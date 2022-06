Arch: Gemeindepräsidentin kündigt Rücktritt an

Arch Gemeindepräsidentin Barbara Eggimann tritt nicht mehr an In Arch sind am 25. September Gemeinderatswahlen: Gemeindepräsidentin Barbara Eggimann kündigt ihren Rücktritt an. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 02.06.2022, 16.00 Uhr

Arch: Gemeindepräsidentin Barbara Eggimann tritt nicht mehr an. Oliver Menge

An der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend wies die Gemeindepräsidentin auf die bevorstehenden Wahlen hin. Diese sind am 25. September angesetzt und die Wahl des Gemeindepräsidiums am 16. Oktober. Es seien zumindest zwei Sitze im Gemeinderat neu zu besetzen, sagte Eggimann.

Gegenüber dieser Zeitung präzisierte sie, dass sie selber nicht mehr antrete. Nach 12 Jahren im Gemeinderat und davon acht an der Spitze der Gemeinde sei es an der Zeit, jüngeren Kräften Platz zu machen, begründete Eggimann. Der Kanton Bern kennt zudem eine Amtszeitbeschränkung von drei Legislaturen.

«Ich hoffe, dass wir im Herbst richtige Wahlen machen können», ergänzt Eggimann. Das heisst, dass sich genügend Interessenten für ein Gemeinderatsmandat finden, so dass es nicht erneut zu stillen Wahlen kommt. Bis zum Wahltag konnten in Arch 2018 sogar erst vier der fünf Gemeinderatssitze in stiller Wahl besetzt werden.

Rechnung genehmigt

An der Gemeindeversammlung vkonnten 30 Stimmberechtigten (24 Männer und 6 Frauen; 2.4 % der Stimmberechtigten) begrüsst werden, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt.

Gemeinderat Marcel Flury, Ressortvorsteher Finanzen, stellte die Jahresrechnung 2021 vor. Die Stimmberechtigten genehmigten die Jahresrechnung 2021 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 17’694.62 einstimmig.

Jahresrechnung 2021 (Gesamthaushalt) in Franken Aufwand: 8’424’841.97

Ertrag: 8’407’147.35

Aufwandüberschuss: 17’694.62

Nettoinvestitionen: 1’067’083.00

Steuerfuss: 1.75

Es erfolgte sodann ein Hinweis auf den Austritt der Gemeinde Rüti bei Büren aus dem Gemeindeverband OSZ Arch per Ende Schuljahr 2023/2024. Schliesslich wurde eine Informationsveranstaltung zur Einführung von Tempo 30 in den Quartieren angekündigt, welche nach dem bevorstehenden Umbau des Gemeindezentrums Arch im Herbst 2022 vorgesehen ist.

Profile des Tankstellenshops: Der Entscheid ist noch immer pendent. Andreas Toggweiler

Nach der Beantwortung von Fragen aus der Bevölkerung zum Stand des Bauvorhabens Coop-Tankstellenshop, dem Ärztezentrum in Arch sowie der EDV an den Schulen in Arch, schloss die Gemeindepräsidentin die Versammlung nach 35 Minuten.

Keine Neuigkeiten gabs in Sachen Baugesuch für den geplanten Tankstellenshop beim Kreisel. Das in der Gemeinde stark umstrittene Baugesuch ist noch immer beim Verwaltungsgericht hängig.

