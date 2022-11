Wegen Luxusuhren-Boom: Uhrmacher sind heute wieder sehr gefragt

Auch in Grenchen Der Boom bei den Luxusuhren zeitigt seine Folgen auf dem Ausbildungsmarkt: Uhrmacher sind wieder sehr gefragt Die Ausbildung zum Uhrmacher ist gefragt wie schon lange nicht mehr. Die Swatch Group vermeldet, sie könne ihre Lehrstellen «problemlos besetzen». Auch in der Uhrmacherschule in Grenchen läuft es rund. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 11.11.2022, 17.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein unübersehbares Plakat am ETA Werk 1 in Grenchen wirbt um Lernende. Andreas Toggweiler

Das Megaplakat beim ETA-Kreisel, das Werbung für die Uhrmacherlehre bei der ETA machte, ist bereits wieder ersetzt durch ein neues Sujet mit dem «Motorist of Time»-Slogan. Ein Indiz, dass die Lehrstellen im Maschinenraum der Swatch Group besetzt sind.

Dies bestätigt die Swatch Group: «Für die beiden Berufe Uhrmacher/in Produktion EFZ (drei Jahre) und Uhrmacher/in EFZ (vier Jahre) verzeichnet Swatch Group seit Jahren eine hohe Nachfrage und wir können die Lehrstellen problemlos besetzen.»

Die Swatch Group bildet 550 Lernende aus, wie Reto Kohli, Verantwortlicher für die Berufsbildung (Head of Training & Development) im Uhrenkonzern, weiter ausführt; davon rund 100 in Deutschland und an den internationalen Nicolas G. Hayek Watchmaking Schools (z. B. in Hongkong oder Miami).

Uhrmacher mit Lupe an der Arbeit. Georgios Kefalas/Keystone

ETA: Lehrbetrieb des Jahres im Kanton Solothurn

Kohli betont, dass die Swatch Group in rund 35 verschiedenen Lehrberufen ausbilde. Die meisten sind technisch-handwerkliche Berufe wie Polymechanikerin, Kunststofftechnologe oder Oberflächenveredlerin. Man stelle allerdings fest, dass sich die Nachfrage der Berufe geändert hat. Inzwischen seien ICT-Fachleute (Informatiker) viel mehr nachgefragt als Polymechaniker.

Allein im technischen Herzstück der Swatch Group, der Grenchner Uhrwerk-Herstellerin-ETA, werden 20 Lehrberufe angeboten. Mit 220 Lernenden ist ETA auch die grösste industrielle Ausbildungsstätte im Kanton Solothurn. Sie wurde überdies 2022 vom kantonalen Amt für Berufsbildung zum Lehrbetrieb des Jahres erkoren.

Zur Frage, wie die Swatch Group die künftigen Berufsleute auswähle, meint Kohli: «Höchste Präzision und feinste Mechanik, kombiniert in schönen Uhren, faszinieren viele Jugendliche. An Berufsmessen sind wir immer mit einem Uhrmachertisch präsent und ermöglichen interessierten Personen einen praktischen Einblick.»

Man kläre aber auch auf, dass die Miniaturwelt von Uhren und Uhrwerken ihre eigenen Herausforderungen hat:

«Nicht jede oder jeder kann sich vorstellen, einen Grossteil seines Arbeitslebens auf zwölf Quadratzentimetern zu verbringen – der durchschnittlichen Oberfläche eines Uhrwerkes.»

Oberstes Ziel des Rekrutierungsprozesses sei, dass sowohl die Bewerberinnen und Bewerber als auch die verschiedenen Ausbildungsfirmen der Swatch Group herausfinden, «ob eine Begeisterung, eine innere Motivation, für den jeweiligen Beruf vorhanden ist. Ohne dieses innere Feuer wird es für alle Beteiligten sehr anspruchsvoll, eine Berufslehre erfolgreich abzuschliessen.»

Dies finde man in erster Linie durch praktisches Arbeiten heraus. Selbstverständlich prüfe man auch die schulischen Leistungen und hole Referenzen ein.

