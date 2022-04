Anlass in Grenchen «Das finde ich bedenklich» – Kommunikationsexperte Kovic über Fake News, Fakten und Lokaljournalismus Marko Kovic erklärt im Vorfeld der Veranstaltung «Cyber-Angriffe und Fake News» im Parktheater, wie die Mechanismen von Verschwörungstheorien funktionieren – und wie er selbst beinahe in deren Fänge geriet. Christoph Krummenacher und Béatrice Beyeler Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

Herr Kovic, sind 1.-Aprilscherze von Medien ein Problem? Sie werden im Nachhinein ja aufgelöst.

Ja, denn genau das ist das Problem: Es wird erst nachher gesagt, dass diese Meldung nicht echt ist, dass sie fake ist. Wir wissen aus der Forschung zu Falschinformationen, dass wenn man die Falschinformation im Nachhinein auflöst, ist das schön und gut, es ist gut gemeint.

… aber es funktioniert nicht?

Nein, denn es ist zu spät. Die Falschinformation kursiert nämlich schon, sie hat sich bereits festgesetzt in den Köpfen. Und wir wissen auch, dass die Korrektur einer Falschinformation nie viral geht, das interessiert niemanden.

Marko Kovic findet Aprilscherze von Medien absurd. Béatrice Beyeler

Was raten Sie, wie man Medien konsumieren sollte, um sich eine differenzierte Meinung bilden zu können, ohne in die Fänge von Falschinformationen und Verschwörungen zu kommen?

Ich glaube, eine ganz wichtige Daumenregel beim Medienkonsum ist «Triangulation». Stösst man an einem Ort auf eine Information, die vielleicht sehr emotional oder schockierend ist, dann kann man neben dieser Quelle versuchen, noch gezielt zwei bis drei weitere zu suchen. Am besten versucht man gezielt Quellen zu konsultieren, die aus einem politischen Spektrum sind, ausserhalb von dem, was ich ohnehin schon glaube.

Je nachdem, so Kovic, stosse man dabei auf Informationen, welche die ursprüngliche Darstellung bestätigen – oder eben nicht und eine andere Perspektive geben. Tut man dies, so steige die Wahrscheinlichkeit, dass man ein vollständigeres Bild der Materie erhalte.

Es brauche zwar etwas Aufwand, so Kovic. Doch heute gehe dies relativ gut. Sofern der Wille da ist.

Allerdings: Menschen suchen intuitiv eher nach jenen Informationen, welche ihre eigene Weltsicht bestätigen. Warum das so ist, lesen Sie in einigen Tagen im zweiten Teil dieses Interviews.

Kommunikationswissenschaftler Marko Kovic beschäftigt sich seit Jahren mit Fake News und Verschwörungstheorien. Er ist Dozent an der Kalaidos Fachhochschule in Zürich. zvg / Eda Gregr

In einem Selbstversuch hatten Sie sich eine Woche lang nur auf alternativen Medienplattformen informiert. Was ist dabei passiert?

Ich ging in dieses Experiment im Wissen, was auf diesen alternativen Medienplattformen passiert. Ich dachte: Ich kenne und verstehe diese Plattformen, ich bin jetzt einfach ein Beobachter von aussen und ich kann nicht beeinflusst werden.

Doch dann war ich eine Woche lang auf diesen Plattformen mit alternativen Fakten und obwohl ich wusste, dass praktisch alle Informationen auf diesen Seiten fake sind, dass der Hass dort völlig irrational ist, musste ich am Schluss zugeben: Mit der Zeit haben diese Informationen mich beeinflusst.

«...dann hat man irgendwann das Gefühl, das sei okay so zu denken und zu sprechen.» Béatrice Beyeler

Diese Abnutzung, Zermürbung und Abhärtung, welche auch Marko Kovic bei seinem Selbstversuch erfuhr, ist in der Psychologie als «Habituation» bekannt: Je öfter ein Mensch einem Reiz ausgesetzt ist, desto mehr gewöhnt er sich unbewusst daran, er stumpft ab und verliert die typische Reaktion darauf. Eine Lüge, die oft genug wiederholt wird, kann zu einer Wahrheit werden. Menschen sind sich nicht mehr sicher, was stimmt.

Sozialforscher konnten dies in verschiedenen Experimenten darlegen. Oft halten sich Menschen immun gegen solche Verblendungen, wenn sie davon hören. Doch jeder Mensch ist empfänglich dafür. Kovic über seinen Selbstversuch:

«Dass dieser Mechanismus auch bei mir – trotz meines Vorwissens und meiner skeptischen Haltung – wirkte, hat mich dann doch überrascht.»

