Grenchens Polizeikommandant hat noch keinen Job

Korps aufgelöst Christian Ambühl war über sechs Jahre Kommandant der Grenchner Stadtpolizei – Jetzt hat er keine Truppe und keinen Job mehr Bis Ende Jahr wird Christian Ambühl im bereits stillgelegten Posten an der Simplonstrasse noch aufräumen. Danach wird der Kommandant ausser Dienst den Schlüssel zum letzten Mal drehen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 20.12.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christian Ambühl, Kommandant der Polizei Stadt Grenchen ausser Dienst, im leeren Posten an der Simplonstrasse. Oliver Menge

Am 1. Mai 2016 startete Christian Ambühl in Grenchen als neuer Kommandant der Stadtpolizei und Nachfolger von Robert Gerber, der seinerseits die Stadtpolizei seit 1994 geleitet hatte und infolge Pensionierung aus dem Dienst ausschied.

Die Stelle war ausgeschrieben worden und Ambühl setzte sich gegen mehrere Konkurrenten durch. Allerdings sei er zuvor zu drei Gesprächen eingeladen worden und habe vor der Wahl durch den Gemeinderat zuerst den Fraktionen Red und Antwort stehen müssen, sagt Ambühl. Aber danach ist er vom Gemeinderat mit grosser Mehrheit gewählt worden.

Nicht zuletzt waren die Politikerinnen und Politiker von Ambühls verschiedenen Stationen in seiner Laufbahn beeindruckt; man erhoffte sich eventuell auch, etwas neuen Wind in die Truppe bringen zu können. Wie Ambühl seine Zeit in Grenchen erlebt hat, schildert er im Interview.

Christian Ambühl, wenn Sie das Korps von damals mit dem Korps vor seiner Auflösung vergleichen: Was hat sich verändert?

Christian Ambühl: Das letzte Jahr eignet sich aus bekannten Gründen schlecht als Referenz, da es bereits viel Unsicherheit und Ressentiments gab. Aber wenn ich an das Korps von vor einem Jahr zurückdenke, hat sich doch einiges zu Gunsten der Mitarbeitenden verändert in meiner Zeit als Kadi, insbesondere in den Bereichen Training und Einsatztaktik. Und auch rein äusserlich, im Erscheinungsbild.

Also beispielsweise die Sommerbekleidung?

Genau. Früher waren Hemden angebracht, vielleicht sogar mit Krawatte. Heutzutage muss es den Mitarbeitenden in erster Linie wohl sein. Die am Anfang befürchteten Reaktionen aus der Bevölkerung blieben auch aus.

Was hat sich ausserdem verändert?

Ich pflegte wahrscheinlich eine etwas andere Führungsphilosophie als mein Vorgänger. Und ich pflegte einen offenen Führungsstil. Ich habe möglichst viel Verantwortung an meine Leute übertragen. Im Fachjargon nennt man das partizipative Führung. Klar herrscht im Einsatz eine klare Befehlsstruktur, an der es auch nichts zu rütteln gilt. Aber im normalen Tagesgeschäft konnten die Beamtinnen und Beamten in ihren Bereichen mit Eigenverantwortung agieren.

Das Altersgefälle im Korps war recht gross. Gab es Probleme?

Eigentlich nicht, denn mir war immer wichtig, die Erfahrung und Weisheit der Älteren zu nutzen. Die konnten den «jungen Wilden» viel beibringen und ich betrachtete es als zentrale Aufgabe, diesen Wissenstransfer sicherzustellen – auch wenn sie körperlich vielleicht nicht mehr ganz so fit waren wie die 25-Jährigen. Wir waren ja so etwas wie eine grosse Familie. Da war mir wichtig, die ältere und jüngere Generation miteinander zu verknüpfen.

Das ging immer reibungslos vonstatten?

Als mein Stellvertreter Hugo Kohler pensioniert wurde und ich die Stelle ausschrieb, gab es etwas Unruhe im Korps, denn jeder konnte sich bewerben. Mit Simon Büttiker setzte sich schliesslich ein Jüngerer durch, der in der Zwischenzeit eine Stelle beim Bund angetreten hat.

Christian Ambühl im leeren Posten an der Simplonstrasse. Oliver Menge

Was gab es sonst noch für Änderungen, die vielleicht nach aussen nicht so sichtbar sind? Haben Sie die Einsatzmittel modernisiert?

Bei den Schusswaffen sind wir von der Sigg auf die Glock umgestiegen, die über ein neues Zielsystem mit Rotpunkt verfügt. Das ist kein Laser, wie man ihn aus Filmen kennt, aber der Beamte sieht – selbst mit zwei geöffneten Augen – anhand eines roten Punktes, wohin der Schuss geht. Meine Leute haben mit der modernen Waffe in Schiesstrainings zweimal im Monat bedeutend bessere Resultate erzielt.

Die neue Dienstwaffe der Stadtpolizei Grenchen wird vorgestellt. Hanspeter Bärtschi

Viel zu reden gab der Taser, an dem Sie Ihre Leute ausgebildet haben. Manche munkeln, das sei mit ein Grund, weshalb die Kantonspolizei keine Stelle für Sie hatte. Was sagen Sie dazu?

