Von Grenchen und Leuzigen nach Kanada ausgewandert

Auswanderer Wenn die Landschaft zwar ähnlich aussieht, aber Tausende von Kilometern weit weg ist: Die Geschichte einer Grenchner Auswandererfamilie Ein geborener Bündner macht in der ETA in Grenchen eine Lehre zum Uhrmacher-Mikroelektroniker und leitet heute einen Milchwirtschaftsbetrieb im kanadischen Enderby. Seine Frau ist geborene Leuzigerin – die nicht alltägliche Geschichte einer Auswandererfamilie. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Bäuerliche Existenz in Kanada (von links): Alessia 15, Belinda, Orlando, 11, Silvano, 17, und Robin Arpagaus Affolter. Bild: zvg

Das Wetter im kanadischen Enderby gleicht während des kürzlichen Telefongesprächs etwa dem vom vergangenen Januar in Grenchen. Die Gegend an der Hidden Lake Road, etwa in der Mitte zwischen Vernon und Salmon Arm, erinnert an Leuzigen, einfach seitenverkehrt. Der Shuswap River liegt im Süden, nicht wie die Aare im Norden. Beidseitig hat es Hügelzüge, aber nicht den Jura und nicht den Bucheggberg. An diesigen Tagen fehlen dem jetzt hier wohnenden und arbeitenden Bündner aus Savognin manchmal der blaue Himmel und die richtigen Berge.

Robin Arpagaus lernte in der ETA AG den Beruf des Uhrmachers-Mikroelektronikers und führt heute mit seiner Frau Belinda Arpagaus-Affolter den Milchbetrieb, der vorher seinem aus Leuzigen ausgewanderten Schwiegervater Heinz Affolter gehörte. Die Ehefrau von Heinz Affolter ist leider nur vier Jahre nach dem Auswandern schwer erkrankt und verstorben.

Robin Arpagaus im Stall seines Milchwirtschaftsbetrieb in Enderby, Britisch Kolumbien, Kanada Zvg

Von der Gastronomie über die Uhrenbranche zur Landwirtschaft

Hin und her führte der Weg von Robin Arpagaus. Er ist in Savognin aufgewachsen, wollte als Koch in die Gastronomie einsteigen. Dann schnupperte er in einer Bijouterie, wo ihn die Uhren faszinierten. Mithilfe seiner Eltern und durch Bekannte entschied er sich zur Lehre zum Uhrmacher. Dies war 1994 nur im Solothurnischen möglich. Als 16-Jähriger kam er in den Industriebetrieb ETA AG in Grenchen. Ein tiefer Einschnitt ins Leben des jungen Bündners.

Er wohnte bei der Schlummerfamilie Fuhrer in Grenchen. Der Beruf gefiel ihm, doch im unpersönlichen Grenchen war er verloren. Jeden Freitagnachmittag packte er seine Siebensachen – die Gleitarbeit machte es möglich – und war nach fünf Stunden mit dem Zug pünktlich zur Musikprobe in Savognin.

«In Grenchen fehlten mir die Kontakte. Die anderen Uhrmacherstifte wohnten in Biel, Langenthal, Solothurn und in St. Imier. Nur ich wohnte hier. Zwar besuchte ich den Nothilfekurs, machte ein Praktikum in der Rado in Lengnau, doch ich blieb fast kein Wochenende in der Uhrenstadt», erinnert sich Robin Arpagaus. Trotzdem, er hielt die vier Uhrmacherlehrjahre durch und schloss erfolgreich ab.

Dann kam das Militär, und weil er anschliessend gerade keine Arbeit auf seinem Beruf im Bündnerischen fand – der Horloger complet und nicht der Uhrmacher-Mikroelektroniker war gefragt –, flammte der Wunsch zur Arbeit in der Gastronomie wieder auf.

Englisch gelernt und Frau gefunden

Dafür brauchte es aber die englische Sprache. Wiederum motiviert durch Bekannte und weil er während der Schulzeit immer einem Landwirt half, hatte er die Idee, eine Stelle auf einer englischsprachigen Farm zu suchen. Robin Arpagaus kam auf einen Betrieb mit Pferden in der Nähe von Salmon Arm, einer kleinen Stadt in British Columbia im Westen Kanadas.

Die Leuzigerin Belinda hatte Kontakt zur Gastfamilie, da sie im Sommer Ausritte mit Touristen im Silver Star Mountain Resort anbot, einem der grössten Skigebiete Kanadas in unmittelbarer Nähe von Salmon Arms. So lernten sich die jungen Leute kennen. Der engere Kontakt wurde jedoch von der Gastmutter nicht goutiert und Robin musste seine Koffer packen.

Da es im Winter in Kanada schwierig ist, Arbeit in der Landwirtschaft zu finden, kamen die beiden zurück ins Bündnerland. Hier wurden sie zu gefragten Allroundern in verschiedenen Bergrestaurants. Die beiden wurden definitiv ein Paar.

Es folgten Jahre des Pendelns zwischen Kanada und dem Bündnerland, zwischen Landwirtschaft und Gastronomie. Sie übernahmen auch ein Beizli am Badesee, bis sich ein Kind anmeldete. Zeit für eine feste Stelle. Robin wurde in die Polizeischule aufgenommen und brevetierte als Polizist. In der Zwischenzeit stand in Kanada die Betriebsnachfolge an. Der Sohn der Familie arbeitete in einem anderen Beruf.

Der Hof von Robin Arpagaus in Kanada. Zvg

Vor neun Jahren wanderte die Familie definitiv aus

Im Jahr 2012 entschlossen sich Robin und Belinda Arpagaus Affolter mit ihren bereits drei kleinen Kindern für den grossen Schritt. Zuerst führten sie den Betrieb mit rund 80 Kühen noch zusammen mit Heinz Affolter und dessen neuer Ehefrau Rosi, bis die Jungen im 2016 übernahmen.

«Ich bin eigentlich in die Landwirtschaft hineingeschlittert», sagt Robin Arpagaus. Dabei gestaltet er seinen Betrieb mit vielen neuen Ideen. Er hat den Freilaufstall in einen Kompost-Freilaufstall mit Melkroboter umgebaut.

Die Umbaujahre waren arbeitsintensiv und finanziell streng. Nachdem nun im Wohnhaus ein Studio eingebaut ist, ist Platz für einen Mitarbeitenden da. Belinda arbeitet im Betrieb mit und erledigt die nötige Papierarbeit. Sie besuchte die Schule hier. Die Auflagen und Richtlinien in der Landwirtschaft für die Produktion und die Arbeitgeber werden auch in Kanada ständig strenger. Sorgen bereitet im Moment der Preis für die Holzschnitzel für den Kompoststall. Ganze Schiffe voll Holz würden wegen der Energiekrise jetzt nach Europa fahren.

Speziell ist, dass Robin und Belinda Arpagaus 20 ihrer 85 Hektaren Land nicht bewirtschaften. Das Gebiet wird jedes Jahr vom Shuswap River überflutet. «Da ist es so schön, das lassen wir sein. Das ist Natur pur, mit Adlern, Bären, Lachsen. Die Farben müsstest du sehen im Herbst. Wir sind auf der Sonnenseite des Lebens», so ihre Worte.

Hier vermisst Robin wegen der abgelegenen Wohnlage zwar die spontanen Zusammenkünfte. In der Schweiz passierten die öfter, in Enderby spreche er dann eben mit seinen Montbéliard-Tieren rätoromanisch. Vielleicht gibt der seit einem halben Jahr Mitarbeitende aus Honduras, mit dem er sehr zufrieden ist, bald die Möglichkeit, mehr Kontakte zu pflegen.