Meetup in Grenchen Der Verschwörungs-Experte Marko Kovic nimmt am Donnerstag, 7. April, im Parktheater am Meetup des Smart City Lab Grenchen teil. Thema des öffentlichen Abends sind «Cyber-Angriffe und Fake-News». Neben Kovic sprechen der Cybersicherheits-Experte Cyril Stauffer und Max Klaus, stellvertretender Leiter Operative Cybersicherheit im Nationalen Zentrum für Cybersicherheit NCSC. Die Teilnahme am Anlass ist gratis. Weitere Informationen und Platzreservationen auf der Website Smart City Lab Grenchen.

Für Kovic ist klar: Regionalmedien wie diese Zeitung würden die Menschen in der Region über das aktuelle Geschehen informieren, Hintergründe und Analysen liefern.

Vor dem Hintergrund von Falschinformationen: Wie schätzen Sie die Rolle von Regionalmedien ein?

Der Strukturwandel, den man in der Medienwelt in den letzten etwa 20 Jahren beobachten kann, trifft die Lokal- und Regionalmedien am stärksten. Nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Dort gibt es am stärksten eine Atrophierung, einen Rückgang der Vielfalt. Lokale Medien schrumpfen oder verschwinden ganz.

Teilweise gibt es dann Ersatz durch Pseudo-Journalismus. In der Schweiz gibt es beispielsweise viele Anzeiger. Diese können allerdings als Propaganda missbraucht werden von der lokalen Politik oder ähnlichem. Dort ist also keine journalistische Unabhängigkeit gegeben.

«Wenn es lokal keinen Journalismus mehr gibt, der Dinge aufzeigt, aufdeckt, einordnet – dann können Kräfte diese Rolle übernehmen, die vielleicht nicht unbedingt Gutes im Schilde führen.» Béatrice Beyeler

Und wenn es keine journalistischen Medien mehr gibt, welche über eine Gemeinde berichten, dann ist letztlich auch der gesellschaftliche Zusammenhalt gefährdet. Denn dann fällt auch etwas weg im Gefühl, eine Gemeinschaft zu sein. Wenn es kein Medium mehr gibt, das den Leuten zeigt was läuft in der Gemeinde, wo Lokaljournalistinnen und -Journalisten Bescheid wissen und berichten, dann fällt etwas weg, das die Menschen verbindet.

Und dies kann man nicht gut ersetzen mit Modellen, die wir jetzt haben. Etwa bei Tamedia, wo es zwar noch Regionalberichterstattung gibt, aber nicht von Menschen, die wirklich vor Ort sind. Da geht, glaube ich, viel Knowhow verloren.

Gemeinden publizieren heute Informationen oft selbst auf ihren Websites. Kann das aus Ihrer Sicht ein Ersatz sein für die Arbeit der Lokalmedien?

Ich finde es grundsätzlich ein Mehrwert, wenn Gemeinden selbst etwa auf Social Media kommunizieren - aber das ist definitiv kein Ersatz für Journalismus. Denn der Journalismus schaut ja genau dort hin, wo jemand nicht will, dass etwas an die Öffentlichkeit gelangt. Wenn also eine Gemeinde kommuniziert, dann ist das eher PR oder Marketing. Aber das ist eben gerade keine kritische Wahrheitssuche, suche von Problemen oder Missständen.

Wenn Sie über Ihre Beobachtungen sprechen bei Auftritten wie jetzt jenem in Grenchen: Welche Reaktionen erhalten Sie?

Es gibt leider sehr viel Interesse und auch sehr viel Besorgnis. Die Sensibilisierung ist da, dass wir ein Problem haben, aber es gibt auch eine Hilflosigkeit oder Resignation: Was machen wir denn jetzt? Man ist vielleicht lokal, es geht um eine Gemeinde oder eine Stadt – aber das Problem ist eigentlich weltumspannend. Da fragen sich die Leute oft, ob man dagegen überhaupt etwas machen kann. Meine Überzeugung ist ja, wir können etwas tun.

Schon kleine Massnahmen vor Ort könnten die Widerstandskraft steigern, erklärt Kovic. Beispielsweise indem die Bevölkerung in einer Gemeinde für die Probleme von Verschwörungstheorien und Falschinformationen sensibilisiert werden. Dies könne in Workshops an Schulen geschehen, um die Medienkompetenz der Schülerschaft zu steigern. Solche Vorbeugungsmassnahmen, hätten bereits einen grossen Effekt, ist Kovic überzeugt.

Es gibt einen alten Spruch aus der Umweltschutzbewegung: «think global, act local» – und das passt, glaube ich auch hier sehr gut.

Die Begriffe: Desinformation, Misinformation, Fake News

Im Video erklärt Marko Kovic die Begriffe rund um das Thema Falschinformation:

Marko Kovic erklärt Grundbegriffe. Béatrice Beyeler

