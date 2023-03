So viele zusätzliche Flüchtlinge müssen die Gemeinden aufnehmen

Asylzahlen Rund 100’000 Asylbewerber und Flüchtlinge kamen letztes Jahr schweizweit dazu – das bringt nun auch das Grenchner Sozialamt an den Anschlag In Grenchen wird voraussichtlich wieder ein Durchgangszentrum für Flüchtlinge eröffnet. Im Gemeinderat wird der Ruf nach mehr Hilfe vom Kanton laut. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 15.03.2023, 05.00 Uhr

In der geschützten Operationsstelle im ehemaligen Grenchner Spital hat der Kanton 2016 zum letzten Mal ein Durchgangszentrum für Asylbewerber eingerichtet. Es wird voraussichtlich dieses Jahr wieder gebraucht. Oliver Menge

Zuletzt war das Durchgangszentrum im Jahr 2016 im Zuge des Bürgerkriegs in Syrien im Betrieb. Es handelt sich um die Geschützte Operationsstätte (GOPS) im Untergrund des ehemaligen Spitals Grenchen, das immer noch dem Kanton gehört.

Bis zu 200 Personen können in der unterirdischen Anlage untergebracht werden. Dies dürfte schon bald nötig sein. Denn der Kanton verzeichnete per Ende Februar eine freie Kapazität bei den Durchgangszentren von noch 720 Plätzen. Dies ist einer Information zu entnehmen, die am Dienstagabend im Grenchner Gemeinderat publiziert wurde.

Reto Kämpfer, Leiter der Sozialen Dienste Oberer Leberberg SDOL und Kantons- und Gemeinderat Richard Aschberger haben als Mitglieder der kantonalen Fachgruppe Unterbringung Asyl die neuesten Zahlen zur Asylentwicklung präsentiert.

Gegen 100’000 Flüchtlinge und Asylbewerber

Asylgesuche 2022 Quelle: Kantonale Fachgruppe Unterbringung Asyl

Richard Aschberger. Bruno Kissling

Im Jahr 2022 wurden schweizweit 74’769 Ukraine-Flüchtlinge mit Schutzstatus S registriert, dazu kamen 24’511 Asylbewerberinnen und Asylbewerber aus anderen Ländern. «Da kommen wir an die Grenze von 100’000 heran», erklärt Aschberger. – «Solche Zahlen waren zuletzt beim Bosnienkrieg zu sehen – und sie werden jetzt zum ersten Mal öffentlich gemacht.»

Im Jahr 2022 musste der Kanton Solothurn 2342 oder 3,2 Prozent der insgesamt 74’769 Ukraineflüchtlinge aufnehmen. Auch wenn die Gesuche ab April 2023 laut Prognose des Staatssekretariates für Migration SEM abnehmen werden, sollen im Lauf des Jahres weitere 900 Personen den Gemeinden zugewiesen werden (570 Ukraine und 330 im Regelasylverfahren).

Insgesamt ist laut SEM-Prognose 2023 mit weiteren 50’000 Flüchtlingen zu rechnen (Ukraine plus Regelasyl). Der Kanton plant jetzt, die Kapazität der Durchgangszentren um 170 zusätzliche Plätze in der Fridau (Egerkingen) und auf dem Allerheiligenberg (Hägendorf) aufzustocken sowie um die 200 Plätze in der GOPS Grenchen.

Freie Kapazitäten Durchgangszentren Kt SO. Quelle: Kantonale Fachgruppe Unterbringung Asyl

Denn bis Ende April werden die Durchgangszentren wieder voll sein. 100 zusätzliche Plätze reichen gemäss Angaben des kantonalen Amtes für Gesellschaft und Soziales AGS jeweils für 1 Monat vom Bund zugeteilte zusätzliche Flüchtlingskontingente.

Grosse Kosten kommen auf die Gemeinden zu

Laut Aschberger gehen in Grenchen heute 25 Kinder aus der Ukraine zur Schule. Pro zusätzliches Kind in der Einschulung werde mit Kosten von 20’000 Franken gerechnet. «Ich möchte nicht schwarzmalen, aber auch darauf aufmerksam machen, dass hier auf die Gemeinden noch beträchtliche Kosten zukommen.»

Am liebsten wäre dem Politiker, wenn die Behörden in Sachen Asyl die ausserordentliche Lage ausrufen würden. «Das würde die Mobilisierung zusätzlicher Kräfte wie Zivilschutz bedeutend erleichtern.» Doch die Regierung habe bisher noch kein Musikgehör gezeigt für diese Forderung. Sie sehe trotz dieser Zahlen keine Probleme.

Reto Kämpfer, Leiter Soziale Dienste Oberer Leberberg. zvg

Diese Aussage Aschbergers wurde im Gemeinderat von SDOL-Chef Reto Kämpfer unterstützt. Die Sozialen Dienste seien in den letzten Monaten an den Anschlag gekommen und könnten die Arbeit fast nicht mehr bewältigen. «Früher konnten noch Arbeitslose, die bei uns betreut wurden bei der Einrichtung der Wohnungen helfen, aber heute fehlen diese Leute», gab Kämpfer zu bedenken.

Im SDOL-Gebiet werden im laufenden Jahr voraussichtlich weitere 100 Geflüchtete untergebracht werden müssen. «Das heisst eigentlich in Grenchen, denn sonst gibt’s keine bezahlbare Wohnungen», gab Aschberger zu bedenken, der auch Präsident der Sozialkommission ist.

Freie Wohnungen gibt’s praktisch nur in Grenchen

Das bedeute auch, dass noch einmal etwa 25 Kinder eingeschult werden müssten. Laut Angaben von Grenchens Gesamtschulleiterin Nicole Hirt gebe es mitunter auch Probleme mit der Anspruchshaltung der Flüchtlingsfamilien.

Stadtpräsident François Scheidegger kritisierte den Kanton. Dieser halte Gelder des Bundes für die Flüchtlingsbetreuung zurück, statt diese an die Gemeinden weiterzuleiten. Wie ein Tüpfelchen aufs i passte da eine Kreditüberschreitung von gut 65’000 Franken für Wohnungseinrichtungen, welche der Rat genehmigen musste. Total wurden 2022 dafür 128’000 Franken aufgewendet.