Besucherinnen und Besucher beobachten interessiert die Arbeit eines Uhrmacherlernenden im Zeit-Zentrum Grenchen am Tag der offenen Tür von 2019 Oliver Menge

Eine Renaissance des Uhrmacherberufes stellt man auch am Zeit-Zentrum Grenchen fest, der einzigen deutschsprachigen Uhrmacherschule der Schweiz. Rektor Daniel Wegmüller ortet sogar eine Situation, wie er sie «seit 20 Jahren nie erlebt hat». Wegmüller sagt:

«Ausgebildete Uhrmacherinnen und Uhrmacher sind zurzeit gesucht – und zwar weltweit.»

Die Situation habe sich seit 2020 grundlegend gewandelt. Von den Berufsabgängern im ersten Pandemiejahr 2020 hätten viele keine Stelle gefunden, mussten sogar beruflich umsatteln. «2021 war die Situation schon besser und heute herrscht schon wieder ein Boom», konstatiert Wegmüller.

Damit bestätige sich, dass es sich bei der Uhrenindustrie um eine extrem volatile Branche handle, die grossen Schwankungen unterliege. Während der Pandemie sind die Fabriken quasi stillgestanden, heute läuft es wieder wie geschmiert.

Immer raffiniertere Uhren erfordern Könner bei Herstellung und Wartung: Diese Woche lancierte der Grenchner Hersteller Breitling neue Modelle mit Tourbillon. zvg

Der heutige Boom der Luxusuhren bewirke, dass vermehrt Uhrmacher im Servicebereich benötigt werden. Auch die neuen Occasionsuhrenhändler, die im Internet gebrauchte Luxusuhren vertreiben, benötigen Fachpersonal, um diese Uhren wieder auf Vordermann zu bringen – innerlich und äusserlich. Es gebe Abgänger der Uhrmacherschule, die nach Abschluss der Ausbildung direkt im Ausland anheuern.

32 Uhrmacher begannen mit der Lehre

Im Spätsommer dieses Jahres haben 32 Uhrmacherlernende im Zeit-Zentrum ihre Ausbildung begonnen, davon machen 24 die vierjährige Lehre. Obwohl man auch noch mehr Ausbildungsplätze anbieten könnte, zeigt sich Wegmüller zufrieden.

Die Zahl der Lehrabbrüche habe in den letzten Jahren nicht signifikant zugenommen, erklärt der Rektor des Zeit-Zentrums weiter. Aber auch nicht die Zahl der angehenden Uhrmacherinnen. Der Frauenanteil bei der Berufswahl stagniere trotz stetiger Bemühungen bei der Berufswahl bei etwa 15 Prozent. Das Ungleichgewicht bei den Geschlechtern verzeichne offenbar ein grosses Beharrungsvermögen.

Swatch-Group-Ausbildungschef Reto Kohli macht auf eine weitere Problematik aufmerksam: Die schulische Ausbildung weist kantonale Unterschiede auf und diese mache sich auch auf dem Lehrstellenmarkt bemerkbar,

Solothurner Sek P ohne Berufswahlunterricht

So gebe es kantonale Schulsysteme, die Schulabgängerinnen und Schulabgänger besser auf die Berufswahl vorbereiten respektive deren Strukturen die Schüler besser auf die Berufswelt vorbereiten. Die Stufe Sek P des Kantons Solothurn beispielsweise sehe konzeptionell keinen Übertritt in die Berufswelt vor. Kohli: «Obwohl sich viele Schülerinnen und Schüler dieser Stufe für eine Berufslehre interessieren, findet kein Berufswahlunterricht statt und das letzte Schuljahr findet bereits zentral an den Gymnasien statt.»

Zeit-Zentrum-Rektor Daniel Wegmüller teilt diese Einschätzung, relativiert aber, dass es sich bei der Sek P erklärtermassen um gymnasiale Vorbereitung handle. Der Ruf nach der Öffnung dieses Langzeitgymnasiums hinsichtlich Fachmittelschule und anspruchsvoller Berufslehren erklingt aber immer wieder.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen