend davon standen, stehen heute noch ein paar mehr.

«Der Umsatz, der sich pro Quadratmeter erzielen lässt, ist eine relevante Grösse»,

erklärt Pascal Berger, Werksleiter, dazu. Mussten vor 100 Jahren die Arbeiter zusammenrücken, müssen es heute die Maschinen und Roboter.

Eine Maschine mehr bedeutet mehr Wertschöpfung. Wenn man bis zu 500 Millionen Teile pro Jahr produziert, zählt das. Die Produktion läuft vierschichtig, Tag und Nacht und am Wochenende auch. Der grösste Teil der Produkte wird ins europäische Ausland geliefert.

Betriebsleiter Pascal Berger begrüsst Angehörige der Mitarbeitenden und Behörden. Eingang des Werkes an der Grenchner Riedernstrasse. Der Rohstoff: Kunststoff-Granulat Dies Maschine: Spritzgussmaschine für Kunststoffteile. Der Output: Kunststoffteile für Spritzen. Das Produktionsverfahren wird erläutert Optische Geräte zur Qualitätskontrolle Blick durch die Scheibe in den abgekapselten Reinraum Spritzreste und Ausschussteile werden rezykliert Verteilzentrale für das Kunststoffgranulat Wasseraufbereitungsanlage für das Kühlwasser Werksleiter Pascal Berger erläutert die Qualitätssicherung Produktion von Kaffeekapsel aus Aluminium. Herzstück der Maschine: die Form. Demontierte Einspritzdüsen Blick in die Wartungsabteilung Stahltanks: Das Rohstofflager für Kunsstoffgarnulat

Rund 50 Personen arbeiten im Adval-Tech-Werk. Am Wochenende halten zwei Leute den Maschinenpark und Warenfluss auf Trab, zwei andere arbeiten ausschliesslich nachts. Der Rohstoff (Kunststoffgranulat) ist in grossen Stahltanks gelagert und wird von dort mit Röhren zu den Maschinen geleitet.

Alles automatisch. Roboter mit Kameras übernehmen inzwischen sogar manche Routinen der Qualitätsprüfung.

Über 300 Teile spuckt ein Automat pro Minute aus, 48 pro Vorgang, der acht Sekunden dauert. Durch die Erhitzung auf 200 Grad sind die Produkte der in Plexiglas gekapselten Maschine keimarm. Sie fallen durch eine Röhre direkt in den überdruckbelüfteten Reinraum im Keller, wo Montage und Verpackung sich befinden. Im Vorraum des Reinraums stehen mehrere Paletten mit Blutanalyse-Karten für einen Kunden.

Strombedarf von über 900 Haushalten

Die Maschinen brauchen viel Strom. 3'346'994 kWh waren es letztes Jahr. Das entspricht einem Jahresverbrauch von rund 930 Dreipersonenhaushalten.

Der Strom wird auf dem freien Markt eingekauft. Für die Kühlung der Maschinen wurde ein zentraler geschlossener Wasserkreislauf mit 5000 Litern eingerichtet, der sechsmal pro Stunde umgewälzt und zum Wärmetauscher hinter der Halle geführt wird. Mit der Abwärme wird im Winter geheizt.

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Standortes wurde ein zweites Standbein aufgebaut: die Kaffeekapsel-Produktion, auf eigens hergestellten Schnelllaufpressen, die Adval Tech seit Jahrzehnten in Niederwangen für den Eigenbedarf produziert und auch verkauft.

500 Millionen Kaffeekapseln

500 Millionen Kapseln pro Jahr werden hergestellt – «und das in einem Raum, der zuvor als Lager genützt wurde», berichtet Berger. Die Produktionsstrassen – verarbeitet wird hier Aluminium – wurden über Eck angeordnet. Nur so hatte die Fabrik in einem kleinen Annexbau Platz.

Die Herstellung der Kapseln ist übrigens alles andere als trivial. Das Stanzen aus dem Vollen erfordert mehrere abgestimmte Arbeitsschritte. Sie sind Betriebsgeheimnis und gehören am Standort in Niederwangen zur täglichen Arbeit.

An einem internen Firmenanlass für Angehörige des Personals und Grenchner Behörden schaute Werksleiter Berger auf die vergangenen drei intensiven Jahre zurück und dankte ihnen für den Einsatz. «Ihr habt das alles möglich gemacht und mitgeholfen, die Fabrik gänzlich weiterzuentwickeln. Dafür möchte ich euch danken.»

Es sind also doch noch Menschen da. Und die müssen etwas von der Sache verstehen, wenn sie Pressen mit bis zu 180 Tonnen Schliesskraft einrichten. Auch eine Werkzeug-Wartungsabteilung gibt es in Grenchen, wo die Herzstücke der Maschinen, die Spritzgusswerkzeuge, nach Millionen von Zyklen in teilweise mehrwöchiger Arbeit revidiert werden.

Ein börsenkotierter Konzern Adval Tech (SWX: ADVN) hat seine Wurzeln in der 1924 gegründeten Metallbearbeitungsfirma Styner+Bienz, die durch Zukäufe stetig gewachsen ist. Der Hauptsitz befindet sich seit 1963 in Niederwangen/Köniz (BE). Der Name Adval Tech wurde 1998 im Zusammenhang mit dem Börsengang eingeführt. Der Konzern ist in den Bereichen Stanzen und Umformen sowie Kunststoffspritzguss aktiv und beschäftigt weltweit rund 1100 Personen. Standorte sind in der Schweiz, Deutschland, Ungarn, Mexiko, Brasilien, China und Malaysia. Laut einer Mitteilung vom 25. März betrug 2021 die Betriebsleistung 170,8 Millionen Franken (+21,3 Prozent gegenüber Vorjahr) und der Reingewinn 5,9 Millionen Franken (+36,8 Prozent gegenüber Vorjahr). Der Standort Grenchen kam 2005 dazu im Rahmen der damaligen strategischen Ausrichtung. Damals wurde die Grenchner Teuscher Kunststofftechnik AG übernommen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen