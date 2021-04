Grenchenberg-Jäger Vom Jagdpräsidenten zum Revier-Drohnenpiloten: Anton Pürro gibt sein Amt weiter Anton Pürro gibt nach 15 Jahren sein Amt als Präsident der Grenchenberg-Jäger weiter. Peter Brotschi 28.04.2021, 05.00 Uhr

Anton Pürro (links) gibt sein Amt als Präsident des Grenchner Jagdvereins Auerhahn an Sascha Egger weiter und engagiert sich neu als Drohnenpilot für die Rehkitzrettung. Foto: pbg

Er wohnt in Bellach und hat einen Fabrikationsbetrieb in Selzach, aber Anton Pürro kennt den Grenchenberg wie seine Hosentasche: 15 Jahre lang war er Präsident des Jagdvereins Auerhahn Grenchen und damit an erster Stelle mitverantwortlich für das kantonale Jagdrevier Nummer 1 Grenchen Nord. In dieser Zeitspanne erlebte er viel: Nicht nur als Präsident, sondern auch als Schätzer von Wildschäden, bei der Bergung von Unfallwild, als Hundeführer und als Referent in Sachen Wald und Wild in Schulen und Vereinen.

Das musikalische Brauchtum führte den Pferdesportler Anton Pürro zur Jagd. Im Jahr 2000 trat er dem Jagdhornbläserkorb Wandfluh bei, welches im Werkhof Bettlach seinen Proberaum hat. Das Umfeld der Jagd gefiel ihm derart gut, dass er beim Jagdverein Auerhahn Grenchen als Treiber einstieg, bevor er den kantonalen Jagdlehrgang absolvierte. Kaum hatte er den Ausweis in der Tasche, wurde Pürro 2004 als Pächter im Revier Grenchen Nord aufgenommen und ein Jahr später zum Präsidenten des Jagdvereins gewählt.

Grosses und vielfältiges Jagdgebiet

Der Jagdverein Auerhahn betreut seit vielen Jahrzehnten das Revier Grenchen Nord vom Waldrand bis zur Längschwang und vom Hupperweiher im Westen bis zur Bettlacher Grenze im Osten. Anton Pürro lobt die Grösse des Gebiets: «Es erstreckt sich über fast 1000 Höhenmeter, hat viel Waldanteil, ist mit Felsgebieten durchzogen, besitzt schöne Bergwiesen und beheimatet viele Wildarten.»

Bei den Schalenwildarten ist das Wildschwein in den letzten beiden Jahrzehnten wichtiger geworden. 2020 wurden im Grenchner Wald sechs Schwarzkittel erlegt. Der Luchs ist heimlicher Dauergast im Revier und nimmt sich regelmässig seinen Teil an Rehen und Gämsen. Das dem Verein namengebende Auerhuhn ist aber auf dem Grenchenberg sehr selten geworden, da es sehr empfindlich auf Störungen reagiert.

Das ist ein Punkt, den Anton Pürro in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten zunehmend feststellen musste. Der durch die Bergstrasse gute erschlossene Grenchenberg locke Touristen aus der ganzen Schweiz an. Die Aktivitäten wie Wandern, Picknicken, wildes Camping, Downhill-Biken abseits von Wegen, Schneeschuhwandern, um nur einige aufzuzählen, hätten in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Covid-Situation habe das Ganze noch verschärft. «Dadurch ist zu beobachten, dass die Wildtiere vermehrt in der Nacht unterwegs sind», hält Pürro fest.

Verjüngung des Vereins gelungen

Eine schöne Zeit war für ihn, als seine Tochter Chantal die Jagdausbildung durchlief und sie gemeinsam ihre Passion ausüben konnten, bis sich Chantal ganz der Familie mit ihren drei Kindern widmen wollte. Als Präsident war es Pürro wichtig, ein gutes Netzwerk zu haben. Dank der Mitgliedschaft im Bläserkorps sowie durch die guten Kontakte zu Forst und den Landwirten konnte er diese Beziehungen aufbauen und pflegen. So vermochte er viele neue Erkenntnisse ins Revier einzubringen.

Auch der Rückhalt im Verein war ihm Motivation für die Präsidentschaft. Der Jagdverein Auerhahn verjüngte sich in den letzten Jahren stark und widerspiegelt damit den Trend, dass vermehrt junge Menschen die anspruchsvolle, rund zwei Jahre dauernde Jagdausbildung durchlaufen. Von elf Jagdpächtern sind deren sieben unter 50 Jahre alt, der jüngste hat Jahrgang 1995 und der älteste 1949.

Pürro bleibt Jagdaufseher

Ganz auf den «Altershochsitz» will sich Anton Pürro aber nach der Abgabe des Präsidiums nicht zurückziehen. Er bleibt der Jagdaufseher des Vereins. Das heisst, er wird unter anderem weiterhin für die Bergung des Unfallwildes zuständig sein. Das kommt auf der Bergstrasse und vor allem auf der Strasse nach Romont mehrmals pro Jahr vor. Ebenso hat er die undankbare Aufgabe, die Kadaver der Rehe zu bergen, die von Hunden gerissen wurden. Unlängst in der Gegend des Hupperweihers wieder vor (wir berichteten). Treue Begleiterin bei seinen Gängen ist Cyra, eine Hündin der Rasse Brandlbracke.

Für diesen Frühling hat sich Anton Pürro viel vorgenommen: Für die Rehkitzrettung hat er mit Unterstützung des Jagdvereins und einiger Sponsoren, aber mit mehrheitlich eigenem Geld eine Drohne mit Wärmebildkamera gekauft und die Ausbildung zum Drohnenpiloten gemacht. Damit will er im Revier die Wiesen vor dem Mähen aus der Luft absuchen und die Rehkitze vor dem Tod durch die Messer schützen. Schon bald kann er sein Training in die Tat umsetzen. Ab Mitte Mai beginnen die Rehgeissen, ihre Kitze zu setzen, wie es in der Jägersprache heisst.

Der Nachfolger heisst Sascha Egger An ihrer Generalversammlung wählten die Pächter des Jagdvereins Auerhahn Grenchen Sascha Egger zum neuen Präsidenten. Er wohnt in Obergerlafingen und ist seit acht Jahren beruflich als Leiter Ökonomie im Alterszentrum Baumgarten in Bettlach tätig. Der 45-Jährige ist verheiratet und Vater einer Tochter. Er hat klare Vorstellungen, was er mit seiner Präsidentschaft möchte: «Wir brauchen Visionen, Mut zu notwendiger Veränderung, aber auch ein klares Bekenntnis zu unseren Werten, Traditionen und Ritualen, zu dem also, was wir unsere einzigartige Jagdkultur nennen.» Die Zukunft der Jagd werde letztlich nicht von den Jägern selbst entschieden, sondern von der Gesellschaft. Umso wichtiger sei es, «der nichtjagenden Bevölkerung noch besser zu erklären, was wir Jäger tun und was Jagd ausmacht». (pbg)