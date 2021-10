Ulrich Gribi hat viele alte Ansichten von Büren gesammelt

Ansichten im Buch Büren an der Aare: «Unvergängliches Erbe» auf 256 Buchseiten Die schönsten historischen Ansichten von Büren an der Aare erscheinen jetzt in Buchform. Silvia Stähli-Schönthaler Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Ulrich Gribi hat zahlreiche alte Ansichten von Büren gesammelt und gibt diese jetzt in Buchform heraus. Silvia Stähli



Wohl keiner kennt die Geschichte des Seeländer Stedtlis besser als Ueli Gribi. Der kunstaffine Lokalhistoriker und Fotograf bringt ein neues Buch auf den Markt. Büren ist nicht nur sein Geburts- und Wohnort, sondern seine «lebenslange Leidenschaft»: Ulrich Gribi blättert im Vorabdruck seines neuen Buches «Büren an der Aare: Gestochen – Gezeichnet – Gemalt», welches Mitte November erscheint.

Es ist nicht sein erstes Buch über Büren. Bereits mit 16 fotografierte der heute 72-Jährige in und rund um Büren ziemlich alles, was ihm vor die Linse kam und sein Interesse weckte. Vor allem all das, was abgerissen und Neuem weichen sollte. Dass die bisher entstandene Fotosammlung umfangreich ist, davon zeugen seine vorherigen Bücher. Für «Silent Cars» fotografierte er beispielsweise den Zerfall von Autowracks auf dem bereits nicht mehr existierenden Autofriedhof in Kaufdorf im Gürbetal.

Gouache von J.J. Hartmann von 1808: Westansicht mut Flösser Dotzigentor mit Käserei, R. Weiss 1906 Schloss von Süden Stedtli von Norden über die Aare hinweg Innenansicht des Dotzigentores mit Gribihaus R. Weiss ca. 1906

Das längst Vergangene, aber auch das fotografische Festhalten der Vergänglichkeit von Dingen haben ihn seit jeher fasziniert. Der pensionierte Bankangestellte ist nicht nur ein begabter Fotograf, sondern auch Lokalhistoriker und passionierter Sammler. Auch die Kunst hat es ihm angetan. Kunst, und wie die verschiedenen Künstlerinnen und Künstler in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten Büren an der Aare darstellten, ist denn auch «Inhalt und Sinn» des neuen, 256 Seiten um­fassenden Werks von Ueli ­Gribi.

Die Melancholie bildlich festgehalten

«Damals, als es noch keine Fotografien gab, war man auf Künstler angewiesen, die mit ihren Zeichnungen, Kupfer- und Holzstichen sowie Ölgemälden das festhielten, was sie in ihren Bann zog, freute oder ärgerte.» Die Stiche und Gemälde sind Zeitzeugen und vermitteln dem Betrachter, wie sich Büren an der Aare über Jahrhunderte hinweg zum Guten oder Schlechten veränderte.

«Nicht umsonst entstanden noch lange nach dem Abbruch des Dotzigen-Tors so viele Bilder von diesem verschwundenen Kleinod.» Gouachen und Ölgemälde waren meist Unikate und nur selten waren diese im betreffenden Ort selbst bekannt. Erst mit der Möglichkeit der Fotografie gab es dann Abbildungen davon und so fanden doch einige dieser Werke den Weg zurück an ihren Entstehungsort, sei es als Original oder in Form einer Kopie.

Davon zeugen beispielsweise die Bilder von Joseph Hartmann oder Adolf Methfessel. «Ein Grossteil dieser Künstler ist längst gestorben, aber mit ihren Werken haben sie uns ein überaus wertvolles, unvergängliches Erbe hinterlassen», sagt Gribi und verweist auch auf Namen wie Hans Rätz, Willi Hug und Hans Beutler.

Leihgaben zum Fotografieren

Ueli Gribi hatte das Glück, dass er viele der Gemälde und Werke, die er gesucht und auch gefunden hat, bei Erben zu Hause fotografieren oder sogar selbst erwerben konnte. «Viele der Ansichten sind mir leihweise zum Abfotografieren zur Verfügung gestellt worden.» Daher sieht Gribi das neue Buch auch als Dankeschön an all jene Bürener, Freunde und Bekannte, die ihm erlaubt haben, ihre Stiche und Gemälde in diesem Buch zu veröffentlichen.

Das Projekt wurde vom Gemeinderat und der Einwohnergemeinde Büren sowie anderen Sponsoren finanziell unterstützt, «ohne die es dieses Buch nicht geben würde».

«Büren an der Aare: Gestochen, gezeichnet, gemalt». Fr. 65.–. Bestellung bei Ulrich Gribi, Ey 10, 3294 Büren an der Aare, Tel: 032 351 31 66 oder bei ueligri@gmail.com.