Marco Wölfli erhält in Grenchen den Chappeli-Tüfel

Auszeichnung Nationalgoalie Marco Wölfli erhält den «Chappeli-Tüfel» 2021 Der ehemalige Fussball-Nationalgoalie Marco Wölfli erhält den Grenchner «Chappeli Tüfel», eine Auszeichnung für Verdienste in und für Grenchen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 30.09.2021, 14.27 Uhr

Grenchner, Nationalgoalie und jetzt Chappeli-Tüfel: Marco Wölfli. zvg

Die Auszeichnung «Chappeli-Tüfel für ein Grenchner Original» wird durch ein Komitee seit 1987 in regelmässigen Abständen einem Grenchner oder einer Grenchnerin verliehen, welche auf originale Weise – «original» im ursprünglichen Sinne von «echt» – im gesamt-gesellschaftlichen Bereich durch besondere Leistungen auffällt und für die Region Grenchen und ihre Bevölkerung positiv in Erscheinung tritt. Als Preisträger 2021 hat das Komitee den ehemaligen Fussball-Nationalgoalie und heutigen Geschäftsmann Marco Wölfli auserkoren.

Marco Wöfli, geboren am 22. August 1982, in Grenchen aufgewachsen, lernte Hochbauzeichner. Fussball begann er beim FC Fulgor Grenchen zu spielen. Seine Stationen als Fussballgoalie: FC Solothurn, FC Thun, BSC Young Boys. Er absolvierte über fünfzig Länderspiele für die U15-U21 Nationalmannschaften und elf für die A-Nationalmannschaft.

Mit den Berner Young Boys wurde er 2018, 2019 und 2020 Schweizer Meister und spielte in der Champions League. Nach seiner Spieler Karriere arbeitet er im Sponsoring für den BSC Young Boys, und er kaufte sich in eine Immobilienfirma als Partner ein.

«Marco Wölfli war ein beliebter Interview Partner, fiel auf mit witzigen, humorvollen Antworten. Deshalb holte ihn das Schweizer Fernsehen als Experten für Fussballfragen. Mit seiner positiven Art, seiner Ausstrahlung und natürlich dank seiner hervorragenden Leistungen gehört Marco Wölfli zu den populärsten Sportlern des Landes», schreibt das Chappelitüfel-Komitee in einer Mitteilung.

Die YB Spieler mit Fabian Lustenberger, links, und Torhueter Marco Woelfli heben den Meisterpokal nach dem Fussball Meisterschaftsspiel der Super League zwischen den Berner Young Boys und dem FC St. Gallen, am Montag, 3. August 2020, im Stadion Wankdorf in Bern. YB schafft den Hattrick und darf sich wiederum als Schweizermeister feiern lassen. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) Peter Klaunzer / KEYSTONE

Seine eigene Fussballkarriere als Profi beschreibt Marco Wölfli auf seiner Homepage wie folgt: «Im Oktober 1999 spielte ich zum ersten Mal in der ersten Mannschaft und einige Monate später erhielt ich meinen ersten Profivertrag. 2002 wurde ich für eineinhalb Jahre zum FC Thun ausgeliehen um Spielpraxis zu sammeln. Im Sommer 2003 holte mich YB zurück und ich war für 10 Jahre Stammtorwart. In dieser Zeit war ich auch Teil der Nationalmannschaft. Insgesamt spielte ich 11 Länderspiele und nahm unter anderem an der WM in Südafrika 2010 teil.

Meine Achillessehnenriss-Verletzung während eines Meisterschaftsspiels im Dezember 2013 kostete mich meinen Stammplatz bei YB und meine Teilnahme an der WM 2014 in Brasilien.

In der Saison 2017/2018 wegen einer Verletzung des Stammtorhüters, dann mein Comeback als Nummer 1 im Berner Tor. Das Jahr 2018 war ein unglaubliches Jahr für mich, wir beendeten die Saison mit dem ersten Meistertitel nach 32 Jahren. Dieses Ereignis war wirklich phänomenal! Im gleichen Jahr haben wir uns auch das erste Mal für die Champions League qualifiziert.

Im zarten Alter von 36 hatte ich als ältester Schweizer Fussballspieler noch mein Champions League Debut.

In meinen beiden letzten Jahren bei YB, wieder als Nummer 2, holten wir noch zwei weitere Meistertitel (2019 und 2020) und zum krönenden Abschluss, als wäre mein Fussball-Märchen nicht schon perfekt, holten wir noch den Schweizer Cup – also nach 62 Jahren noch das BSC YB-Double.

Ich schaue zurück auf eine erfüllte, zum Schluss krönende Fussballkarriere. Ich bin dankbar und froh darüber.» Soweit Marco Wölfli im O-Ton. Wöfli wurde auch in Grenchen schon geehrt und zwar an der Sportlerehrung der Stadt im Jahr 2018.

YB-Goalie und Schweizer Meister Marco Wölfli wird in Grenchen 2018 geehrt. Im Bild Ehrung und Geschenke der Stadt Grenchen überreicht von Stadtpräsident François Scheidegger







Oliver Menge / D5

Die Verleihung des Preises, der in Form einer Statuette übergeben wird, findet statt am Donnerstag, 11. November 2021, im Clubhaus Sportplatz Riedern statt. Sponsor des Anlasses ist die Baloise Bank SoBa.