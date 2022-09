Archer Autorin schreibt Liebesromane

Arch Romana Stauffer schreibt Liebesromane – «Am Schluss muss es ein Happy End geben» Mit dem ersten Roman war sie sehr erfolgreich – einer Geschichte, die von Berlin in die Alpen führt. Jetzt ist der zweite Roman der Archer Autorin Romana Stauffer erschienen. Am Freitag gibt es eine Lesung in der Bibliothek Büren. Oliver Menge Jetzt kommentieren 14.09.2022, 11.30 Uhr

Romana Stauffer aus Arch ist Autorin von Liebesromanen. Oliver Menge

«‹Das. Passt. Da. Nicht. Rein!›, zischte ich mit zusammengepressten Zähnen ins Telefon. Obwohl ich, unter Einsatz aller Kräfte, auf meinem uralten Koffer kniete, sass und letztlich sogar stand, war es mir unmöglich, den Reissverschluss zu schliessen. Ich zog an dem verkratzten Griff, bis ein lautes Ping mein Vorhaben beendete und das Teil quer durchs Zimmer flog. Nein! Bitte nicht! Mir bleibt heute aber auch gar nichts erspart.»

So beginnt der erste Roman der 34-jährigen Romana Stauffer aus Arch, den sie 2021 veröffentlichte. Der Roman beschreibt die Geschichte der 32-jährigen Lizzy, die mit ihrer besten Freundin Hannah aus Berlin in die Schweizer Alpen flieht, als sie vom Seitensprung ihres langjährigen Freundes erfährt.

Aber statt im verwunschenen Chalet ihren Plan, der Männerwelt abzuschwören, in die Tat umsetzen zu können, wirft sie die Begegnung mit dem charmanten Skilehrer Joel aus der Bahn – und plötzlich scheint es möglich, über die Schatten der Vergangenheit zu springen und dem Ruf ihres Herzens zu folgen.

So weit die Kurzfassung der Geschichte, die selbstverständlich mit Happy End schliesst. «Das ist mir wichtig», sagt die Autorin, die bereits den zweiten Band ihrer Swiss-Mountain-Love-Dilogie veröffentlicht hat. «Meine Romane dürfen nicht zu trocken sein, müssen humorvoll sein und am Schluss muss es ein Happy End geben.»

An einem Neujahrstag mit dem Schreiben begonnen

Den Entschluss, einen Roman zu schreiben, fasste Romana Stauffer am 1. Januar 2021. Sie hatte gerade ihren Job in der Personalabteilung einer Grenchner Firma verloren und hatte endlich die Möglichkeit und die Zeit, den langersehnten Wunsch in die Tat umzusetzen. Denn die Idee zu ihrem ersten Roman schwebte ihr schon lange vor.

Übers Internet besuchte sie Schreibkurse und fand eine Kursleiterin, bei der sie alles von der Pike auf lernte. Schon während ihrer Ausbildung begann sie mit dem Schreiben ihres ersten Romans. «Und ich war froh, habe ich gleich von Beginn weg vieles instinktiv richtig gemacht», sagt die junge Autorin.

«Als Erstes habe ich die Protagonisten entworfen, zwei bis drei Personen mit ihren Eigenschaften, ihrer Geschichte.» Sie habe sich sogar Fotos von ihr völlig unbekannten Menschen ausgesucht, die sie der jeweiligen Person zugeordnet habe. «Das macht es leichter für mich, mich in die Personen hineinzudenken, hineinzuleben.»

Der Roman entsteht auf A3-Papier

Dann folgte der Aufbau des Plots: eine Art Drehbuch mit Szenen und Ereignissen, kleinen Cliffhangern, die zur nächsten Szene oder einer späteren Szene führen. Diese kurzen, handgeschriebenen Notizen hielt sie auf A3-Papier fest und baute so ein Gerüst für den ganzen Roman.

«Das brauche ich, denn in meinem Kopf ist so ein Chaos, dass ich mir eine Struktur schaffen muss», sagt Romana Stauffer. Diese Art des Romanschreibens unterscheide sie von sogenannten Bauchschreibern – der wohl berühmteste Autor, der seinen roten Faden einfach aus dem Bauch heraus beibehalten könne, sei Stephen King.

Auf die Frage, ob Autobiografisches in ihren Romanen vorkomme, verneint die Autorin zunächst. Aber ihre engsten Freunde und Verwandten würden sie schon erkennen, zumindest sprachlich, sagt sie. «Die Geschichte und die Erlebnisse sind frei erfunden. Vielleicht gibt es aber bei gewissen Wesenszügen der weiblichen Hauptfigur Bezugspunkte zu mir selber.» Romana Stauffer:

«Beispielsweise reden meine Protagonisten manchmal, bevor sie nachdenken, eine Eigenschaft, die ich auch von mir selber kenne. Aber das macht sie auch sympathisch.»

Romana Stauffer schreibt in der Ich-Form, die Autorin schlüpft in die Haut des jeweiligen Protagonisten und erzählt die Szenen aus deren Blickwinkel. Dabei wechselt sie ständig ab: Mal ist es die weibliche Hauptfigur, mal der männliche Protagonist, die ihre Szenen in der Vergangenheit erzählen.

Das verleiht den Romanen nicht nur eine gewisse Authentizität, sondern ist ein wirksames Mittel gegen Langatmigkeit: Die Szenen sind kurz, dauern ein paar Seiten – und schon schlüpft man als Leserin oder Leser in die andere Person.

Der erste Roman «Liebe, Schnee & Pflaumenlikör» sei erstaunlich gut gelaufen, besser als erwartet, sagt Romana Stauffer. «Mein Hauptmarkt ist Deutschland, alles geht nur übers Internet.» Da sei es natürlich auch wichtig, eine gute Website zu haben. Nun hofft die Autorin, dass auch ihr zweiter Roman eine Leserschaft findet. Auch hier in der Region.

Lesung in der Bibliothek Büren

Am Freitag, 16. September, liest Romana Stauffer in der Bibliothek in Büren a. A. aus ihren Romanen. Wobei sie sagt: «Das wird eher so etwas wie ein Event – Lesungen sind immer so trocken: Wir reden etwas, ich lese etwas, dann gibt's ein Cüpli und ein paar Nüssli.» Sie freue sich darauf, ihre Werke zu präsentieren, sei aber auch enorm nervös.

In ihrem zweiten Roman «Liebe, Mohn & Apfelduft» begegnet man übrigens der besten Freundin aus dem ersten Teil, die nun ihrerseits eine packende Liebesgeschichte mit einem absolut untypischen Pfarrer erlebt.

Kurzbiografie Romana Stauffer wurde 1988 in Halle/Saale in der Nähe von Leipzig in Deutschland geboren. Die Liebe brachte sie 2010 nach Grenchen. Sie ist mit Mario Stauffer, dem ehemaligen Topspieler des FC Grenchen, verheiratet, lebt in Arch und hat zwei Töchter im Alter von acht und zehn Jahren, die in Arch zur Schule gehen. Romana Stauffer veröffentlicht ihre Bücher im Eigenverlag, ist selber zuständig für die Organisation von Lektorat, Korrektorat, Cover, Druck und Vertrieb.

Bisher erschienen sind «Liebe, Schnee & Pflaumenlikör» 2021 und «Liebe, Mohn & Apfelduft» 2022. Lesung mit Romana Stauffer in der Bibliothek Büren

16.09.2022 | 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr

