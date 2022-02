Atelier-Besuch «Juice» alias Aaron Doupko: Ein junger Grenchner Künstler gibt Vollgas Der Grenchner Künstler Aaron Doukpo sprüht vor Ideen. Er arbeitet auf seine Ausstellung im März hin. Ein Besuch in seinem Atelier. André Weyermann Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aaron Doukpo in seinem kleinen Atelier in Grenchen. André Weyermann

Der junge Grenchner Künstler Aaron Doukpo wird seine Bilder vom 4.-20. März in einer der wenigen Galerien der Region ausstellen, in der «Galerie im Adamhaus» in Bettlach. Wir haben den 24-Jährigen im Atelier, welches sich im Untergeschoss seines Elternhauses an der Wiesenstrasse befindet, besucht und unter anderem darüber gesprochen, was die Besuchenden in Bettlach erwartet.

So stellte sich Aaron Doukpo an der Kulturpreisverleihung vor. zvg

Aaron Doukpos Werkstätte ist von bescheidener Grösse und wirkt dennoch inspirierend. Es fallen auf: ein Stapel an Kunstwerken, eine improvisierte Staffelei sowie ein unübersehbarer Tisch, auf welchem dem Besucher Zitate von bekannten und auch weniger geläufigen Persönlichkeiten ins Auge fallen.

Träger des Grenchner Nachwuchspreises

Der aktuelle Träger des Nachwuchsförderungspreises der Stadt Grenchen wirkt entspannt, gibt dabei ebenso ruhig wie ausgiebig und engagiert Auskunft über sein künstlerisches Schaffen, seinen bisherigen Werdegang. Der gelernte Metallbauer, der den Beruf auch einige Zeit ausgeübt hat, entschied sich vor zwei Jahren gänzlich auf die Karte Kunst zu setzen: «Na ja, den besten Zeitpunkt habe ich da mit der gleich darauf aufkommenden Pandemie nicht ausgewählt.»

Aber aufgeben gilt nicht. Da ist Aaron Doukpo konsequent. Und nicht nur da: Seine zweite Passion, das Designern von Mode lässt er im Moment ruhen, obwohl er dabei durchaus mit eigenem Label erfolgreich gewesen ist: «Ich hatte Angebote für grössere Shows. Aber das interessiert mich nicht. Ich habe für mich, was die Kreativität in dieser Sparte betrifft, alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe.»

Aaron Doukpo 2018 als Modedesigner. Hanspeter Bärtschi

Von Graffiti bis zur Malerei

Seit einigen Jahren schon habe er sich ernsthaft mit der «bildenden Kunst» beschäftigt, zuerst vor allem als Graffiti/Streetart-Künstler, dann zusehends mit der Malerei auf Papier und Leinwand. So sind zahlreiche Kunstwerke entstanden, zahlreich genug, um in einer grösseren Galerie gezeigt zu werden. Im Adamhaus werden gegen dreissig grossflächige Arbeiten zu sehen sein, dazu einige Kleinformate.

Sie sind wegen des nicht gerade üppigen Budgets des Künstlers auf verschiedenen Unterlagen entstanden: Holz, Papier oder auch Mal Leinwand: «Eben gerade, was mir in die Hände gefallen ist.» Der Autodidakt kombiniert in seinen Werken Acrylfarbe mit Pastellkreide und Oelfarbstiften, gibt ihnen Titel, manchmal direkt auf das Geschaffene.

Natürlich sei es dem Betrachtenden frei, sich seine Gedanken zu machen.

«Ich habe jedoch eine klare Aussage, weise mit der Titelgebung darauf hin»

Die Bilder zeigen zumeist Personen oder Personengruppen, ihr Hautfarbe ist fast ausschliesslich nicht weiss, weist eher auf eine afroamerikanische Herkunft hin. «In Ausstellungshäusern (Museen, Galerien) sind fast nur weisse Porträts zu sehen. Ich versuche etwas Gegensteuer zu geben. Denn rassistische Tendenzen sind in unserer Gesellschaft immer noch allgegenwärtig, einfach etwas subtiler als zuvor», erläutert «Juice», wie er sich als Künstler nennt.

Juice heisst bekanntlich Saft und Aaron Doukpo versteht dies als Konzentration der Kräfte von Personen, die ihn inspirieren. Viele davon gehörten einer schwarzen Bürgerrechtsbewegung an: Nelson Mandela, Malcom X, Muhammad Ali, James Baldwin (Schriftsteller), Martin Luther King oder auch Marcus Garvey (panafrikanischer Aktivist aus Jamaika).

Zurück zu seinen Bildern: Auffallend ist die «Gesichtslosigkeit» seiner Personen, ebenso wie das Fehlen von Händen und Füssen. «Gestik und Mimik sind die einfachste Art etwas auszudrücken, aber auch zu manipulieren. Ich versuche mit anderen Mitteln, mich zu manifestieren», erklärt Juice.

«Jeder Strich ist ein Gedankengang»

Augenfällig an seinen Bildern sind zudem Striche auf den Kopfformen sowie die an das Tic-Tac-Toe-Spiel erinnernde X-en und Nullen. «Jeder Strich ist ein Gedankengang, den ich der entsprechenden Figur zuordne, die X-en und Nullen stehen für Erfolg und Misserfolg. Ich versuche damit, die Charaktere realer zu machen.»

Kulturpreisverleihung Grenchen 2021, Francois Scheidegger, Aaron Doukpo, Heinz Westreicher, Ruwen Kronenberg. Hansjörg Sahli

Unübersehbar und allgegenwärtig ist schliesslich die ebenfalls strichartig gemalte Zahl 27, die jedes der Bilder ziert und die auch im Titel der Ausstellung («Downtown 27») zu finden ist. Musikinteressierte werden des Rätsels Lösung wohl gefunden haben. Die Zahl steht für jene begabte und bekannte Musikerinnen und Musiker, die bereits mit 27 Jahren die irdischen Gefilde verliessen (Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain und Amy Winehouse).

Aaron Doukpo ist sich bewusst, dass er es dem Betrachtenden nicht leicht macht, seine Bilder gern zu haben. Ein Gang ins Adamhaus in Bettlach lohnt sich dennoch, denn inspirierend sind die Werke allemal. Sie widerspiegeln die Kreativität, die Konsequenz und die ganz eigene Handschrift eines hoffnungsvollen jungen Künstlers.

Galerie im Adamhaus, Bettlach: Werke von Aaron Doukpo (4.-20. März); Vernissage: 4. März 19.30. Öffnungszeiten: Sa/So 14.00-17.00 . Homepage Aaron Doukpo : www.saatchiart.com/juicetheartist

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen