Umfrage: Archer Bevölkerung kann sich zu Tempo 30 äussern

Arch Im Dorf wird die grossflächige Einführung von Tempo 30 diskutiert Petitionen verlangen in Arch die Einführung von Tempo 30 in den Quartieren. An einem Infoanlass wurden nun die Möglichkeiten der Gemeinde vorgestellt. Bis Ende Monat kann die Bevölkerung ihre Meinung kundtun. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 11.10.2022, 17.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Gemeinderat fragt: Sollen in Arch Tempo-30-Zonen eingeführt werden. Symbolbild

«Dass die Bevölkerung ihre Meinung zu Tempo 30 äussern kann, ist uns vom Gemeinderat wichtig», sagt Gemeindepräsidentin Barbara Eggimann am Tag nach einer öffentlichen Infoveranstaltung in Arch. Rund 70 Personen haben sich am Montagabend über die mögliche Einführung von Tempo 30 in den Archer Quartieren informiert.