Ich habe den Taser bei der Sondereinheit Stern kennen gelernt und betrachte ihn nach wie vor als das Einsatzmittel schlechthin. Der klare Vorteil: Der Polizist ist nicht gezwungen, seine Schusswaffe zu benutzen und unter Umständen jemanden zu töten. Denn eventuell reicht ein erster Schuss nicht, einen kräftigen Mann aufzuhalten, der beispielsweise mit einem Messer auf die Beamten losgeht. Beim Taser hingegen macht er keinen Schritt mehr. Der Kanton Bern hat übrigens nach langem Widerstand politisch entschieden, flächendeckend Taser einzuführen. Im Kanton Solothurn ist man offenbar noch nicht ganz so weit.

Stadtpolizist Marco Regolo lässt sich am 11. Oktober 2018 von Kommandant Christian Ambühl tasern. Andreas Toggweiler

Die Einführung bei der Stadtpolizei Grenchen machte medial viel Aufsehen ...

Das stimmt. Nur hatten wir mit der Ausbildung bereits ein Jahr zuvor begonnen, die politische Freigabe dazu hatte ich. Das Spezielle waren die Selbsttests, die ich von allen verlangte, die künftig einen Taser tragen wollten. Es haben alle mitgemacht, ein paar nach langem Zögern. Jede Beamtin, jeder Beamte muss einen Selbsttest machen, um zu wissen, was da passiert, und dem Einsatzmittel zu vertrauen. Aber: Alles lösen kann man damit nicht. Insbesondere nicht, wenn man den Taser nicht auf Mann trägt, sondern ihn zuerst aus dem Auto holen muss (schmunzelt) ... Innovationen kamen nicht immer gut an. Wenn man etwas Neues macht, muss sich der Rest halt auch bewegen.

Polizeikommandant Christian Ambühl 2016, als er den Posten übernahm. Hanspeter Bärtschi

Gibt es Einsätze in Grenchen, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind, die speziell und vielleicht sogar lustig waren?

Einmal hatten wir einen Verdacht auf illegales Glücksspiel. Wir observierten die Wohnung recht lange und beobachteten, wie ein Mann zur Toilette ging. Also wies ich meine Truppe von sechs Leuten an, mit dem Zugriff noch zu warten, bis er wieder im Zimmer sei, damit wir wenigstens drei bis vier Verdächtige festnehmen könnten. Sie machten den Zugriff und ich hörte lange nichts – so lange, dass ich selber nachschauen ging. Sage und schreibe zwölf Leute sassen da um einen Pokertisch.

Gab es auch schlimme Einsätze?

Die gab es leider auch. Immer, wenn Kinder im Spiel sind, wird es schwierig. Besonders, wenn man selber auch Kinder in dem Alter hat. In Grenchen gibt es soziale Schichten, bei denen das Thema häusliche Gewalt häufig vorkommt und da sieht man üble, ganz üble Dinge. Ich habe für meine Leute immer ein Debriefing angeboten, denn man sieht bei manchen oft nicht hinter die Fassade. Aber zum Glück gab es nie Einsätze mit wirklich viel Gewalt, wie ich das in Bern erlebt habe.

Eric Nünlist alias Chewbacca macht auf dem Markt Werbung für sein Star-Wars-Konzert und wird von Polizeikommandant Christian Ambühl kontrolliert. Oliver Menge

Wie erlebten Sie persönlich den Kontakt mit der Bevölkerung?

Gut! Sogar bei den Randständigen herrschte so was wie gegenseitiger Respekt, wie man am Beispiel des Donnschtig-Jass sehen konnte. Ich habe ihnen einen Tisch organisiert und es gab keine Schwierigkeiten. Das ist vielleicht der Vorteil einer Stadtpolizei. Auch mit dem Gewerbe haben wir uns immer gut verstanden und konnten auf deren Bedürfnisse eingehen.

Wie geht es jetzt für Sie persönlich weiter?

Meine Zukunft ist noch völlig unklar, leider. Ich habe mich letzte Woche beim RAV angemeldet, da macht man sich schon so seine Gedanken – vom Kommandanten zum Arbeitslosen. Es ist schwierig, etwas zu finden. Und die Tatsache, als Einziger noch keine Anschlusslösung zu haben, war für mich in der letzten Zeit ein Stressfaktor. Aber ich bin zuversichtlich, schon bald etwas zu finden.

Zur Person: Christian Ambühl Der 1970 geborene Christian Ambühl absolvierte nach seiner Schulzeit in Davos eine Schreinerlehre und arbeitete eine Zeit lang im Beruf. Gleichzeitig war er im Nationalkader der Biathleten und konnte sich dank seines grosszügigen Chefs auch voll auf den Sport konzentrieren. 1996 zog er nach Bern um und absolvierte dort die Polizeischule. Bis 2007 war er unter anderem Einsatzleiter, war in Sondereinheiten tätig, Spezialist für Observationen und wurde zum Wachtmeister befördert. Danach wechselte Ambühl ins Grenzwachtkorps und war dort im mobilen Einsatzkommando zwei Jahre Gruppenchef. Ambühl bildete sich stets weiter und wechselte 2009 in den Strafvollzug. Als Sicherheitschef in der Vollzugsanstalt Witzwil, mit Männern im offenen Vollzug, war Ambühl verantwortlich für den Aufbau des gesamten Sicherheitskonzeptes. Er verfasste Trainingshandbücher und war als Instruktor für Instruktoren tätig. Danach übernahm er am 1. Mai 2016 das Kommando der Polizei Stadt Grenchen. Ambühl ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder, die beide studieren. Die Familie lebt im Kanton Bern. Ambühl hat noch keinen Job, als Einziger der von der Auflösung betroffenen Beamten. Er hat sich letzte Woche auf dem RAV angemeldet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen