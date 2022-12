Grenchner Garagist Hegelbach mit Weihnachts-Modelleisenbahn

Autogarage Weihnachtseisenbahn in Grenchen: Wenn plötzlich eine Lokomotive um die Autos herumkurvt Der Grenchner Garagist Roger Hegelbach liebt nicht nur Autos. Der Technik-Begeisterte verbringt auch viel Zeit mit Modelleisenbahnen – aber gross müssen sie sein. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 06.12.2022, 12.00 Uhr

Garagist Roger Hegelbach mit einem Modellzug, der in der Adventszeit in seinem Showroom verkehrt. Andreas Toggweiler

Wer im Dezember am Schaufenster von Roger Hegelbachs Garagenbetrieb an der Solothurnstrasse entlangflaniert, entdeckt nebst neuen Autos, gefüllt mit Weihnachtspäckli, ein paar farbige Lämpchen im Schaufenster und ein kleines Plakat, auf dem steht: «Werden Sie zum Lokführer!»

Probieren geht über studieren: Wenn man die Hand auf die blauen Lämpchen legt, beginnen wie von Geisterhand im Schaufenster Züge zu fahren. In einer grossen Schlaufe umkreisen sie die dort ausgestellten Kleinwagen: Eine Dampflok, ein Güterzug der Union Pacific und der Star der Show, ein «Krokodil» der SBB.

Kinder drücken gerne auf den Startknopf

Die legendäre Gotthardlok lässt die Herzen kleiner und grosser Bahnfans höherschlagen. Und sie ist hier in der grossen Modellspur I zu sehen. Bereits seit 2016 lässt Hegelbach jeweils im Dezember die Züge in seinem Schaufenster fahren. Zur Freude vieler Passanten, insbesondere der Kinder, die oft und gerne auf den Startknopf im Schaufenster drücken.

Zwischen den Fahrzyklen müssen die Züge allerdings ein paar Sekunden Verschnaufpause haben, damit die Motoren nicht überhitzen. In dieser Zeit leuchtet eine rote Lampe und der Startknopf ist blockiert.

Pannen gebe es kaum, die Züge seien robust, sagt Hegelbach. «Das ‹Kroki› ist einmal 50 Kilometer weit gefahren», was für solche Modelle eine Parforce-Leistung sei. Ein Autohändler, der Eisenbahnen vorführt? Das ist für Hegelbach kein Widerspruch. Der Garagist erklärt:

«Lokomotiven sind faszinierende Technik wie manches schöne Auto auch.»

Zudem wolle er nach Feierabend nicht auch noch an Autos herumschrauben, sondern suche die Abwechslung.

Zum Modelleisenbahner sei er schon vor vielen Jahren geworden. Zuerst sammelte er Modelle in der kleinen Spur N (Massstab 1:160). 2013 entschloss er sich, auf grössere «Kaliber» umzusteigen (Spur I, Massstab 1:32). Das ergibt viel detailliertere und eindrücklichere Modelle. Aber es erfordert natürlich auch viel mehr Platz, insbesondere wenn man die Züge fahren lassen will.

Dafür hat Hegelbach eine ganze Anzahl Schienenmodule selbst gebaut, aus denen sich Anlagen in verschiedenen Grössen rasch zusammenstellen und auch wieder abbauen lassen. So wird die Garage an manchen Wochenenden zu einer grossen Modelleisenbahn, wo noch viel mehr Züge unterwegs sind.

Zum Auftakt ein Apéro

Um seinen Kunden Freude zu machen, lädt der Garagist jeweils Kunden und Freunde zu Beginn der «Weihnachtseisenbahn» zu einem Apéro ein. Sie können übrigens auch Sponsoren-Wagen mit ihrem Logo auf der Anlage fahren lassen und damit einen Beitrag leisten, dass es mit der beliebten Attraktion in Grenchens Stadtzentrum noch lange weitergeht.

