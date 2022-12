Grenchen «Für die erste Aufführung war das tipptopp»: Grenchner Jugendliche spielen Theater – und proben fürs Leben Eine neu gegründete Theatergruppe der Sek Grenchen tritt diese Woche erstmals öffentlich auf. Das Schülertheater kann ein Weg sein zu einem selbstsicheren Auftritt der Jugendlichen. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 22.12.2022, 18.00 Uhr

Turbulent: Weihnachtsaufführung der Schultheatergruppe der Sek Grenchen: «Weihnachten – einmal anders». Bild: Bruno Kissling

Die neu gegründete Theater-Arbeitsgruppe der Sekundarschule Grenchen gab vor Weihnachten einen Einblick in ihr Schaffen. «Weihnachten – einmal anders» zeigt, was die jungen Menschen beschäftigt, haben sie doch ihr Stück auch selber geschrieben.

Die Weihnachtsgeschichte ist ja auch eine Geschichte von Verfolgung, Not, Kälte, Hunger und Flucht, da die hochschwangere Maria und Josef vor dem despotischen König Herodes nach Bethlehem fliehen. In einem zugigen Stall finden sie laut der Bibel eine karge Zuflucht, wenigstens für die Geburt des Jesuskindes, nur etwas gewärmt vom Atem eines Esels und einer Kuh.

Gedanken auch zu schwierigen Themen

So gesehen ist es durchaus nicht besonders schockierend, wenn die Bühne der Aula im Schulhaus IV plötzlich von Soldaten gestürmt wird und ein Mensch hingerichtet werden soll. Was zum Glück verhindert werden kann. Die Theater AG, die aus elf Jugendlichen, davon ein junger Mann, besteht, machte sich auch Gedanken zu so schwierigen Themen wie Suizid, dem Gefühl, nicht geliebt zu werden oder wie es ist, ein Aussenseiter zu sein.

Die Schülerinnen und Schüler schrieben das Stück selber. Bild: Bruno Kissling

Es gab auch witzige Sequenzen, wo nach einem Schlittelunfall ein Bein live auf der Bühne operiert wird, wobei die Chirurgin zwischendurch auch mal Chicken-Nuggets isst oder ein Putzmann den Boden wischt. Umrahmt wurde das Ganze von Szenen einer aus dem Ruder laufenden weihnachtlichen Familienfeier – Szenen, die man vielleicht nicht ganz so drastisch oft selber zu kennen glaubt.

Die Teenager tragen Weihnachtspullover und Santamützen als Kostüme, die Bühne ist einfach, aber wirkungsvoll eingerichtet. Am Schluss erschien als Samichlaus der Leiter der Theater AG, Theaterpädagoge Pascal Beljean, auf der Bühne und versprach allen Schokolade, die kräftig mitsingen.

Zu wenig laut gesungen: Keine Schokolade

Das Publikum, bestehend aus den anderen Schülerinnen und Schülern und einigen Eltern, liess es beim Singen zwar noch an Stimmvolumen fehlen, sodass der Samichlaus die Schoggi wieder mitnehmen musste.

Weihnachtsaufführung der Schultheatergruppe Grenchen «Weihnachten – einmal anders» im Schulhaus IV. Bild: Bruno Kissling

«Aber es macht einfach Spass, das Spielen», sagt Laurine Knuchel, die bei der Theater AG, die ein Freifach ist, mitmacht. «Das Team motiviert mich, wir haben es immer lustig», sagt die 14-Jährige.

Shahid Alkwakate meint: «Ich mag es, vor Publikum zu spielen. Es ist cool, aufzutreten; es gibt nur gute Momente.» Zoya Frei, auch 14, die einen Soldaten und einen Bestatter spielte, sagt: «Es ist nicht so einfach, aufzutreten; man muss sich exponieren. Es ist aber spannend, mal eine andere Rolle zu übernehmen.»

Und Jana Fluri sagt: «Am Anfang dachte ich, nicht noch zwei Stunden mehr Schule pro Woche. Aber dann stehst du vor dem Publikum und ziehst es gerne durch.»

Eine Bühne zum Üben von sicherem Auftreten

Pascal Beljean, Theaterpädagoge. Bild: Bruno Kissling

Auch Leiter Pascal Beljean zeigt sich zufrieden nach dem Applaus des Publikums: «Für die erste Aufführung war das tipptopp. Die Schüler lernen, hinzustehen und Ängste zu überwinden. Das hilft ihnen auch später mal, etwa bei einem Vorstellungsgespräch.» Er gibt der Gruppe nun ein Feedback und beantwortet Fragen wie: «War ich laut genug?» Nach der zweiten Vorstellung am Abend geht die Theater AG gemeinsam essen.

Das Stück wird am Freitag um 11.05 Uhr nochmals in der Aula des Schulhaus IV gespielt. Kollekte.

