In Grenchen sind die Samichläuse ausgesendet worden

Aussendung «Sitzt mein Bart richtig?» In Grenchen sind die Samichläuse losgeschickt worden – mit Dienern statt Schmutzli Kein Schmutzli mehr, sondern Diener. Keine Ruten, sondern freundliche Ermahnungen: In Grenchen sind am Samstag freundliche Chläuse offiziell ausgesendet worden. Dahinter steckt viel Arbeit von Freiwilligen: Von selbst genähten Kostümen bis zu den selbst abgepackten Säckli. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 04.12.2022, 15.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aussendung der Samichläuse in der Grenchner Eusebiuskirche. Andre Veith

«Es ist schön, die Kinder zu sehen; schön, ihnen eine Freude machen zu können», sagt Claudia Tobler, die beim Grenchner Samichlaus-Anlass als «Diener» mitmacht; dieses Jahr zum ersten Mal zusammen mit dem Gottibueb.

«Diener» sind hier die Gehilfen des Chlaus, die andernorts «Schmutzli» heissen; und sie sind denn auch in die Messdiener-Gewänder gekleidet statt in die üblichen braunen Kutten. Ergänzt wird das Messdienerkostüm mit einer Kapuze und natürlich dem Sack mit den Geschenken.

Bei der Aussendung in der Eusebiuskirche in Grenchen am Samstagnachmittag musizierte das Bläserensemble der Musikschule Grenchen. Theo Heiri, der den Anlass leitete, fragte die fünf anwesenden Chläuse, ob sie denn auch Kinder, die nicht gehorchen, mitnehmen würden im Sack. Oberchlaus Jürg Kobi verneinte dies, auch die Ruten kämen heutzutage nicht mehr zum Einsatz, aber etwa eine freundliche Ermahnung schon.

Frauen aus der Pfarrei nähen die Kostüme

Trotzdem scheinen viele der anwesenden Kinder etwas Angst zu empfinden vor den Chläusen, die sich hinter einem riesigen, weissen Wallebart verstecken und auf dem Kopf die imposante rote Mitra mit dem goldenen Kreuz tragen, dazu den Bischofsstab und den roten Chormantel.

Der historische Nikolaus war im 4. Jahrhundert Bischof in Myra, in der heutigen Südtürkei. Dieser soll zahlreiche Wunder bewirkt haben und soll bereits bei seinem ersten Bad aufrecht in der Wanne gestanden haben, so die Legende.

Ein Teil der Grenchner Samichläuse, die diese Woche unterwegs sind. Andre Veith Die Aussendung wurde in der Eusebiuskirche zelebriert. Andre Veith Das Publikum kam zahlreich. Andre Veith Im Anschluss gab es erste Nüssli für die Kiner. Andre Veith Aussendung der Samichläuse in Grenchen. Eusebiuskirche. Andre Veith Gespannt, was da passiert. Andre Veith Aussendung der Samichläuse in Grenchen. Eusebiuskirche. Andre Veith Diener statt Schmutzli werden die Helfer des Samichlauses in Grenchen genannt. Andre Veith Ein Samichlaus im selbst genähten Gewand - mit seinen Dienern. Andre Veith

Im Eusebiushof ist unterdessen die Vorbereitung der Aussendung in vollem Gange. «Die Kostüme unserer Chläuse werden von Frauen aus der Pfarrei genäht», sagt Giulietta Engel, wie sie passenderweise heisst. Sie gehört dem Samichlaus-Team an und teilt die Chläuse zu. Das Team besteht aus einem Kern von zehn Helferinnen und Helfern, dazu kommen noch etwa 70 Freiwillige, die beim Packen der Chlousesäckli helfen und Mandarinen, Äpfel, Lebkuchen, Nüsse und natürlich Bänzen verpacken.

530 Säckli wurden dieses Jahr gemacht, denn die Chläuse besuchen nicht nur die angemeldeten Familien, sondern auch die Schulen, Vereine und Firmen sowie die Altersheime. «Besonders demente Menschen freuen sich oft riesig, wenn der Chlaus auftaucht», erzählt Engel.

Dreimal sind die Chläuse unterwegs und am Abend des ersten Tages werden alle insgesamt etwa 20 Chläuse mit den Helfern zum Znacht eingeladen. «Die Chläuse werden sorgfältig ausgewählt», sagt Giulietta Engel, denn sie würden Familien verschiedener Konfessionen oder auch Religionen besuchen; es brauche Feingefühl und manchmal müsse man auch mit ungewohnten Situationen zurechtkommen. Spricht’s und bejaht dann nach einigem Herumzupfen die Frage eines Chlauses: «Sitzt mein Bart richtig?»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen