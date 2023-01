Solothurner Gemeinden suchen Bauverwalter: Woran liegt das?

Arbeitsbelastung Bauverwalter zu sein, ist alles andere als ein Nine-to-five-Job – das zeigt sich am Jurasüdfuss Nach nur einem Jahr muss Selzach erneut einen Bauverwalter suchen. Bettlach hatte zuvor immens Mühe, das Amt überhaupt zu besetzen. Eine Spurensuche über mögliche Gründe. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 10.01.2023, 12.06 Uhr

Selzach von Osten her gesehen. Die Gemeinde muss nach kurzer Zeit erneut einen Bauverwalter suchen. zvg

Er war noch kein Jahr für die Gemeinde Selzach tätig, da hat Bauverwalter Reto Zünd bereits wieder gekündigt. Am 1. März geht er zurück zum Kanton, wo er bereits zuvor gearbeitet hatte. Zünd wird im Amt für Umwelt im Bereich Verfahrenskoordination tätig sein.

Reto Zünd betont auf Anfrage, dass ihm die vielfältige Tätigkeit als Bauverwalter in Selzach gut gefallen habe. Auch mit den Kolleginnen und Kollegen habe er sich bestens verstanden. Wenn nur eines nicht wäre: die vielen Abendsitzungen ausserhalb der Arbeitszeit.

Die Familie schlug Alarm

Reto Zünd ist nicht mehr lange Bauverwalter in Selzach. Oliver Menge

«Ich habe zwar dafür Sitzungsgelder erhalten, aber das hat mein Problem nicht gelöst», erklärt Zünd. Er ist nämlich Vater von zwei Kindern im Alter von neun und elf Jahren. Diese hätten unter seinen häufigen abendlichen Abwesenheiten gelitten und hätten das auch so zum Ausdruck gebracht, erklärt der 52-jährige Lommiswiler. «Da musste ich reagieren», so Zünd. Mit Kindern in diesem Alter habe er der Familie Priorität geben müssen.

Zünd räumt ein, dass er womöglich die spezifische Situation in Selzach nicht richtig eingeschätzt habe. Zwar sei ihm schon bewusst gewesen, dass der Bauverwalter-Job in verschiedener Hinsicht anspruchsvoll sei. Doch die Organisation der Gemeinde mit vielen Arbeitsgruppen und Schnittstellen führte zu dieser abendlichen Belastung. Eine zeitliche Kompensation tagsüber war nicht möglich.

Silvia Spycher, Gemeindepräsidentin von Selzach. zvg

Gemeindepräsidentin Silvia Spycher zeigt sich zwar zuversichtlich, dass sich bald ein Nachfolger von Zünd finden lässt. Die Stelle wurde ausgeschrieben und es gebe bereits Bewerbungen. Sie selber werde sich zwischenzeitlich vermehrt engagieren und temporär werde man externe Hilfe einkaufen, erklärt Spycher.

Bauverwalter – eine Mission Impossible?

Wie berechtigt ist die Zuversicht der Gemeindepräsidentin? In der Nachbargemeinde Bettlach blieb die Bauverwalterstelle lange Zeit vakant. Das Bauwesen der Gemeinde musste nach dem Wechsel des langjährigen Bauverwalters Titus Moser zum Kanton Bern über längere Zeit von einer Firma betreut werden. Ein Kandidat erwies sich dann nach einigen Monaten als nicht kompatibel mit den Erwartungen der Gemeinde. Erst ein weiterer Anlauf mündete im Erfolg.

Die Frage stellt sich: Ist der Bauverwalter-Job eine Mission Impossible geworden? Es ist auf einer Gemeinde der Job, der neben dem Gemeindepräsidium am exponiertesten ist. Man gerät zwischen viele Fronten und sollte (allzu?) viele Erwartungen erfüllen: Politik, Investoren, Raumplanung, Ortsbild- und Naturschutz, vielerlei Partikularinteressen. Und über allem steht ein immer komplizierteres Gebäude von Bau- und Planungsvorschriften. Und ebendiese Sitzungen …

Jürg Vifian, Bauverwalter von Bellach. Hanspeter Bärtschi

Jürg Vifian, langjähriger Leiter Hochbau in Grenchen und seit 2016 Bauverwalter in Bellach, sagt, dass Bauverwalter von ihrer Ausbildung her zwar der Situation generell gewachsen seien, es aber stark auf die Grösse und Organisationsform einer Gemeinde ankomme, wie gross die Beanspruchung sei.

«Wird die Mitarbeit des Bauverwalters in vielen Arbeitsgruppen und an jeder Gemeinderatssitzung erwartet, kann das zur Belastung werden», gibt Vifian zu bedenken. Zudem sei man als Entscheider in Bau- und Planungsbelangen immer wieder Kritik ausgesetzt. «Diesen Druck gilt es auszuhalten.»

Es gibt auch wenig Bewerber auf dem Arbeitsmarkt

Dass Bauverwalter-Posten manchmal längere Zeit nicht besetzt sind, könne aber auch an einem generellen Fachkräftemangel liegen. Die Komplexität des Planungsrechtes macht Bauverwalter zu einer raren Spezies auf dem Arbeitsmarkt. Und gleichzeitig herrscht ein Bauboom, der das Arbeitsvolumen noch erhöht. Auch Lohnfragen können so eine Rolle spielen.

Peter Baumann, ehemaliger Leiter Bau und Planung in Zuchwil. José R. Martinez

Peter Baumann, frisch pensionierter Abteilungsleiter Bau- und Planung in Zuchwil, sieht ebenfalls eine grosse Abhängigkeit von der Organisationsform und Grösse der Gemeinde. «Wenn kein Ressortsystem existiert, resultieren Arbeitsgruppen mit Milizpolitikern, die die Mitarbeit des Bauverwalters erwarten, ja auch notwendig machen.»

Und dieser ist in kleineren Gemeinden meistens Generalist und damit in vielen Arbeitsgruppen. Grundsätzlich muss gemäss Baumann der Bauverwalter oder Leiter Bau Kenntnis haben in Personalführung, Raumplanung, Projektarbeiten Hoch- und Tiefbau, Entsorgungs- und Versorgungsanlagen und so weiter.

In Zuchwil konnte Baumann als Abteilungsleiter die Aufgaben aufteilen auf spezifische Fachangestellte. Das erlaubte ihm selber wiederum, in gemeindeübergreifenden Gremien (etwa kantonale Institutionen und Zweckverbände) Zusatzwissen abzuholen. Was aber weitere Sitzungen bedeutet. In kleineren Gemeinden sind bei den meisten dieser Aufgaben die Bauverwalter irgendwie involviert.

Die Organisation zuerst überdenken

Baumann rät deshalb Gemeinden, die einen Bauverwalter suchen, sich zuerst Gedanken zur Organisation zu machen und diese gegebenenfalls anzupassen. «Sonst werden sie weiterhin Mühe haben.» Vom Job selber, das merkt man Baumann an, ist er nach wie vor begeistert. «Ich hatte einen grossen Gestaltungsspielraum und konnte viel für die Gemeinde erreichen», blickt er zurück.

Zur Organisation in Selzach meint Gemeindepräsidentin Silvia Spycher, man habe bereits zuvor den Stellenetat auf der Bauverwaltung substanziell erhöht, nämlich von 150 auf 280 Prozent. Eine Leiterin des Bereiches Tiefbau wurde inzwischen angestellt. Zudem sei der im November 2022 pensionierte Bauverwalter Thomas Leimer weiterhin im Zusammenhang mit der Ortsplanungsrevision teilzeitlich für Selzach tätig.

